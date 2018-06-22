Muharrem İnce'nin Ankara mitinginde ilginç anlar! Gelinle damadı sahneye çağırdı

Muharrem İnce'nin Ankara mitinginde ilginç anlar yaşandı. İnce, mitinge gelinlik ve damatlıkla katılan çifti görünce şaşkınlığını gizleyemedi. İnce, çifti sahneye çağırdı ve "Düğün akşama mı? Düğün nerede?" diye sordu.

"CUMHURBAŞKANI OLUNCA EVİNİZE KAHVE İÇMEYE GELECEĞİM"

İnce, "Mitingime bebekler geldi, hastalar geldi, engelli kardeşlerim geldi, ama gelinle damat ilk kez geldi. Beni çok mutlu ettiniz, Allah mesut etsin sizi. Gelinle damadın telefonunu alın arkadaşlar, cumhurbaşkanı olunca evlerine kahve içmeye gideceğim." dedi.





