Muharrem İnce'nin adaylığı açıklandı, sosyal medya yıkıldı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olarak açıklanmasının ardından sosyal medyada da gündem Muharrem İnce oldu.

MUHARREM İNCE TT OLDU



Yapılan açıklamanın ardından twitter'da 'Muharremİnce, İNCEdenDemokrasiGelecek' etiketleri tt listesinde Türkiye'de zirvede yer alırken, dünyada listeye dördüncü ve beşinci sıradan girdi. Sosyal medyada Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında bakın kimler neler söyledi?

Atılan tweetlerde sosyal medya kullanıcıları Muharrem İnce’ye desteğini gösterdi. Sedef Kabaş, İnce’nin adaylığı için ‘Kemal Kılıçdaroğlu son dönemin en kritik siyasi kararlarını verme cesaretini gösterdi..’ derken İsmail Küçükkaya ise ‘CHP Lideri Kılıçdaroğlu bugün ; “Kardeşim Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayımızdır” diyecek. Biz de diğer adaylarda olduğu gibi memlekete #HayırlıOlsun diyoruz.’ dedi.

Sabahat Akkiraz ise Muharrem İnce ile ilgili olarak; “Sevgili Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayımız. Onun “arkama baktım bir de sadece Sabahat AKKİRAZ kalmış” dediği günden beri bekliyorduk. Hayırlı olsun” dedi.



