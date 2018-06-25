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Muharrem İnce'nin İstanbul ve İzmir'den aldığı oy sayısı ile mitinglerine katılan kişi sayısı arasında dikkat çeken fark

SEÇİM HABERLERİ  | 25.06.2018 20:45 | Son Güncelleme

24 Haziran seçiminde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İstanbul ve İzmir mitinglerindeki söylediği katılım sayısı ile aldığı oy sayısı arasındaki fark dikkat çekti.

Muharrem İnce'nin İstanbul ve İzmir'den aldığı oy sayısı ile mitinglerine katılan kişi sayısı arasında dikkat çeken fark

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim çalışmaları kapsamında yaptığı İstanbul mitingine 5 milyon, İzmir mitingine 3 milyon kişinin katıldığını söylemişti.

24 Haziran seçim sonuçlarına göre İnce, İstanbul'dan 3 milyon 378 bin, İzmir'den ise 1 milyon 527 bin oy aldı.

OY SAYISINDA FARK DİKKAT ÇEKTİ

Muharrem İnce'nin mitinglerinde açıkladığı sayılara göre İstanbul'da 1 milyon 622 bin, İzmir'de 1 milyon 472 bin oy farkı var.

Muharrem İnce, İstanbul Maltepe'deki mitinginde 'Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu' demişti.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Allahtan Kazanmadı. Bu Herif de; Demirtaş da; ABD, Avrupa Uşağı Memleket Elden Giderdi. Atatürk Sonrasından Günümüze Kadar; Türkiyenin Başına Çorap Ördüler. Bu Sırlarla Buranın Güçlenmesini Kesinlikle İstemiyorlar. Amaçları Bölmek Ve Böylece Etkisiz Hale Gelemizi Düşünüyorlar. Eğer Biri Kazansa Bunu Çok Daha Kolay Yaparlar. İyice Buranın Ekonomisi İflasa Giderdi. Geçen Yıllar Hatırlayın Döviz Uzun Süre Stabil Kaldı. Baktılar Ekonomimiz Rayına Oturuyor. FED Doların Faizini Yükseltti. İngilizler de AB den Çıkma Ayaklarıyla. Döviz Bugünkü Şeklini Aldı. Türkçesi İlerlememiz Durdu.
Hdp ye gitti kime gidecek başka bedavadan barajı geçtiler
nasıl bir mantık bu. oraya dinlemeye gelen her kez oy verecek diye bir kaidemi var
Şeytan aldı götürdü diyelim !!
yada sen yalan söyledin
ÇÜNKİ O MEYDANLARDA O KADAR İNSAN YOKTU,BİR DE TAŞIMA SUYUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ.
ne yapacaksınız oyu ben AKP liyim adam adam gibi siyaset yaptı bizde kendisini tebrik ediyoruz
Nere gitti demiyecen ,Nereden geldi bu İzmire bu kadar kişi diyecen
oylar nereye gidecek tabiki hdp ye
Millet ne olduğunu anlayınca konuşmalarında doğru yola dönmüşlerdir :)
meydan yalan söylemedi ki
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