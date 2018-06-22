Muharrem İnce'nin CNN International röportajında güldüren anlar!

Antalya’da yürüttüğü seçim çalışmalarına ara verip Christiane Amanpour’un sorularını cevaplayan İnce, “Birçok insan Erdoğan’ı durdurmanın gerçekten zor olacağını söylüyor. Size, 15 yıldır iktidarda olan birine karşı başarılı olacağınızı düşündüren nedir?” sorusuna şöyle cevap verdi:
“Ben sokağın gücüne inanıyorum. Halkın değişime olan inancına güveniyorum. Bugün Türkiye’de kurumlar ele geçirilmiş. Türkiye’de demokrasi ortadan kalktı. Ülkeyi bir kişi yönetiyor. Türkiye’nin bundan bir çıkış yolu bulması lazım.”
Sputnik'te yer alan habere göre röportajın devamı özetle şöyle:
Christiane Amanpour: OHAL’de seçim kampanyası yürütmek nasıl bir deneyim?
Muharrem İnce: Erdoğan devletin imkanlarıyla kampanya yapıyor. Ben halkın gönlüyle kampanya yürütüyorum. Erdoğan devletin helikopterini, parasını kullanıyor. Ben gönüllülerin bağışladıklarıyla kampanya yapıyorum.
Christiane Amanpour: Ben seçilirsem özgürce tweet atabileceksiniz’ dediniz. Ne demek istediniz? Bu tuhaf bir kampanya vaadine benziyor.
Muharrem İnce: Üniversite öğrencileri, cumhurbaşkanını eleştirebilmeli. Şu anda Erdoğan’ı eleştiren bir tweet attığınızda, sabahın 5’inde polisler evinizi basabiliyor ve sizi hapse atıyor. Bu benim dönemimde olmayacak. Gençlerle tartışma programlarına çıkacağım.
(…) Erdoğan Türkiye’yi iyi yönetmedi. Ekonomik büyüme yapay bir büyüme. Erdoğan parayı betona gömdü. Fabrikalara ve üretime yatırım yapmadı. Ben tarım temelli sanayilere yatırım yapacağım. İş gücünü doğru bir şekilde kullanacağım, yolsuzluk ortadan kalkacak. Kısa zaman içinde Türkiye’yi geliştireceğiz.
'MUHTEMELEN BAŞKA BİR MİTİNGE GİDİYOR'
Öte yandan röportajın sonunda Muharrem İnce’nin kulaklıklarını hızlıca çıkardığını gören deneyimli gazeteci Cristiane Amanpour’un, ‘muhtemelen şimdi hemen başka bir mitinge gidiyor” şeklindeki esprisi ise dikkatlerden kaçmadı.
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