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Muharrem İnce'nin FETÖ iddialarına peş peşe yalanlama geldi! NTV canlı yayında gergin anlar

SEÇİM HABERLERİ  | 10.06.2018 09:11 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 'Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu FETÖ'cü çıktı' iddiasına art arda yalanlama geldi. NTV sunucu cevap hakkı için telefon bağlantısı talebi olduğunu söylemesine sinirlenen İnce 'cevap vermek istemiyor, yaptığınız doğru değil' ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin FETÖ iddialarına peş peşe yalanlama geldi! NTV canlı yayında gergin anlar

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün gece NTV'de katıldığı programda Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'nun "FETÖ'cü çıktığını" iddia etti. İnce, canlı yayında "Harp Akademileri’ni kapattılar Milli Savunma Üniversitesi kurdular, rektör atadılar o da FETÖ’cü çıktı" dedi.

AFYONCU PROGRAMA BAĞLANMAK İSTEDİ

Sunucu, Rektör Afyoncu'nun hakkındaki iddiaları düzeltmek için programa bağlanmak istediğini ifade etti. Bunun üzerine İnce, "Doğrudur. Dekan olacak o. Ben 4 yıllık üniversite mezunuyum o yüzden, rektör ve dekan ayrımını bilirim" dedi.

SİNİRLER GERİLDİ

Ancak İnce'nin "FETÖ'cü dekan" iddiasının da hata olduğu ortaya çıktı. Sunucu bir kere daha cevap hakkı için telefon bağlantısı talebi olduğunu bildirdi. İkinci kez "yalanlanan" İnce, gergin ve kızgın bir ifade ile her isteyenin programa bağlanmamasını istedi.

İnce'nin işaret ettiği kişinin üniversitede görevli 150 şube müdüründen biri olan Kadir Atakan olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince erhan afyoncu FETÖ iddia milli savunma üniversitesi

