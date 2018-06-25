Muharrem İnce'nin İstanbul ve İzmir'den aldığı oy sayısı ile mitinglerine katılan kişi sayısı arasında dikkat çeken fark

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim çalışmaları kapsamında yaptığı İstanbul mitingine 5 milyon, İzmir mitingine 3 milyon kişinin katıldığını söylemişti.
24 Haziran seçim sonuçlarına göre İnce, İstanbul'dan 3 milyon 378 bin, İzmir'den ise 1 milyon 527 bin oy aldı.
OY SAYISINDA FARK DİKKAT ÇEKTİ
Muharrem İnce'nin mitinglerinde açıkladığı sayılara göre İstanbul'da 1 milyon 622 bin, İzmir'de 1 milyon 472 bin oy farkı var.
Muharrem İnce, İstanbul Maltepe'deki mitinginde 'Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu' demişti.
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