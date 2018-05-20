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Muharrem İnce'nin başkan yardımcısı Fatma Bostan Ünsal mı olacak?

SEÇİM HABERLERİ  | 20.05.2018 10:01 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için geri sayım sürerken CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce şimdiden 2. tur hazırlıklarına başladı. İnce'nin olası 2. tur öncesi AK Parti'nin kurucu isimlerinden olan Fatma Bostan Ünsal'ı başkan yardımcısı olarak açıklayacağı iddia edildi.

Muharrem İnce'nin başkan yardımcısı Fatma Bostan Ünsal mı olacak?

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ilan edildikten sonra 16 günde 15 ilde miting yapan Muharrem İnce seçim manifestosunu da Samsun’da açıkladı. Yaklaşık 50 ilde miting yapmayı planlayan İnce’nin ikinci tura dair de hazırlıklar yaptığı biliniyor.

FATMA BOSTAN ÜNSAL İDDİASI

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; 2. tura kalması durumunda toplumun farklı kesimlerini temsil edecek Cumhurbaşkanı yardımcılarını baştan ilan edeceğini açıklayan İnce’nin muhafazakâr bir isim olarak Fatma Bostan Ünsal’ı düşündüğü konuşuluyor.

AK PARTİ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

AK Parti kurucusu olduktan sonra başörtüsü çıkışı ile bilinen Ünsal, Barış için Akademisyenler Bildirisi’ne imza attıktan sonra partisinden ihraç edilmiş, daha sonra da OHAL KHK’sı ile üniversitedeki görevine son verilmişti.

Ünsal CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde 2017 yazında yapılan Adalet Yürüyüşü’nün bir bölümüne katılmıştı.

FATMA BOSTAN ÜNSAL KİMDİR?

Fatma Bostan Ünsal 1965 yılında Balıkesir’in Manyas ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. Georgetown Üniversitesi İslam Hıristiyan Araştırmaları Merkezi’nde misafir araştırmacı olarak görev yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyelerindendi. Ayrıca Mazlumder Başkanı Ahmet Faruk Ünsal’la evli ve iki çocuk annesidir.

Muharrem İnce'nin başkan yardımcısı Fatma Bostan Ünsal mı olacak


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Okuyucu Yorumları 14 yorum
İkinci tur hayel git burdan Muharem
saçmalamayın, abdülatif şener olabilir, sağ merkezli biri olmalı ki sağdan da oy alalım ama bu kadın görünüşten kaybediyor
yav yetmedimi yok başı kapalı açık yeter yas insanları yaşam tarzlarıyla yargılamayı milletin çıkarı ve ülkenin geleceği için kim gerçekten görev alacaksa isme bakın cisme değil
Yok daha neler?
helal olsun.
vakit geçmeden köyüne geri dön,anarya traktör sür muarrem
KILIÇDAROĞLU OLSUN
Kurtar bizi başkan. Suriyeli istemiyoruz
hahaha ya neler oluyor bu chp de nerde bu cumhuriyetci kadinlar haddini bildirin bunlarin diyenler .... birde erdogan ulkeyi boldu diyorlar hicmi gormuyorsunuz herkezi karsisinda birlerstirdi akil alir gibi degil ...
tipiyle şekliyle görüşüyle değil bilgisiyle gelsin gelen sağ sol önemsiz bir kavram
Ne oldu kırmızı çizgilerinize.Olmazsa olmazlarınıza,asla dediklerinize.Ey Siyaset Sen nelere kadirmişsin.
Başkan olduda bide başkan yardımcısı tayin ediliyor. Reklam kokan hareketler bunlar hayal dünyasında yasamayın rahat olun. Başkan RECEP TAYUİP ERDOĞAN dır. Tüm islam aleminin lideri
Normaldir yaparlar, pkk üyesi bile olabilir, fetocu olabilir, amerikan israil sevici olabilir, vatan haini olsun yeterki Reisimin düşmanı olsun. Reis gitsinde öcalan yönetsin bu ülkeyi siz ona bile rağzısının. Bunuda hakediyorsunuz aslında.
Nasıl olsa tek başkan yardımcısı olmayacak istedikleri kadar başkan yardımcısı seçebiliyorlar her kesime hitap edecek başkan yardımcıları seçmek lazım.
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