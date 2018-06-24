Muharrem İnce'nin köyünde kim kazandı?

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sandıklar kapandı. İlk sonuçlar henüz gelmeye başlarken, Muharrem İnce'ye memleketinden bir şok geldi. Yalova'nın Elmalı köyünde Cumhurbaşkanı Erdoğan 221 oy alırken, İnce 87 oyda kaldı.

