Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde anket şirketi GENAR'ın sahibi İhsan Aktaş'ın, Erdoğan'ın oy oranındaki artışa ilişkin dikkat çeken açıklamalarına yer verdi. Aktaş'a göre, Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi, AK Parti tabanında yarattığı korkuyla Recep Tayyip Erdoğan'a 2 puan kazandırdı.

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ERDOĞAN MALTEPE’DEN 2 PUAN ÇIKARMIŞ



AK Parti’ye yakın araştırma kuruluşu GENAR’ın patronu İhsan Aktaş, seçimlerden 2 hafta önce cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranını artı-eksi 1 yanılma payıyla yüzde 53 olarak fısıldamıştı kulağıma.

Seçime birkaç gün kala tekrar konuştuğumuzda ise “Yüzde 51’e geriledi ama yine de ilk turda işi bitiriyor” demişti.

Aktaş’la önceki akşam beraberdik.

“İlk söylediğin çıktı” dedim.

“Aslında öyleydi. 50-51 arasındaydı ama Muharrem İnce’nin Maltepe mitingi muhafazakâr camiada büyük bir tedirginlik ve korku yarattı. ‘Eyvah, Reis gidiyor’ korkusu. AK Partililer o geceki kadar yoğun bir telefon, mail ve mesaj trafiği yaşamamıştır. Sandığa gitmeyecek, oy vermeyecek ne kadar AK Partili varsa o mitingin yarattığı korkuyla sandığa gittiler ve bu da Erdoğan’ı 2 puan yukarı taşıdı. Yine kazanacaktı ama en fazla 51 alacaktı” dedi.



