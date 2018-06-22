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Muharrem İnce'nin Ankara Tandoğan Meydanı'ndaki mitinginde insan seli

SEÇİM HABERLERİ  | 22.06.2018 18:42 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankara Tandoğan Meydanı'ndaki mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce'nin dünkü İzmir mitingi gibi Ankara mitingine de katılım oldukça yüksek olduğu görüldü.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharram İnce'nin Ankara mitinginde aynı İzmir gibi adeta insan seli var. Tandoğan Meydanı’nda düzenlenen mitinge halktan büyük ilgili var. Yüzbinlerce kişi miting alanını doldurdu. Alana giren İnce’yi vatandaşlar ‘Başkan İnce’ sloganlarıyla karşıladı.

İnce'nin Tandoğan Meydanı'ndaki mitingini yüzbinlerce kişi takip ediyor.

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
vay vay vay DİP DALGASI GELİYOR....TURKİYE UYANIYORRRR
Cumhurbaşkanlığın hayırlı olsun Muharrem İnce kardeşim.
mitingdeyim ucu sonu gözükmüyor ince ince geliyorduk artik kesin geldik yeni cumhurbaşkanımiz muharrem ince vatana millete hayirli olsun
ya varya son tadini cikar pazar balkon konuşmasi yap çıktım yendi de olurmu siz ve hdp asla gormek duymak istemiyorum
İnce ince geliyoruz
BAŞKANIM ŞU EVLATLARIM DİYİŞİN YOKMU BİTİRDİ BENİ ALLAH SAĞLIKLI UZUN ÖMÜR VERSİN SİZE..
ADAM GİBİ ADAM GELİYOR..ARTIK TÜRKİYEYE HUZUR GELİYOR
ne yaparsanız yapın başaramıyacaksınız. çevre illerden taşıdığınız insanlarla başaramıyacaksınız.
Yav he he acele etmen hele geldi pazar nerdeyse hadi bakam...
akp ye güle güle. bu iş bitmiştir
yolun açık olsun şu israil uşaklarına haddini bildir TR Muharrem İnce
Reisciler nerdesiniz yazin yine olumsuz seyler
Her İlden yüzlerce insanı getirerek oluşturmaya çalıştığınız algının sonu geliyor meraklanmayın sayın aydın bilgin bilimciler.....pehh...
yolun açık olsun. duyarlı insanlarla bu iş tamam
TÜRK MİLLETİ UYANIYOR HEYT BE.
allahin duani biliyorsun amin. bu gercek olmali dun izmir bugun ankara bunlar hep guzel seyler
İnce'ye meydan dayanmıyor... Bravo...
ince ince geliyor ....
ÜLKENİN HER YERİNDEN HDP-İYİ-İP-SP-CHP TARAFTARI İNSANLARI TOPLADILAR GÖVDE GÖSTERİSİ YAPIYORLAR BU FİNANSAL DESTEK NERDEN ALMANYA BELÇİKA FRANSA ABD TÜRK DÜŞMANI NE KADAR MİHRAK VARSA ORDAN OLABİLİRMİ
akepe gibi insan taşımıyorlar beleş ekmek su vermiyorlar insanlar gönülden gidiyor
Bu defa Allahın izni ile değişim olacak ve İnce başkan olacak...
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