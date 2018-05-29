Muharrem İnce’nin Gümülcine’de yapacağı miting yasaklanacak mı?

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Yunanistan’daki Türk azınlığıyla buluşmak üzere 31 Mayıs Perşembe günü Batı Trakya’ya gidecek.

İNCE'NİN MİTİNGİNİN YASAKLANMASINI İSTEDİ

İnce’nin yapacağı geziyi Yunan medyası, “Türkiye’nin seçim kampanyası Yunanistan’a taşınıyor” sözleriyle yansıttı. Muharrem İnce’nin Gümülcine’de yapacağı mitinge, Yunanistan’ın ana muhalefet partisi, Yeni Demokrasi karşı çıktı. Yeni Demokrasi’nin Gölge Savunma Bakanı Yorgos Koumoutsakos, İnce’nin mitinginin yasaklanmasını istedi.

Greek Reporter, haberinde “Türkiye’nin seçim kampanyası Yunan topraklarında da yürütülecek. Ülkenin ana muhalefetinin adayının, Perşembe günü binlerce Müslüman’ın yaşadığı Trakya’daki Gümülcine kentinde düzenlenecek mitingte konuşması öngörülüyor” dedi.

İnce’nin Perşembe günü Gümülcine’deki mitingde konuşmadan önce kentteki Türk Konsolosluğu’nu ziyaret edeceği belirtilirken, ardından İskeçe kentini de ziyaret edeceğine dikkat çekildi. İnce’nin, daha sonra ise Bulgaristan’ın güneyine geçeceği kaydedildi.

Batı Trakya'da 140 bin kadar Müsülman’ın yaşadığına işaret edilen haberde, "Trakya’daki Müslümanların, Yunan vatandaşı olarak Türkiye’deki seçimler için oy kullanma haklarının olmamasına karşın İnce’nin gezisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bosna’daki seçim faaliyetlerinin bir yanıtı olarak görüldüğü” belirtildi.