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Muharrem İnce'nin iddialarına peş peşe yalanlama geldi! Canlı yayında gergin anlar

SEÇİM HABERLERİ  | 10.06.2018 09:11 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 'Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu FETÖ'cü çıktı' iddiasına art arda yalanlama geldi.

Muharrem İnce'nin iddialarına peş peşe yalanlama geldi! Canlı yayında gergin anlar

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün gece NTV'de katıldığı programda Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'nun "FETÖ'cü çıktığını" iddia etti. İnce, "Harp Akademileri’ni kapattılar Milli Savunma Üniversitesi kurdular, rektör atadılar o da FETÖ’cü çıktı" dedi.

AFYONCU PROGRAMA BAĞLANMAK İSTEDİ

Sunucu, Rektör Afyoncu'nun hakkındaki iddiaları düzeltmek için programa bağlanmak istediğini ifade etti. Bunun üzerine İnce, "Doğrudur. Dekan olacak o. Ben 4 yıllık üniversite mezunuyum o yüzden, rektör ve dekan ayrımını bilirim" dedi.

SİNİRLER GERİLDİ

Ancak İnce'nin "FETÖ'cü dekan" iddiasının da hata olduğu ortaya çıktı. Sunucu bir kere daha cevap hakkı için telefon bağlantısı talebi olduğunu bildirdi. İkinci kez "yalanlanan" İnce, gergin ve kızgın bir ifade ile her isteyenin programa bağlanmamasını istedi.

İnce'nin işaret ettiği kişinin üniversitede görevli 150 şube müdüründen biri olan Kadir Atakan olduğu belirtildi.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince erhan afyoncu FETÖ iddia milli savunma üniversitesi

