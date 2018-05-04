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Muharrem İnce'nin adaylığı açıklandı, sosyal medya yıkıldı

SEÇİM HABERLERİ  | 04.05.2018 11:55 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce açıklandı. İnce'nin adaylığının açıklanmasının ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Twitter'da 'Muharremİnce, İNCEdenDemokrasiGelecek' etkiketleri TT oldu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olarak açıklanmasının ardından sosyal medyada da gündem Muharrem İnce oldu.

MUHARREM İNCE TT OLDU

Yapılan açıklamanın ardından twitter'da 'Muharremİnce, İNCEdenDemokrasiGelecek' etiketleri tt listesinde Türkiye'de zirvede yer alırken, dünyada listeye dördüncü ve beşinci sıradan girdi. Sosyal medyada Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında bakın kimler neler söyledi?

Atılan tweetlerde sosyal medya kullanıcıları Muharrem İnce’ye desteğini gösterdi. Sedef Kabaş, İnce’nin adaylığı için ‘Kemal Kılıçdaroğlu son dönemin en kritik siyasi kararlarını verme cesaretini gösterdi..’ derken İsmail Küçükkaya ise ‘CHP Lideri Kılıçdaroğlu bugün ; “Kardeşim Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayımızdır” diyecek. Biz de diğer adaylarda olduğu gibi memlekete #HayırlıOlsun diyoruz.’ dedi.

Sabahat Akkiraz ise Muharrem İnce ile ilgili olarak; “Sevgili Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayımız. Onun “arkama baktım bir de sadece Sabahat AKKİRAZ kalmış” dediği günden beri bekliyorduk. Hayırlı olsun” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince CHP sosyal medya Twitter

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yani şu sonuç çıkıyor Muharrem İNCE kazanamicanı bile bile KK kurbanı olacak yoksa partiden nasıl bertaraf edilecek en kuvvetli genel başkan adayı:::
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