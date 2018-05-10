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Muharrem İnce'nin mal varlığı ortaya çıktı

SEÇİM HABERLERİ  | 10.05.2018 17:22 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hakkari'de yaptığı konuşmada, mal varlığını basınla da paylaştı.

Muharrem İnce'nin mal varlığı ortaya çıktı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hakkari'de konuştu. İnce, "Yarın Erdoğan tutuklu olursa, cumhurbaşkanı adayı olursa; onun da yarışa adil, eşit koşullarda girmesini isterim" diye belirtti...

İnce, Hakkari'de yaptığı konuşmada, mal varlığını basınla da paylaştı.

hakkari

"SİZ ZENGİNLEŞMEDEN, BEN ZENGİNLEŞMEYECEĞİM"

İnce, "1 tane çocuğum var, eşim öğretmen, evim kira değil, babamızdan üç beş mal mülk bir şey vardı, o da rahmetli oldu. Şimdi ben, Türkiye'nin en ucundan, Muharrem İnce'nin mal beyanını paylaşıyorum. Bunu YSK'ya verdik, ama gizli verdik. Olmaz öyle gizli. YSK'daki hakim bilecek de, Hakkari'deki esnaf kardeşim neden bilmesin? o da bilsin. Muharrem İnce'nin nesi var nesi yok. 5 yıl sonra bir daha dağıtacağım. 5 yılda neyim artmış, neyim azalmış. Size söz veriyorum. Siz zenginleşmeden, ben zenginleşmeyeceğim" diye belirtti.

İşte İnce'nin o mal varlığı:

