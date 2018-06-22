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Muharrem İnce'nin CNN International röportajında güldüren anlar!

SEÇİM HABERLERİ  | 22.06.2018 11:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN International'da Christiane Amanpour'a konuk oldu. Muharrem İnce, "Ben sokağın gücüne inanıyorum. Halkın değişime olan inancına güveniyorum" dedi. Röportajın sonunda İnce’nin kulaklıklarını hızlıca çıkardığını gören deneyimli gazeteci Cristiane Amanpour’un esprisi ise dikkatlerden kaçmadı.

Antalya’da yürüttüğü seçim çalışmalarına ara verip Christiane Amanpour’un sorularını cevaplayan İnce, “Birçok insan Erdoğan’ı durdurmanın gerçekten zor olacağını söylüyor. Size, 15 yıldır iktidarda olan birine karşı başarılı olacağınızı düşündüren nedir?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Ben sokağın gücüne inanıyorum. Halkın değişime olan inancına güveniyorum. Bugün Türkiye’de kurumlar ele geçirilmiş. Türkiye’de demokrasi ortadan kalktı. Ülkeyi bir kişi yönetiyor. Türkiye’nin bundan bir çıkış yolu bulması lazım.”

Sputnik'te yer alan habere göre röportajın devamı özetle şöyle:

Christiane Amanpour: OHAL’de seçim kampanyası yürütmek nasıl bir deneyim?

Muharrem İnce: Erdoğan devletin imkanlarıyla kampanya yapıyor. Ben halkın gönlüyle kampanya yürütüyorum. Erdoğan devletin helikopterini, parasını kullanıyor. Ben gönüllülerin bağışladıklarıyla kampanya yapıyorum.

Christiane Amanpour: Ben seçilirsem özgürce tweet atabileceksiniz’ dediniz. Ne demek istediniz? Bu tuhaf bir kampanya vaadine benziyor.

Muharrem İnce: Üniversite öğrencileri, cumhurbaşkanını eleştirebilmeli. Şu anda Erdoğan’ı eleştiren bir tweet attığınızda, sabahın 5’inde polisler evinizi basabiliyor ve sizi hapse atıyor. Bu benim dönemimde olmayacak. Gençlerle tartışma programlarına çıkacağım.

(…) Erdoğan Türkiye’yi iyi yönetmedi. Ekonomik büyüme yapay bir büyüme. Erdoğan parayı betona gömdü. Fabrikalara ve üretime yatırım yapmadı. Ben tarım temelli sanayilere yatırım yapacağım. İş gücünü doğru bir şekilde kullanacağım, yolsuzluk ortadan kalkacak. Kısa zaman içinde Türkiye’yi geliştireceğiz.

'MUHTEMELEN BAŞKA BİR MİTİNGE GİDİYOR'

Öte yandan röportajın sonunda Muharrem İnce’nin kulaklıklarını hızlıca çıkardığını gören deneyimli gazeteci Cristiane Amanpour’un, ‘muhtemelen şimdi hemen başka bir mitinge gidiyor” şeklindeki esprisi ise dikkatlerden kaçmadı.

espri

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Anahtar Kelimeler:
CHP muharrem ince CNN International Christiane Amanpour

