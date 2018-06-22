Muharrem İnce'nin Ankara mitinginde ilginç anlar! Gelinle damadı sahneye çağırdı

Muharrem İnce'nin Ankara mitinginde ilginç anlar yaşandı. İnce, mitinge gelinlik ve damatlıkla katılan çifti görünce şaşkınlığını gizleyemedi. İnce, çifti sahneye çağırdı ve "Düğün akşama mı? Düğün nerede?" diye sordu.
"CUMHURBAŞKANI OLUNCA EVİNİZE KAHVE İÇMEYE GELECEĞİM"
İnce, "Mitingime bebekler geldi, hastalar geldi, engelli kardeşlerim geldi, ama gelinle damat ilk kez geldi. Beni çok mutlu ettiniz, Allah mesut etsin sizi. Gelinle damadın telefonunu alın arkadaşlar, cumhurbaşkanı olunca evlerine kahve içmeye gideceğim." dedi.
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...
Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?
Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!
Cübbeli Hoca tatilde böyle görüntülendi
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü
Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Şoke eden olay! Üç günlük kabızlık nedeniyle bir bacağı kesilecekti!
Cumhurbaşkanı adaylarının meslekleri ve bilinmeyen yönleri
Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum
MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme
Okuyucu Yorumları 4 yorum