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Okuyucu Yorumları 132 yorum
Dilin kemigi yoktur salla ince ince yasemince salla bakalm sahte imam .sahtekar oruclu mümin.
O kadar çok fetöcü var ki bulunan bir de bulunmayan, bilinipte inkar eden, bilinipte göz yumulan
@safir4410 islam dini seni neden bu kadar ilgilendiriyor sen kendi dininle ilgilen
aktroller sarmış haberin yorumlarını:))))
ince k.malı solladı yalancılıktan dolayı şu mübarek günde icraat yok plan prejece yok salla BAKALIM sandıkta da sana günü bu millet gösterir ince ince gidersin bahçeni sulamaya.
@safir4410 sahte müslüman. Kim kimin arkasından sallıyor anlarsın zebanilerle karşılaşınca.
@yasar_akkaya_z5 İnce'nin sözlerinde Doğruluk varmı yok mu??? İnce'yi Cami de bisiklete binmiş gibi göstermeye çalışan montajcılar kim??? Sayın ince videolarınızı mitinglerde göstersinde bakın ne yalanlar söylemişsiniz.
İnce, RTE Fetodan icazet aldığını söyledi, delil olarak Nasuhi Güngör'ün kitabını gösterdi, Güngörden yalanlama geldi. Fetö'yü usulüne uygun talep edilmedi dedi, CHP milletvekilleri niceledi, sonuç usulüne uygun talep edilmiş, Rektör'ün Fetocu dedi, rektör bağlanmak istenince çark etti, Şimdilik yalanları ile 3 sıfır mağlup
@elincmustafa2010 nasuhi güngörün "yazdığım kitabın her cümlesinin arkasındayım" diye attığı twiti neden paylaşmıyorsuun peki? çünkü yalancı olan sensin ince değil. trollerin işi reisi adına köpeklik yapmaktır. https://storia-prod-be.akamaized.net/storia-cdn-ie-prod-001/0de82d19d08b0001-0de82d19d08b0002.jpeg/resize/760x
@elincmustafa2010 Sürekli A Haber dinleyeceğine git biraz sözcü oku. Bak reisin neler diyor.
@elincmustafa2010 birde RTE nin yalanlarını dö de kıyaslama imkanımız olsun koçuuuuuuuuuuuuuuum benim
@umut791979 SÖZCÜ FETÖNÜN SÖZCÜLÜNÜ YAPIYOR..FETÖ PROPAGANDASI YAPMA....
Sus ses etme Mustafa yine geliyor tazminatlar iftiradan bu enayiler oldukça tazminatla 1 2 gemi alınır ????
@elincmustafa2010 adam canlo yayında iki defa yalanlanıyor ! bu size yetmiyor!! sizin tatmin olmanız için bu sayı kaç olmalı??yalan üstüne yalan !!
@umut791979 biraz genişletelim o halde sadece A haber değil , 24 , Beyaz ,Atv... evet bunlar fazla Akp'ci doğru peki bunlar bana göre ne kadar akp'ci ise sana göre sözcü , halk (sözde) Tv chp 'ci değilmi ?? "Sen büyüksün sen söyle Hakim bey suç kimde ?"
İnce devamlı çamur atıyor
ortalık bataklık ne yana donsen çamur
En iyi yaptıkları iş eleştirmek.iftara atmak en kötüsü hiç bir zaman yapacak bir projesi olamamak
@fatih73e AKP den öğrenmişler demekki irftira ve çamur atmayı
@fatih73e Projeleri söylüyorda sen TRT'den başka kanal izlemiyorsun demekki..
@fatih73e En büyük projesi hükumeti devirmek olacak.Başka bir şey yapmasa da olur.Şu halimizden kötü olmayacağı kesin.
BUNLARIN YALANLARINDAN İFTİRALARINDAN USANDI BU MİLLET İŞDE BU YÜZDEN OLDUKLARI YERDE BOŞUNA SAYMIYORLAR İŞDE İNŞALLAHDA SAYMAYA DEVAM EDERLER İNNNNŞAAALLLLLAHHHHHH
inşallah
doğru söylüyor adam fetö cü....başka hiçbir meziyeti yok... En önemli bir özelliği var bu kadar okumuş ama OKUDUĞUNU TERS ANLAR... İNCE sonuna kadar haklıdır....
bitsin bu sıla hasreti diyen acaba rte nin düblorumudu...
@lotusx34 işte o sözlere sizin aklınız ermediği için,bu pislikleri erdoğan çökertti.
@eyurtlak tayyip bunu Aren inkar etmiyor! herşey ortadayken chp nin terör seviciliğine birşeyler yaz!?danışmanların hepsi fetöcü. iktidara gelseler hapisteki. fetöcüleri salıverecek öyle diyor. chp zaten daha önceden fetönün amerika projesi olduğunu bilseydi o peşinden ayrılmazdı! 2012 den sonra öğrendi şimdi peşinden ayrılmıyor!!!
Okuyan ve para karşılığı eylemlere katılan embesillere ne diyeceksin.
Şimdi bu gelip cumhurun başı mı olacak güldürmeyin ya dünyayı bıraktım Türkiye den haberi yok. Memlekette artık her 3 kişiden 1 kişi 4 yıllık üniversite mezunu buda tek kendi mezun olmuş zannediyor ve herşeyde öne sürüyor. Bu şimdi gelecek benim cumhurbaşkanım olacak ha güldürmeyin ya yeter..
