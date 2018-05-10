Muharrem İnce'nin mal varlığı ortaya çıktı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hakkari'de konuştu. İnce, "Yarın Erdoğan tutuklu olursa, cumhurbaşkanı adayı olursa; onun da yarışa adil, eşit koşullarda girmesini isterim" diye belirtti...

İnce, Hakkari'de yaptığı konuşmada, mal varlığını basınla da paylaştı.

"SİZ ZENGİNLEŞMEDEN, BEN ZENGİNLEŞMEYECEĞİM"

İnce, "1 tane çocuğum var, eşim öğretmen, evim kira değil, babamızdan üç beş mal mülk bir şey vardı, o da rahmetli oldu. Şimdi ben, Türkiye'nin en ucundan, Muharrem İnce'nin mal beyanını paylaşıyorum. Bunu YSK'ya verdik, ama gizli verdik. Olmaz öyle gizli. YSK'daki hakim bilecek de, Hakkari'deki esnaf kardeşim neden bilmesin? o da bilsin. Muharrem İnce'nin nesi var nesi yok. 5 yıl sonra bir daha dağıtacağım. 5 yılda neyim artmış, neyim azalmış. Size söz veriyorum. Siz zenginleşmeden, ben zenginleşmeyeceğim" diye belirtti.

İşte İnce'nin o mal varlığı:



