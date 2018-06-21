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Muharrem İnce'nin İzmir mitinginde insan seli!

SEÇİM HABERLERİ  | 21.06.2018 19:55 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce İzmir mitinginde halka hitap etti. Muharrem İnce'nin İzmir mitingine katılımın oldukça fazla olduğu görüldü.

Muharrem İnce, İzmir'de düzenlenen büyük mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce'nin mitingine katılımın oldukça fazla olduğu görüldü. İnce’nin mitingini yaklaşık 2 milyon kişi takip etti.

İşte Muharrem İnce'nin açıklamarından öne çıkanlar;

Sahnenin önünde 1 milyon insan varsa 1 milyon kişi de sahnenin arkasında duruyor. Bu 49. günde 105. mitingimiz. Günlerdir konuşuyorum ama medya vermemekte ısrarlı. Hele bir TRT var, parayı bizden alıyor Erdoğan’ın borazanlığını yapıyor.

muharrem ince izmir mitingi

Türkiye Cumhuriyeti’nin seçiminde ilk kez bu seçimin kaybedeni olmayacak. Sadece anket şirketleri kaybedecek, Erdoğan bile kaybetmeyecek. Bu seçimi ben kazandığımda tüm Türkiye kazanmış olacak. Ben bütün annelere sesleniyorum, tüm partililerin annelerine sesleniyorum. Onlara iyi eğitim vereceğiz. Onları tarikatların yurtlarına muhtaç etmeyeceğiz.

muharrem ince izmir

2002’de Erdoğan iktidara geldiğinde bir gösteriş yaptı. Milletvekillerinin lojmanlarını sattı kendi de gitti bir apartman dairesinde oturdu. Herkes helal olsun dedi. Sonra ne yaptı, gitti bir saray yaptırdı, orada oturmaya başladı.

"ERDOĞAN RİZELİDİR AMA ODAN BİLE UTANDI"

Erdoğan Rizelidir ama ondan bile utandı. Neden mi Rize’nin çayını bıraktı gitti beyaz çay içmeye başladı. Yanında hiç kimse kalmadı. Erdoğan’ın 16 yılda dost kaldığı hiç kimse kalmadı. O artık yorgun, kibirli, insanlara tepeden bakan bir insan.

Bir yandan yorgun bir insan bir yanda da taze kan var. O artık hayalleri olmayan bir adam. 2002’de ‘adalet, kalkınma’ diyordu. Artık bunları demiyor ekonomi diyemiyor benim karşıma televizyonlara çıkamıyor. Erdoğan’ın çıraklığı fena değildi ama ustalığı rezalet. Bir insan kendine usta der de çırak dediği birinin karşısına çıkamaz mı?. O çakma usta. Yüreğin mi yok? Çık karşıma.