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
2 gün daha konuş bakalım muharrem bey. 24 haziranın gecesinde 5 yıl susacaksın . sizlerde hayal kurmaya devam edin . fazla heyecanlanmayın , 2 gün daha hayal kurabilceksiniz. şimdi siz 2 gün konuşun , ben 2 gün susacağım. 24 haziran gecesi tekrar burdayım.
boyunun ölçüsünü almaya son 44 saat,23 nisanlarda olursun başkan
sokağa güvenmen için sokak ağzıyla basitleşmeye gerek yok
sen harikasın be ince .gerçekten demokrasiyi tekrradan rayına oturtacak göç var sende.allahım yolunu açık eylesin .seni biz başkan görmek isteriz.sevgiler muharrem saygılar ince.
muharem ince erdoğona dikdatör diyorsunuz ama görülüyorki kazanırsanız gerçek dikdatör siz olacaksınız eleştirilere hiç tahammülünüz yok
adamın dibi Tayyip gibi Korkak değil
DEVAMMMM !!!
:))))) çok güldüm yaa çok komiksin ince:)))
helal olsun be akpli olarak oyumuz inceye
eski türkiye için,halkımıza zarar verecek nükleer santrallerin kapatılması için,tüm yatırımların durdurulması ve tüm ihalelerin iptali için,oylar yiğit ve devrimci lider,karizmatik ve genç adam ,adam gibi adam ,dünyanın tanıdığı efsane kahraman ,koçyiğit bir anadolu çocuğu,köylü dostu,afrini saldırarak halkın huzur ve güvenini yok eden paşanın apoletlerini sökecek olan, sayın MUHARREM İNCE ye oyları ateşliyelim.zafer millet ittifanın olucak,başkan muharrem ince olucak.
sayin muahrrem ince türk polisine yapmis oldugunuz hakaretler karakterinizi ortaya koymustur.Bir türk milliyetcisi olarak size oy vermeyecegim!
SN ERDOĞAN ÇIRAĞA ÜLKE TESLİM EDİLİRMİ BİZDE DİYORUZ Kİ ALDATILDIK YANILDIK KANDIRILDIK DİYEN BİR LİDERE OY VERİRMİYİZ GÜVEN VEREN HAKKANİYETLİ SÖZÜNÜN ERİ BÖLÜCÜ OLMAYAN ÇİFTE STANDART UYGULAMAYAN GENÇ DİNEMİK ÇEVİK ZEKİ BİR LİDERLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ BAKIN BÜTÜN BU ÖZELLİKLER TEK BİR BAŞKANDA VAR İSE BİZ LİDERİMİZİ NEDEN KAYBEDELİM..
Ne şirin adam dimi sevgili çağdaş aydın bireyler. Siz üzerinize alınmayın kılıçdaroğlunun karşısında bu adamı seçmemek nasıl bi mallıktır. Sonra Başkan adayı yapıp desteklemek mallığın son noktasıdır ama siz alınmayın yine de. Bu adamdan her kahveye köy meydanına falan lazım. Yalnız kahvede ortak almayacan yancı olacak yoksa hesap hep sana girer. Körmüsünüz be şu adama devlet teslim edilir mi bumu devlet yönetecek
gezi olayları başlamadan olay yerine koşan uluslararası medya iş başında, şaşırdıkmı ? tabiki hayır.
Ne espiri yapmış ama :)) bir yerlerimle güldüm.
Pkk ve fetö gibi terör örgütünün desteklediği hiç bir güç ittifak başarılı olamaz.halkımız şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaz.Nokta.
Adamsın adammmmmm
Kararı sokağa çıkan binlerce kişi değil milyonlarca sessiz çoğunluk verecektir.sokağa çıkanlar fanatik parti seçmenidir toplam seçmenin %1 ini bile teşkil etmez o yüzden sağlıklı gösterge değildir.
ZANNETMİYORUM DAHA ZİYADE GENE Bİ DEVLET MEMURUNU ARAYIP ANA AVRAT KÜFREDECEKMİŞ GİBİ Bİ HALİ, ACELESİ VAR, ÇOK SEVER ÖYLE ŞEYLERİ
Siz sayın Erdoğan'ı eleştirmek değil ona küfür ve ağır hakaretler etmenin serbest olmasını istiyorsunuz. Bu da ahlaksızlıktır. iğrençliktir. ve yasal olarak suçtur. Erdoğan değil kim olursa olsun suçtur. Ve yalan söylüyorsunuz. Bir tek kişi gösterebilir misiniz sadece eleştirdi diye tutuklanan birini. yalan söylemeyin. gidip elin amerikasına ülkenizi şikayet etmeyin. bu acizliktir.
Diktatörlük olsaydı böyle yorum yapıp yandaş amerikanla sohbetler edemeziz.Demokrasi olmasaydı gençler dediğin gezici gençler hapislerde olurdu yananlarınızuda alın,dolanlarınızıda,tamamlarınızıda bizde DEVAM edelim arkadaşlar vicdanınızı dinleyin hanginiz eleştiri yaptıda evine girildi hapise atıldı hepsi palavra HAK YOLUNDA DEVAM
oyyyyyyyy muharremmmmm oyyyyyyyyy :)))))
son kozunuzu son damınıza oynatın bakalım gerçekten kendini kaptırdı. Ak partinin tek rakibi yine ak parti kendi içinde dürüstlük olsaydı 70 bandında olurdu.
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