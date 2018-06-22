Muharrem İnce'nin Ankara Tandoğan Meydanı'ndaki mitinginde insan seli

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharram İnce'nin Ankara mitinginde aynı İzmir gibi adeta insan seli var. Tandoğan Meydanı’nda düzenlenen mitinge halktan büyük ilgili var. Yüzbinlerce kişi miting alanını doldurdu. Alana giren İnce’yi vatandaşlar ‘Başkan İnce’ sloganlarıyla karşıladı.

İnce'nin Tandoğan Meydanı'ndaki mitingini yüzbinlerce kişi takip ediyor.



