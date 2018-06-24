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Muharrem İnce'nin köyünde kim kazandı?

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 18:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sandıklar kapandı. İlk sonuçlar henüz gelmeye başlarken, Muharrem İnce'ye memleketinden bir şok geldi.

Muharrem İnce'nin köyünde kim kazandı?

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sandıklar kapandı. İlk sonuçlar henüz gelmeye başlarken, Muharrem İnce'ye memleketinden bir şok geldi. Yalova'nın Elmalı köyünde Cumhurbaşkanı Erdoğan 221 oy alırken, İnce 87 oyda kaldı.

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Erdoğan göz boyamayı iyi biliyor ... devletin tüm imkanlarını kullan sonra kul hakkından bahset.
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