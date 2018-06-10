Muharrem İnce'nin FETÖ iddialarına peş peşe yalanlama geldi! NTV canlı yayında gergin anlar

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün gece NTV'de katıldığı programda Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'nun "FETÖ'cü çıktığını" iddia etti. İnce, canlı yayında "Harp Akademileri’ni kapattılar Milli Savunma Üniversitesi kurdular, rektör atadılar o da FETÖ’cü çıktı" dedi.

AFYONCU PROGRAMA BAĞLANMAK İSTEDİ



Sunucu, Rektör Afyoncu'nun hakkındaki iddiaları düzeltmek için programa bağlanmak istediğini ifade etti. Bunun üzerine İnce, "Doğrudur. Dekan olacak o. Ben 4 yıllık üniversite mezunuyum o yüzden, rektör ve dekan ayrımını bilirim" dedi.

SİNİRLER GERİLDİ



Ancak İnce'nin "FETÖ'cü dekan" iddiasının da hata olduğu ortaya çıktı. Sunucu bir kere daha cevap hakkı için telefon bağlantısı talebi olduğunu bildirdi. İkinci kez "yalanlanan" İnce, gergin ve kızgın bir ifade ile her isteyenin programa bağlanmamasını istedi.

İnce'nin işaret ettiği kişinin üniversitede görevli 150 şube müdüründen biri olan Kadir Atakan olduğu belirtildi.