@afilisarii BU İNCE DEDİĞİNİ SEN ANLAMAZSIN ADAM BENİM DİPLOMAM SAHTE DEĞİL GERÇEK DİYOR ÇAKMA DİPLOMA VERMİYORUM YSK YA DİYOR .
Amerikalıdan öğrendi gene hinzir
Madem ortaya birşey atıyorsun bari azıcık araştır.genel başkanın gibi heralde tazminat ödemeye cok meraklısın..
ADAMIN ŞUBE MÜDÜRÜ OLMAMASI FETÖCÜ OLMADIĞI ANLAMINA GELMİYOR Kİ? BU AKTROLLER NEYE YALAN DİYOR? ŞUBE MÜDÜRÜ OLUNCA FETÖCÜ OLMUYOR MU ATADIKLARI ZAT?
Sıkışınca bağlanmasını istemiyorsun değilmi?senden CB olmaz.bu kulhanbeyi sinirli tavırlar sana oy kaybettiriyor.sana danışmanların söylemiyorlarmı.söylemiyorlarsa değiştir onları.
işine gelmeyince kıvırırsın ince 24 haziran senin siyesetinin başlamadan biteceği tarih olacak merak etme
ADAMIN İŞİ GÜCÜ YALANNNNNNNNN
Gereksiz detay bir haber akp tepeden tırnağa fetödür bu gerçek kabak gibi ortada bu da bize yeter
Daha dekan rektör nedir onu bilmiyon kardeşim.İnsanlara iftira atarak yalan söyleyerek bu seçimi kazanacağız mi zannediyon!İnanin şşuAn çok chp li Meral é dönmüş görünüyor.Size yanliş bilgi verenlere dikkat edin.Zaten kemal de seni elemek için cmhrbşkn adayıyaptı
muerrem sen kemaldan bile cirkef ciktin.oy icin insalara camur atiyorsun
bayragi keMal abisinden cok guzel devralmis hep ispati olmayan oturma organindan soylenen laflar bunlar. iste bu yuzden size oy moy yok
@samsun_izmir önce terbiyeli ol ondan sonra yorum yap ahlaksızlığın lüzumu yok
Muharrem İnce akplilerin psikolojisini bozdu adamlar dekan mı rektör mü yardımcısı mı bununla uğraşıyor. Olum fetöcü işte, Muharrem İnce dün de dedi mevki ne olursa olsun fark eder mi diye söyledi? Bu milletin beyni yok. Fetö'ya oy verirler tekrar barışırlar da, CHP'ye yine vermezler. Akplilerin babası fetö çünkü !
mitinginde kalp krizi geçireni duymaz,korumaları seçmeni itekler,askerin morali beni ilgilendirmez der,söyledikleri sürekli yalan...
bu adam konuştukça batıyor oda farkında aslında muarrem seni kıllıçtaroğlu bitirmek çin sahneye sürdü biliyordu ki önündeki en büyük engel sendin senide böyle harcadı artık yalovada çiftliğinde tavuklarınla vakit geçirirsin konuştuklarının hiç birinde kayde değer bi şey yok ne bi projen var ne bir ülkenin refahı için sanayisi için gelişmesi için bi projen var sadece projen reisi nasıl indiririm ne yalanlarla halkı kandırmaya çalışırım ama yemenz artık bu millet hadi kışkışkış
Projesi yok diyorsun ya , o havuz medyasının İnce'yi televizyonda fazla göstermemesinden dolayı senin haberin olmayışındandır. Sen git kıraathane projesine oy ver aylak aylak takılırsın beleş çay içersin.. Ülkede zaten herşey güllük gülistanlık
@erkamubeydullah küçücük aklınızla buna mı yordunuz durumu :) kılıçdaroğlu harcamak için. başka bildiğiniz yok. Kılıçdaroğlu seçime giriyor neden kendini yaksın seçimde. Ne kadar saçma düşünceleriniz var sizin. Ne yiyip içiyorsunuz? Makarna mı?
@erkamubeydullah kazanırsa kılıçdaroğlu kaçacak yer düşünsün. Bütün akpliler senin şu söylediğini duruyor. Adam akpliler gibi koltuk bağımlısı değil merak etme.. Kıymeti bilinmezse yapacak birşey yok.
@serhat9000 dün gece habertürk kanalında uzun uzun anlattılar projelerini,ilk işleri şam rejimini katil esedi desteklemekmiş,silahla terör çözülmezmiş falan filan,bir sürü laf kalabalığı,iki saat sürdü program,ben duyamadım fabrikadır,şudur,budur,işe yarayacak hiç birşey yok
çok şeffaf bir aday şimdiden böyle seçilirse vay halimize tam diktatör tam yalancı iftira atmada pek mahir ....yoruma cevap verecekler şimdiden söyleyim bu konu üzerinden yazınız tam bilmediğiniz konuları ortaya koyup cevap felan istemeyiniz
@kiraz_balik_2018 sen amerika da yaşıyorsun heralde diktatör görmemişsin
programda okadar sey soyledi bunumu cikarabildin sadece mynet
adam dekan değilde rektör demiş yada albay dememişde yarbay demiş bum u peşpeşe yalanlama.o spikerin götü yiyiyosa tayyibede öyle yapsında görewlim.izleyenlerden gelen soruları sorsunda görelim.ama sonuç noldu nagehan alçıya olan bu spikerede oldu.sonuna kadarda izledim.ince saysinde ntv rekor bir gece geçirdi.inceyi 15 bin kişi izlemiş erdoğanı 570 kişi izlemiş.çaktınmı mevzuyu akepeli mynet.
