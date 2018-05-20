Muharrem İnce'nin başkan yardımcısı Fatma Bostan Ünsal mı olacak?

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ilan edildikten sonra 16 günde 15 ilde miting yapan Muharrem İnce seçim manifestosunu da Samsun’da açıkladı. Yaklaşık 50 ilde miting yapmayı planlayan İnce’nin ikinci tura dair de hazırlıklar yaptığı biliniyor.

FATMA BOSTAN ÜNSAL İDDİASI



Gazete Duvar'da yer alan habere göre; 2. tura kalması durumunda toplumun farklı kesimlerini temsil edecek Cumhurbaşkanı yardımcılarını baştan ilan edeceğini açıklayan İnce’nin muhafazakâr bir isim olarak Fatma Bostan Ünsal’ı düşündüğü konuşuluyor.

AK PARTİ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ



AK Parti kurucusu olduktan sonra başörtüsü çıkışı ile bilinen Ünsal, Barış için Akademisyenler Bildirisi’ne imza attıktan sonra partisinden ihraç edilmiş, daha sonra da OHAL KHK’sı ile üniversitedeki görevine son verilmişti.

Ünsal CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde 2017 yazında yapılan Adalet Yürüyüşü’nün bir bölümüne katılmıştı.

FATMA BOSTAN ÜNSAL KİMDİR?



Fatma Bostan Ünsal 1965 yılında Balıkesir’in Manyas ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. Georgetown Üniversitesi İslam Hıristiyan Araştırmaları Merkezi’nde misafir araştırmacı olarak görev yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyelerindendi. Ayrıca Mazlumder Başkanı Ahmet Faruk Ünsal’la evli ve iki çocuk annesidir.



