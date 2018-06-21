Muharrem İnce'nin İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

24 Haziran seçimlerine günler kala cumhurbaşkanı adayları son mitinglerini yapıyor. İnce, İzmir'de gerçekleştirdği mitinginde önemli açıklamlarda bulundu.

MUHARREM İNCE SAYI VERDİ



İnce yaptığı açıkjlamada, 'Sahnenin önünde 1 milyon insan varsa 1 milyon kişi de sahnenin arkasında duruyor. Bu 49. günde 105. mitingimiz. Günlerdir konuşuyorum ama medya vermemekte ısrarlı. Hele bir TRT var, parayı bizden alıyor Erdoğan’ın borazanlığını yapıyor.' ifadelerini kullandı.

GÜNDOĞDU MEYDANI HAKKINDA BİLGİLER



Gündoğdu Meydanı, İzmir'in Konak ilçesinin Alsancak semtinde yer alan, şehrin Konak Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı'yla birlikte en önemli meydanlarından biridir. Şehirdeki birçok organizasyon, konser, miting ve kutlama burada gerçekleşir.

1999 yılında 1. Kordon'un İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin denizi doldurma düzenlemesiyle doldurularak kazandırılmıştır. 1. Kordon'un Atatürk Caddesi üzerinde yer almaktadır. Ali Çetinkaya Bulvarı da Gündoğdu Meydanı'na çıkar.

