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Muharrem İnce'nin Ankara mitinginde ilginç anlar! Gelinle damadı sahneye çağırdı

SEÇİM HABERLERİ  | 22.06.2018 19:04 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Ankara mitinginde ilginç anlar yaşandı. Kalabalığın arasındaki gelin-damadı gören İnce, çifti sahneye çağırdı ve "Gelinle damadın telefonunu alın, cumhurbaşkanı olunca evinize kahve içmeye geleceğim" dedi.

Muharrem İnce'nin Ankara mitinginde ilginç anlar yaşandı. İnce, mitinge gelinlik ve damatlıkla katılan çifti görünce şaşkınlığını gizleyemedi. İnce, çifti sahneye çağırdı ve "Düğün akşama mı? Düğün nerede?" diye sordu.

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"CUMHURBAŞKANI OLUNCA EVİNİZE KAHVE İÇMEYE GELECEĞİM"

İnce, "Mitingime bebekler geldi, hastalar geldi, engelli kardeşlerim geldi, ama gelinle damat ilk kez geldi. Beni çok mutlu ettiniz, Allah mesut etsin sizi. Gelinle damadın telefonunu alın arkadaşlar, cumhurbaşkanı olunca evlerine kahve içmeye gideceğim." dedi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Cumhurbaşkanı olunca gidecekmiş haaaaaa???????????? sen rüyanda gör muharremmm...
artık işin bitti bay promter recep.
başkent ne derse dogrudur tamam
BUNLAR DENGE KAZANMA 24.HAZ.AKŞAMI HERKESİN RENGİ BELLİ OLUR AK AK AK YÜZÜ KIZARANLAR DA MEYDANLARDA AT MI NALLAR İT Mİ NALLAR BİLEMEM.
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