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
Dilin kemigi yoktur salla ince ince yasemince salla bakalm sahte imam .sahtekar oruclu mümin.
İnce, RTE Fetodan icazet aldığını söyledi, delil olarak Nasuhi Güngör'ün kitabını gösterdi, Güngörden yalanlama geldi. Fetö'yü usulüne uygun talep edilmedi dedi, CHP milletvekilleri niceledi, sonuç usulüne uygun talep edilmiş, Rektör'ün Fetocu dedi, rektör bağlanmak istenince çark etti, Şimdilik yalanları ile 3 sıfır mağlup
BUNLARIN YALANLARINDAN İFTİRALARINDAN USANDI BU MİLLET İŞDE BU YÜZDEN OLDUKLARI YERDE BOŞUNA SAYMIYORLAR İŞDE İNŞALLAHDA SAYMAYA DEVAM EDERLER İNNNNŞAAALLLLLAHHHHHH
İnce devamlı çamur atıyor
doğru söylüyor adam fetö cü....başka hiçbir meziyeti yok... En önemli bir özelliği var bu kadar okumuş ama OKUDUĞUNU TERS ANLAR... İNCE sonuna kadar haklıdır....
muerrem sen kemaldan bile cirkef ciktin.oy icin insalara camur atiyorsun
bayragi keMal abisinden cok guzel devralmis hep ispati olmayan oturma organindan soylenen laflar bunlar. iste bu yuzden size oy moy yok
ADAMIN İŞİ GÜCÜ YALANNNNNNNNN
En iyi yaptıkları iş eleştirmek.iftara atmak en kötüsü hiç bir zaman yapacak bir projesi olamamak
Amerikalıdan öğrendi gene hinzir
Gereksiz detay bir haber akp tepeden tırnağa fetödür bu gerçek kabak gibi ortada bu da bize yeter
Madem ortaya birşey atıyorsun bari azıcık araştır.genel başkanın gibi heralde tazminat ödemeye cok meraklısın..
CHPKK NIN ALAYI YALANCI İFTİRACI TEK YAPTIKLARI İFTİRA YALAN YAKIP YIKMAK GENEL BAŞKANLARI ATTIĞI İFTİRADAN DOLAYI DAHA YENİ TAZMİNATA MAHKUM OLDU BUNLARDA UTANMA YOK
Şimdi bu gelip cumhurun başı mı olacak güldürmeyin ya dünyayı bıraktım Türkiye den haberi yok. Memlekette artık her 3 kişiden 1 kişi 4 yıllık üniversite mezunu buda tek kendi mezun olmuş zannediyor ve herşeyde öne sürüyor. Bu şimdi gelecek benim cumhurbaşkanım olacak ha güldürmeyin ya yeter..
adam dekan değilde rektör demiş yada albay dememişde yarbay demiş bum u peşpeşe yalanlama.o spikerin götü yiyiyosa tayyibede öyle yapsında görewlim.izleyenlerden gelen soruları sorsunda görelim.ama sonuç noldu nagehan alçıya olan bu spikerede oldu.sonuna kadarda izledim.ince saysinde ntv rekor bir gece geçirdi.inceyi 15 bin kişi izlemiş erdoğanı 570 kişi izlemiş.çaktınmı mevzuyu akepeli mynet.
dün 2 saat dinledim tek bir sözü yanlış değil .. koyun milletimiz warken zor gibi ama inş 24 haziranda sen olursun..
Sıkışınca bağlanmasını istemiyorsun değilmi?senden CB olmaz.bu kulhanbeyi sinirli tavırlar sana oy kaybettiriyor.sana danışmanların söylemiyorlarmı.söylemiyorlarsa değiştir onları.
işine gelmeyince kıvırırsın ince 24 haziran senin siyesetinin başlamadan biteceği tarih olacak merak etme
Daha dekan rektör nedir onu bilmiyon kardeşim.İnsanlara iftira atarak yalan söyleyerek bu seçimi kazanacağız mi zannediyon!İnanin şşuAn çok chp li Meral é dönmüş görünüyor.Size yanliş bilgi verenlere dikkat edin.Zaten kemal de seni elemek için cmhrbşkn adayıyaptı
hahhahahah
çok şeffaf bir aday şimdiden böyle seçilirse vay halimize tam diktatör tam yalancı iftira atmada pek mahir ....yoruma cevap verecekler şimdiden söyleyim bu konu üzerinden yazınız tam bilmediğiniz konuları ortaya koyup cevap felan istemeyiniz
@kiraz_balik_2018 sen amerika da yaşıyorsun heralde diktatör görmemişsin
Muharrem ince yi nasıl alt ederiz diye kırk takla atıyor yandaş medya. İş aş eğitim adalet diyen adamı istemiyorsunuz,kıraathane diyeni göklere çıkarıyorsunuz. Türk milleti aptal değildir.
işin gücün yalan dolan .sayın ince araştırmadan sallama yapma.siz yalan dolanlarla mı devlet yönetimine talipsiniz
Deve'ye sormuşlar "neren eğri"? Deve,"Nerem doğru ki "demiş!
bunların yüzü kösele olmuş, chp nin tipik siyaseti çamur at izi kalsın, ama adamı böyle madara ederler
Ne onayi mynet yöneticisi şimdi aslan Muharrem deseydim hemen yayınların helal sana Muharrem çok yaşa muharrem
bütün havuz medyası adamı alt etmeye çalışıyor. Hiç biriniz bu soruları döt korkusundan RTE ye soramazsınız. Hepinizin ağzına 25 hazirandan sonra kemik verecek gereken insanlar. yalaka kpler. O para havuzunun kaynağı kuruyacak bakalım ozaman kime yapışacaksınz. sahtekar yalaka yalancı medya. hepiniz bir- biz tek ulannnnn
ikdidarsız chp yırt kendinizi..kahırdan şarabı çek...yine tayip kazan cak
Muharrem İNCE bildiği bir şey olmasa söylemez.bugüne kadar söylediği herşey doğru çıktı.Gerçek bir lider.Ülkeyi özgürlük getiricek göreceksiniz.
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