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Muharrem İnce'nin İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

SEÇİM HABERLERİ  | 21.06.2018 20:36 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce İzmir mitinginde halka hitap etti. Muharrem İnce'nin İzmir mitingine katılımın oldukça fazla olduğu görüldü. Peki Muharrem İnce'nin İzmir mitnginde kaç kişi katıldı? İşte detaylar...

24 Haziran seçimlerine günler kala cumhurbaşkanı adayları son mitinglerini yapıyor. İnce, İzmir'de gerçekleştirdği mitinginde önemli açıklamlarda bulundu.

MUHARREM İNCE SAYI VERDİ

İnce yaptığı açıkjlamada, 'Sahnenin önünde 1 milyon insan varsa 1 milyon kişi de sahnenin arkasında duruyor. Bu 49. günde 105. mitingimiz. Günlerdir konuşuyorum ama medya vermemekte ısrarlı. Hele bir TRT var, parayı bizden alıyor Erdoğan’ın borazanlığını yapıyor.' ifadelerini kullandı.

ince

GÜNDOĞDU MEYDANI HAKKINDA BİLGİLER

GÜNDOĞDU

Gündoğdu Meydanı, İzmir'in Konak ilçesinin Alsancak semtinde yer alan, şehrin Konak Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı'yla birlikte en önemli meydanlarından biridir. Şehirdeki birçok organizasyon, konser, miting ve kutlama burada gerçekleşir.

1999 yılında 1. Kordon'un İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin denizi doldurma düzenlemesiyle doldurularak kazandırılmıştır. 1. Kordon'un Atatürk Caddesi üzerinde yer almaktadır. Ali Çetinkaya Bulvarı da Gündoğdu Meydanı'na çıkar.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hay maşallah oyum sana akpli olarak bu sefer
REKOR KATILIM DEMEKİ VATANDAŞ ACİLEN DEĞİŞİMDEN YANA
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