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Okuyucu Yorumları 46 yorum
bir şehir aslanlar gibi ülkesinin geleceğine sahip çıkıyor.. izmir artık EFSANE oldu..
Bu gariban kürt kardeşinin oyu sana öğretmenim...
sukurler olsun allahima recebin pabucu dama atilmistir.
MAŞALLAH CUMHURBAŞKANIMA
akp miting görsün bravo izmir
reis mutluluk cubuğunu vericek izmire merak etmeyin
sen git izmirin belediye başkanı ol kopmayın hiç ama benim başkanım olma reis olsun
boşuna heyecan boşuna heves mutluluk çubuğuna az kaldı çıktı yenildi.çıktı yenildi az sabredin daa
İZMİRİDE GÖRDÜKTEN SONRA AMAN ALLAHIM MAHŞER GÜNÜ SEVGİ SELİ GÜVEN HUZUR ASALET KÜLTÜR BAŞKANIM CUMHURBAŞKANI %100..! TÜRKİYEM DEVRİM YAPIYOR HELAL OLSUN MİNLETİMİZE TEPEDEN TIRNAĞA BURAM BURAM MÜKEMMEL DURUŞU İLE KALPLERE TAHT KURAN BAŞKAN MUHARREM İNCE DEVLETİMİZE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN YÜZÜMÜZ HEP GÜLSÜN TÜRKİYEM SEN BEN YOK BİZ OLACAĞIZ...
inceden geliyor ince....
biz izmiri zaten yok sayıyoruz aday koyma fotel koy secilir yok say gitsin vermiyceksin hizmek falan bunlara
İzmir farkı Buram buram laiklik , medeniyet kokan güzel şehir ????
Allahım geliyoruz insallah motorları maviliklere süreceğiz
Kala alık sizi yan ıltmasın.Miting kalabalık görünsün diye dışardaki fötö artıkları hdp pkk yanlıları sempatizanları Saadet kaçkınları ve chp liler organize olmuş vaziyetteler.İnce nin alacağı oy un hepsibu..
TRT senin gibi kurum olmaz olsun ve benden ZORLA kesilen katkı payı da ZEHİR ZIKKIM olsun hepinize
bu daha başlangıç istanbulu görün siz ;)
zafer muhteşem olacakkkkkkkkkkkkkkkkkkk
İnce geliyor insallah pazar akşamı
Yürü Muharrem Hoca Cumhuriyet için adalet için İNCE bir ayar yapalım.
İzmir'in Kavakları Dökülür Yaprakları Bize De Derler Çakıcı (Yar Fidan Boylum) Yıkarız Konakları Selvim Senden Uzun Yok Yaprağında Düzüm Yok Kamalı Da Zeybek Vuruldu (Yar Fidan Boylum) Çakıcı'ya Sözüm Yok Düntanın en güzel insanlarını barındıran yerdir İZMİR ve yaklaşık bir asırlık bu Cumhuriyet'in;bu karanlıklar (!)atlatıldıktan sonra,Tüm Anadolu''nun gelecek yıllardaki AYDINLIK GÜNEŞİNİN IŞIĞIDIR,Yansımasıdır O...
Terbiyesiz bugün izledim. Devletin polisine ettiğin küfürleri . Utan be utan seni vekil yapan oy veren zihniyeti ben.
eğitimsiz zihniyetler, ideolojisi aklının önüne geçmiş zihniyetler, sabah uyandığı için yaşayan zihniyetler, olağanüstü bir durumda saklanıp olaylar geçtikten sonra olağan dönemde başkalarının sırtından yaşayan zihniyet, lüks içinde yaşayıp bizden daha mutlu olup hiçbir şeyden memnun olmayan zihniyet, bu zihniyete inat Durmak yok Ak Parti ile yola devammm
izmir'e hayranım..!
kalabalığı secim sonucunda görücez bekleyin
GÜVEN VEREN DÜRÜST BİR LİDERE NASILDA SUSAMIŞIZ MİNLET OLARAK DEVRİM YAPIYORUZ..
Vatandaş gerçekten usanmış artık.
maşaALLAH ALLAH yolunu acık Etsin Muharrem Başkan HDP'Li olarak Sizi Canı Gönülden Kutluyorum Vakit Kavga Zamanı Değiş KardeşLik EşitLik Herkez bundan Sonra TÜR(K)ÜRT Kardeşliğini Görücek Kürtlerin İNCE ye Güveni Sonsuz Umarım Verdiği VaadLer ERdoğanın Gibi sözde Kalmaz
sahid ol ya rab sahid ol ya rab bir milletin uyanisi bu..
Ufak atın.toplasan 400 nin ancak var.
akp gitsinde kim gelirse gelsin
plaj komple dolu daha yukarıdan çekilmiş görüntüler var youtubedan izleyin. videodaki tam değil
bunlar doğal şeyler arkadaşlar , demokratik bir seçim olacak düşman değiliz aynı gemideyiz! fakat 24 haziran gecesi REİSİMİZİ başkan yapacağız!!!herkezinde saygı duyması lazım !!!
muhaerremin piyasaya yeni çıkan (ses kaydı) kasetini de yayınlasaydın admin.. yoksa onun haber değeri yokmu :)
geliyor sarayın korkulu rüyası
Şu anda halktvden canlı izliyorum, en az 3 milyon insan var!
Ara sokaklar bile dolu çatlayın
MAŞALLAH
uyan artık türkiye
binali seçilir mi izmirden ne dersiniz? aday mı ordan bilmiyorum ama şu kalabalığı görünce emeklilik planlarını yapmıştır
Fikrimizin ince gülü. Umudumuzsunuz... Hiç kimse bu zamana kadar bizi böyle heyecanlandırmamıştı. Yolun açık olsun.
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