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Muharrem İnce’nin Gümülcine’de yapacağı miting yasaklanacak mı?

SEÇİM HABERLERİ  | 29.05.2018 19:06 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Gümülcine’de yapacağı mitinge, Yunanistan’ın ana muhalefet partisi, Yeni Demokrasi karşı çıktı.

Muharrem İnce’nin Gümülcine’de yapacağı miting yasaklanacak mı?

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Yunanistan’daki Türk azınlığıyla buluşmak üzere 31 Mayıs Perşembe günü Batı Trakya’ya gidecek.

İNCE'NİN MİTİNGİNİN YASAKLANMASINI İSTEDİ

İnce’nin yapacağı geziyi Yunan medyası, “Türkiye’nin seçim kampanyası Yunanistan’a taşınıyor” sözleriyle yansıttı. Muharrem İnce’nin Gümülcine’de yapacağı mitinge, Yunanistan’ın ana muhalefet partisi, Yeni Demokrasi karşı çıktı. Yeni Demokrasi’nin Gölge Savunma Bakanı Yorgos Koumoutsakos, İnce’nin mitinginin yasaklanmasını istedi.

Greek Reporter, haberinde “Türkiye’nin seçim kampanyası Yunan topraklarında da yürütülecek. Ülkenin ana muhalefetinin adayının, Perşembe günü binlerce Müslüman’ın yaşadığı Trakya’daki Gümülcine kentinde düzenlenecek mitingte konuşması öngörülüyor” dedi.

İnce’nin Perşembe günü Gümülcine’deki mitingde konuşmadan önce kentteki Türk Konsolosluğu’nu ziyaret edeceği belirtilirken, ardından İskeçe kentini de ziyaret edeceğine dikkat çekildi. İnce’nin, daha sonra ise Bulgaristan’ın güneyine geçeceği kaydedildi.

Batı Trakya'da 140 bin kadar Müsülman’ın yaşadığına işaret edilen haberde, "Trakya’daki Müslümanların, Yunan vatandaşı olarak Türkiye’deki seçimler için oy kullanma haklarının olmamasına karşın İnce’nin gezisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bosna’daki seçim faaliyetlerinin bir yanıtı olarak görüldüğü” belirtildi.

"DİĞER AB ÜLKELERİ GİBİ GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALI"

Kathimerini gazetesine göre Yunanistan’ın muhafazakar ana muhalefet partisi, Yeni Demokrasi, İnce’nin 31 Mayıs Perşembe günü Gümülcine’de yapmayı planladığı mitingi eleştirdi.

Yeni Demokrasi’nin Gölge Savunma Bakanı Yorgos Koumoutsakos, “Yeni Demokrasi, Türkiye’deki kampanya rekabetinin Trakya’ya taşınmasına karşı” dedi. Koumoutsakos, “Hükümeti, Avrupa Birliği’nin diğer üye devletleri gibi gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz” şeklinde konuştu.

Kathimerini, haberinde, “En büyük Türk diasporalarının bulunduğu Hollanda, Avusturya ve Almanya, gelecek ay Türkiye’de yapılacak seçim öncesi, topraklarında Türk siyasetçilerinin kampanya yapmalarını yasakladı” ifadelerine de yer verdi.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Yunanistan çok şanslı Turkiye'nin başında keşke YUNAN kazansaydı diyen karamanlis ve cipras ile tercümansız konuşan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRK ve ATATÜRK düşmanı PAPA dostu birisi var işte bu yüzden YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz!..
@mah6bsddn4 yalanlarında boğul
Eyy Muharrem İnce. Şimdi bu sorunu şahsın olarak devlet meselesi haline getirip büyük bir gerilim çıkar. Gündeme otur. Mağdur edebiyatı yap. % 10 oyun artar.
valla kim ne derse desin herkesin görüşüne saygı duyarım ama bu muharrem ince kadar dürüst siyasetçi yok içi neyse dışıda o videolardanda seyrettim adam haksız olduğu yalan söylediğini görmedim tek derdi huzur hukuk demokrasi zaten bunlar olunca herşey güzel olacak TÜRKİYEM de :)
@ata1982 söylediği yalan ve iftiralara ne diyeceksiniz?
Adamsın adam helal sana dürüst insan
haydaa red yemek dünya liderimize özgüydü hani?
saraydaki aramıştır.
@yuzago_43 kabız olsanız rte den bileceksiniz :D
birileri sanki bu iyi partiyi içerden yıkmaya çalışıyor gibime geliyor
üzülmeyin tanıdık olunca bişey demezler.
Yapsın, ne olur.
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