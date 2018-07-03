Muharrem İnce'nin açıklaması sonrası CHP'liler Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçti

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki kritik görüşme CHP'de suları iyiden iyiye ısındırdı. İnce'nin o görüşmede Kılıçdaroğlu'na yaptığı "çekil" teklifini basına deşifre etmesi, Kılıçdaroğlu kanadında "nezaketsizlik" olarak yorumlandı.
Muharrem İnce, olağanüstü kurultay için ise "Ben imza toplamayacağım, ama hayır derse, örgüt kendisi çözecektir bu işi" dedi. Yani İnce, Kılıçdaroğlu'nun çekilmesi için CHP tabanına hem mesaj verdi hem de onlardan destek istedi.
İşte CHP'yi olağanüstü MYK'ya taşıyan bu hızlı trafik sonrasında, tabanda da hareketlilik başladı.
Oda Tv'nin haberine göre; CHP'deki Muharrem İnce destekçileri harekete geçti ve olağanüstü kurultay için imza toplanmaya başlandı.
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