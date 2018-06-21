Muharrem İnce'nin İzmir mitinginde insan seli!

Muharrem İnce, İzmir'de düzenlenen büyük mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce'nin mitingine katılımın oldukça fazla olduğu görüldü. İnce’nin mitingini yaklaşık 2 milyon kişi takip etti.

İşte Muharrem İnce'nin açıklamarından öne çıkanlar;

Sahnenin önünde 1 milyon insan varsa 1 milyon kişi de sahnenin arkasında duruyor. Bu 49. günde 105. mitingimiz. Günlerdir konuşuyorum ama medya vermemekte ısrarlı. Hele bir TRT var, parayı bizden alıyor Erdoğan’ın borazanlığını yapıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin seçiminde ilk kez bu seçimin kaybedeni olmayacak. Sadece anket şirketleri kaybedecek, Erdoğan bile kaybetmeyecek. Bu seçimi ben kazandığımda tüm Türkiye kazanmış olacak. Ben bütün annelere sesleniyorum, tüm partililerin annelerine sesleniyorum. Onlara iyi eğitim vereceğiz. Onları tarikatların yurtlarına muhtaç etmeyeceğiz.

2002’de Erdoğan iktidara geldiğinde bir gösteriş yaptı. Milletvekillerinin lojmanlarını sattı kendi de gitti bir apartman dairesinde oturdu. Herkes helal olsun dedi. Sonra ne yaptı, gitti bir saray yaptırdı, orada oturmaya başladı.