mübarek günde insanlara iftira atıp hayatlarını karartmaya ne hakkın var senin. Adam telefonla bağlanmaya çalışıyo bağlattırmıyo hani o savunduğunuz demokrasi. almış sazı eline önüne geçene iftira atıyo hakaret ediyo çığırtkanlıkla kimseyi konuşturmuyo. yıllardır değişmeyen tipik chp zihniyeti bu hiç değişiklik yok,sadece şahısların isimleri değişiik. Bi koltuk uğruna düştüğü duruma bak keşke hiç cumhurbaşkanı adayı olmasaydın önceleri gerçeği görmediğimiz için sana bakuş açımız değişikti. mecliste hdp lilerin yüzüne bi
ikdidarsız chp yırt kendinizi..kahırdan şarabı çek...yine tayip kazan cak
farketmez ana fikir aynı. AKP komik işlete imza atıyor bu konuda. ince haklı
YAV ADAMIN REKTÖR OLMASI DEKAN OLMASI VEYA MÜDÜR OLMASI ARASINDA NE FARK VAR? FETÖCÜDEN MÜDÜR YAPILIR MI? BUNU TARTIŞACAKLARI YERE DEKANMIŞ REKTÖRMÜŞ DİYE SUNİ BİR GÜNDEM ÜZERİNDEN ADAMI YALANCI İLAN ETMEYE ÇALIŞIYOR AHLAKSIZ TROLLER. ULAN ADAMA REKTÖR DİYE YANLIŞ BİR BİLGİ GİTMİŞ DEMEK Kİ. AMA MÜDÜRMÜŞ. BU KADAR BASİT. SONUÇTA BU ATANAN KİŞİNİN BYLOCK KULLANICISI OLDUĞU İÇİN YARGILANDI GÖZ ALTINA ALINDI. ÜSTELİK BÜTÜN HABER SİTELERİ "REKTÖR" YAZDI. DEMEK Kİ ONDAN YANILMIŞ. http://www.diken.com.tr/darbe-girisimi-milli-savunma-universitesi-rektorlugune-tarihci-erhan-afyoncu-atandi/
ince nin her şeyi genel başkanının yolunda yani yalan .dolan bu basiretsizmi cumhurbaşkanı olacak şaka gibisiniz ya... bundan bakkal olmaz...
@asiye_imparator_1958 bu ülkede tayyip cb olduysa herkes herşey olabilir.
@asiye_imparator_1958 sizin taptıklarınızın cumhurbaşkanlığını da gördük. ey amerika ey israil lafından başka bir laf duymadık. 4 parmaktan başka bir şey de görmedik. Bu mu icraat dediğiniz basiretsizlik.
senin baş fetocu hırsız diktatör promterci yalancı recebinden başkan oluyor da sayın inceden nedem olmasın yalaka cahil salak akkoyun
icraat sıfır yalan 100 maşallah hep aynı nakarat klasik chp efelenip duruyorlar herşeyi provake ediyorlar aynı manada gibi
@o.salihozer33 adam icraatlarını sayıyor işte neyi duymuyorsun? neyi görmüyorsun? gözünde at gözlüğü varken göremezsin kardeşim. Biraz hayata tarafsız bakmayı öğrenin. tapmayın yaratılmışlara.
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNE ATADIKLARI MÜDÜR FETÖCÜ. REKTÖR DEĞİL EVET. AMA BUNDAN DAHA BÜYÜK BİR SORUN MEDYANIN İNCENİN ELİNDE OLMAMASI.
CHPKK NIN ALAYI YALANCI İFTİRACI TEK YAPTIKLARI İFTİRA YALAN YAKIP YIKMAK GENEL BAŞKANLARI ATTIĞI İFTİRADAN DOLAYI DAHA YENİ TAZMİNATA MAHKUM OLDU BUNLARDA UTANMA YOK
@m03mehmet izlediğin kanalları değiştirirsen utanırsın bu sözlerinden
Adamın hayatı yalan dolan ya böylemi olcak Cumhurbaskani
dedemin çok güzel bir lafı vardır bir insan allahtan korkmaz peygamberi tanımaz insanlardan da utanmazsa bu insanlardan her şey beklenir derdi.ayak üstü onlarca iftira atandan da bu beklenir
@demir151 Helal olsun.Aynen dediğin gibi kardeşim...
Böyle işkembeden sallıyorsunuz sonra tazminatı yiyince biz bu parayı ödemiyeceğiz diye ağlıyorsunuz.yok yav.!!adamı öttürürler bile..
Ne onayi mynet yöneticisi şimdi aslan Muharrem deseydim hemen yayınların helal sana Muharrem çok yaşa muharrem
dün 2 saat dinledim tek bir sözü yanlış değil .. koyun milletimiz warken zor gibi ama inş 24 haziranda sen olursun..
bunların yüzü kösele olmuş, chp nin tipik siyaseti çamur at izi kalsın, ama adamı böyle madara ederler
Göz var görmez kulak var duymaz adam göz göre göre yalan söylüyor iftira atıyor ve ne yazıkki her chp li gibi burdaki silahşörler de ince haklı diyor. Yazık çok yazık. Artık şu kafayı değiştirin kafatascı değil doğru dürüst halk için Atatürk için hareket edin...
Deve'ye sormuşlar "neren eğri"? Deve,"Nerem doğru ki "demiş!
Arkadaş hep Muharrem İnce mi yandaş medyaya çıkacak? Bir kere de reisi görelim.Tamam Halk TV ye çıksın demiyoruz ama en azından Fox TV ye çıksın. Ama yemezzzz!
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