mal varligi 1

mal varligi 2


İnce'nin sloganı: Artık Tamamİnce'nin sloganı: Artık Tamam
Tamam mı, devam mı? Bülent Arınç tarafını açıkladıTamam mı, devam mı? Bülent Arınç tarafını açıkladı
İşte Muharrem İnce'nin mal varlığıİşte Muharrem İnce'nin mal varlığı
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Okuyucu Yorumları 61 yorum
RTE'nin sadece parmağında yüzüğü var o yüzden açıklamıyor :)
@erayinanc RESİMİDİR NEDİR,ONDANDA BEKLİYORUZ MAL VARLIĞINI.GERÇİ ONUN İŞLERİ GİZLİ KAPAKLI ALLENGİLLİ İŞLER
parmaginda yuzukler kolunda bilezikler ben sana darilayim oy oy recebim nedir bu gemicikler nedir bu gemicikler:)
Yiyorsa iş Bankası ve bağlı ortaklıklarda bulunan yüz milyonlarca lirayı ülkeye devresinde görelim,o zaman samimiyetini zengin inanalım
@mirkan74 nerden biliyorsun? Öyle bir durum olsaydı zaten mal beyan kısmında yazardı hisse değeri diye. Bu mal bildirimin belgesini kamu memurları çıkartıyor gönüllü konulmuş değil. O ZAMAN BİZDE RTE VE AKRABALARININ İSVEÇ Mİ İSVİÇRE Mİ NEDİR ORADAKİ HESAPLARINI İSTEYELİM VE ŞU MAN ADASININ HESAPLARINI İSTEYELİM DÖKÜLSÜN HESAP BAKALIM. GEMİCİK, FABRİKA, YALI, VİLLALAR MİLYAR DOLARLIK ŞİRKET, İHALE VE HİSSE SENETLERİNİ DEMİYORUZ BİLE. YANİ AKP HESABI DÖKÜLÜRSE ÜLKENİN KASASI NEDEN BOŞ ANLAŞILIR. KONUŞTURMA MİLLETİ İSTERSEN CANIM.
O kadar da fena değil. 5 araba nedir yahu ?
5 araba değil o, 3 araba.. 2sinin notu var kredi ile alınmış. onu yazıyor
@erhanfrer 3 araba var. Son iki olan diğer arabanın nitelik açıklaması yazıyor.
tamam yola devam
Siyasilerin alayı vurgunu yapıyor. Hepsi için söylüyorum. Olan vatandaşa oluyor
Hdp pkk dhkpc chp ve digerleri TAMAM diyorsa ben inadına DEVAM diyorum...! cunku daha lideriyle cumhurbaskani adayınin anlasamadigi parti olan chp mi yonetecek bu ulkeyi...her kongrenizde nasil birnirinizi yediginizi izletiyorken simdi de ulkeyi batırışınızı mı izleyelim...!
Daha şimdiden mal varlığına bak!Bir de gelirlerse neler olur acaba?
Arsalar tarlalar evler 328000 değerinde BMW ler.Bunlar öğretmen
17 yıldır millet vekili bu adam.. siz akp'lilerin millet vekillerini bilmiyorsunuz demek ki
17 yıldır millet vekili bu adam.. siz akp'lilerin millet vekillerini bilmiyorsunuz demek ki
AKP NIN BASBAKANI VE CUMHURBASKANIDA ACIKLASIN. BEKLIYORUZ .DÖRT GÖZLE
sayin ince k.kilicdaroglu senin kazanamayacagini biliyor. o yüzden seni halkin önüne atti. bu sayede chp genel baskanligindan yani en büyuk rakibini ekarte etmis olacak. umarim senin buna karsi bir planin vardir.
rahat ol hepsi bi gemicik etmez
Dürüst adam Muharrem ince. Başkaları da elde ettikleri milyon liraları saklamakla meşgul. Bizlere böyle samimi, böyle dürüst liderler gerekli.
cumhurbaşkanı koltuğu bu adama yakışacak
yaw hehe yalovanın yarısı bunun kimi kandırıyooo İstanbulu hiç saymıyorum bile...
ince show yapma yalandarogluda öyle diyordu atasehirde 100 bin dolara evim var dedi 450 dolar çıktı
iyi paralar arabalar varmış allah daha çok etsin. maltada bir gemi şirketi kurman temennimle
maltada yok değil mi bir şeyin :)
HELAL, TIPKI TUNCELİ'DEKİ BELEDİYE BAŞKANI GİBİ HESABI KİTABI AÇIK YAPIN EN GÜZELİ.
alayınız düzambazsinız gayriresmi olanlar noolacak mal varlığıymıs
Sadece 500 bin TL değerinde 3 araba, milyon larca TL parası. Fakire bak. Enayi millet sagolsun. Üsteki resimler neden net değil? bizde yedik.
tavuklar i neden yazmadınız onlar mal değil mi? Birde keMAL i neden yazmadınız?
diğer adaylarda aciklasada en azından bilgimiz olsa.
babadan kalmış! once çalış azıcık terle kendin mal kazan sonra talip ol insan yönetmeye.
Adamsın
zenginin malı züğürdün çenesi.
hiç birşeyi yokmuş tüh
HELAL OLSUN BE HELAL toplasan zaten normal bier varlık çıkar birde gemicikleri toplasınlar türkiyenin bütçesi kadar para çıkar onlarda
sayın ince şu diplomayı bir göster de görelim
8000tl’ye sig sauer hiç bir yerde olmaz, yanlış beyan..
Sıra diğer başkan adaylarında onlarda mal varlıklarını açıklasın DİPLOMALARIDA açıklansın kim hanği okulu ne zaman nerede okumuş öğrenelim !!!!
Tamam inşallah!
Daha ne olsun . Bu adam gariban sa biz ölmüşüz. Neredeyse silahlı kuvvetlerin envanterindeki kadar silahı var adamın ne yapacaksın bu kadar silahı?
Eşi öğretmen bildiğim kadarıyla kendisi de öğretmen İyiymiş ya, bir de öğretmenler sızlanıyor Arkadaş böyle gelir kimde var
3 5 mal bunlarsa eğer 5 6 malı olan kişileri düşünemiyorum.. ve tüm siyasilerin bu şekildedir kesin
Diğerlerinin ki sayfalarca olduğu için buraya sığmaz ayrı bir haber sayfası açman lazım mynet ????
Aferin
Vallahi on numara paylasmissin mynet hic bir sey okumuyor gozu goren var gormeyen var hani bize ne muhharrem incenin mal varligindan allah daha cok versin gozumuz yok ama bizim cepte hic bir sey benim gibi milyonlarin yok herkez boyle geldi iktidara holding sahipleri 3 kat turkiye 3 kat buyurken bize 1600 tl maasi reva goren holding sahipleri ve iktidar sahiplerini ne diyelim alacaklarimiz kalsin ahirete demokrasi diye insanlari soydugunuz bu duzenin hesabini allah soracak hepinize boyle bir sisteme oy moy atmak tam bir ahmakliktir hem boyle ezecekler bizi hemde oy atacagiz cok beklersiniz....
Eh fena değil. Gariban deyince.
daha ne olsu bayagi mal varligi var parasida var arabasida var.. gariban herzaman gariban zengin hep zengin
masallah bundada yok yok yani
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