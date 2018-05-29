Muharrem İnce’nin Gümülcine’de yapacağı miting yasaklanacak mı?

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Yunanistan’daki Türk azınlığıyla buluşmak üzere 31 Mayıs Perşembe günü Batı Trakya’ya gidecek.
İnce’nin yapacağı geziyi Yunan medyası, “Türkiye’nin seçim kampanyası Yunanistan’a taşınıyor” sözleriyle yansıttı. Muharrem İnce’nin Gümülcine’de yapacağı mitinge, Yunanistan’ın ana muhalefet partisi, Yeni Demokrasi karşı çıktı. Yeni Demokrasi’nin Gölge Savunma Bakanı Yorgos Koumoutsakos, İnce’nin mitinginin yasaklanmasını istedi.
Greek Reporter, haberinde “Türkiye’nin seçim kampanyası Yunan topraklarında da yürütülecek. Ülkenin ana muhalefetinin adayının, Perşembe günü binlerce Müslüman’ın yaşadığı Trakya’daki Gümülcine kentinde düzenlenecek mitingte konuşması öngörülüyor” dedi.
İnce’nin Perşembe günü Gümülcine’deki mitingde konuşmadan önce kentteki Türk Konsolosluğu’nu ziyaret edeceği belirtilirken, ardından İskeçe kentini de ziyaret edeceğine dikkat çekildi. İnce’nin, daha sonra ise Bulgaristan’ın güneyine geçeceği kaydedildi.
Batı Trakya'da 140 bin kadar Müsülman’ın yaşadığına işaret edilen haberde, "Trakya’daki Müslümanların, Yunan vatandaşı olarak Türkiye’deki seçimler için oy kullanma haklarının olmamasına karşın İnce’nin gezisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bosna’daki seçim faaliyetlerinin bir yanıtı olarak görüldüğü” belirtildi.
Kathimerini gazetesine göre Yunanistan’ın muhafazakar ana muhalefet partisi, Yeni Demokrasi, İnce’nin 31 Mayıs Perşembe günü Gümülcine’de yapmayı planladığı mitingi eleştirdi.
Yeni Demokrasi’nin Gölge Savunma Bakanı Yorgos Koumoutsakos, “Yeni Demokrasi, Türkiye’deki kampanya rekabetinin Trakya’ya taşınmasına karşı” dedi. Koumoutsakos, “Hükümeti, Avrupa Birliği’nin diğer üye devletleri gibi gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz” şeklinde konuştu.
Kathimerini, haberinde, “En büyük Türk diasporalarının bulunduğu Hollanda, Avusturya ve Almanya, gelecek ay Türkiye’de yapılacak seçim öncesi, topraklarında Türk siyasetçilerinin kampanya yapmalarını yasakladı” ifadelerine de yer verdi.
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