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Muharrem İnce'nin açıklaması sonrası CHP'liler Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçti

SEÇİM HABERLERİ  | 03.07.2018 19:53 | Son Güncelleme

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yaptığı özel görüşmede "kurultay toplayın, genel başkanlığı bana bırakın. Yoksa örgüt kendisi çözecektir bu işi" diyen Muharrem İnce, olumsuz cevap almasının ardından harekete geçti. İnce'yi destekleyen parti delegeleri, kurultay için imza toplamaya başladı.

Muharrem İnce'nin açıklaması sonrası CHP'liler Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçti

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki kritik görüşme CHP'de suları iyiden iyiye ısındırdı. İnce'nin o görüşmede Kılıçdaroğlu'na yaptığı "çekil" teklifini basına deşifre etmesi, Kılıçdaroğlu kanadında "nezaketsizlik" olarak yorumlandı.

"GEREKİRSE ÖRGÜT BU İŞİ ÇÖZER"

Muharrem İnce, olağanüstü kurultay için ise "Ben imza toplamayacağım, ama hayır derse, örgüt kendisi çözecektir bu işi" dedi. Yani İnce, Kılıçdaroğlu'nun çekilmesi için CHP tabanına hem mesaj verdi hem de onlardan destek istedi.

KURULTAY İÇİN İMZALAR TOPLANMAYA BAŞLADI

İşte CHP'yi olağanüstü MYK'ya taşıyan bu hızlı trafik sonrasında, tabanda da hareketlilik başladı.

Oda Tv'nin haberine göre; CHP'deki Muharrem İnce destekçileri harekete geçti ve olağanüstü kurultay için imza toplanmaya başlandı.

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