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Muharrem İnce Maltepe mitinginde konuşuyor

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2018 13:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yarınki seçim öncesi son mitingini İstanbul Maltepe'de yapıyor. İnce, mitingde vatandaşlara sesleniyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimi öncesinde düzenlenen son mitingi için Maltepe Miting alanı doldu.

İnce'nin açıklamaları

Yarın bambaşka bir Türkiye olacak, bambaşka bir Türkiye. Yarın ayrımcılığa son vereceğiz.

Bugüne kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin diyorum. Yarın bütün valileri, bütün kaymakamları uyarıyorum, Türkiye'yi daha fazla rezil etmeyin. Sizler devletin valisisiniz Erdoğan'ın valisi değil.

"ARAMIZDA KALSIN BU İŞ OLDU"

YSK, AA ve TRT sen benim mitingimi versen ne olur, vermesen ne olur. Aramızda kalsın, gözler yalan söylemiyorsa, sözler, meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu.

16 yılın sonunda bedava kek diyen değil, aş diyen, iş diyen bir Cumhurbaşkanı.

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Okuyucu Yorumları 57 yorum
13. CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN MUHARREM İNCE YE BAŞARILAR DİLERİZ ALLAH YAR VE YARDIMCISI OLSUN HEP DESTEK TAM DESTEK..
gökten kemik yağdı mi ?
Allah Allah dedirtiyor Tayyip ya
@timur_bozkurt_1988 karnın mı aciktı kıraathaneye git orada boldur kemik :)
@erolguler71 yıllarca din istismari yaparak sizi kandırdılar ve kandirildilar.
İÇİM GİTTİ ÖLSEMDE GİTMEK İSTEDİM KALP HASTASIYIM İZİN VERMEDİLER BATAN İÇİN HUZUR İÇİN ADALER İÇİN YÜZBAŞI ÖNDER İÇİN DEDİM HAKSIZLIKLAR BİTSİN İSTEDİM
Türkiye nin güvencesi Muharrem İnce Hayirli olsun ...
tv neden yok haber deyeri yokmu
halk görmesin diye korkuyorlar
@baturayersin halk tv yi ac
@baturayersin halk tv de sizin medyanız zaten
bereket
YER GÖK BİLE AĞLIYOR SAYIN "İNCE" GELECEK DİYE, YAĞMUR BEREKETTİR SAYIN İNCE'DE BEREKETİYLE GELİYORRRRRR, G Ü M B Ü R G Ü M B Ü R
Sen bu ülkenin en güzel umudusun Selanikli...
Farkeder mi yağmur falan oradayız. Çünkü bir daha kandirilan ve şehitler verilmesine sebep olan bir cahil lider istemiyoruz
kandırılma dönemi bitti hdpkk başkanı s.demirtaşı cumhurbaşkanı yardımcısı yapacam diyen biri var .C.C.C
hep destek tam destek Sayın Muharrem İnce
bırakın şu adamın reklamını yapmayı partisi genel başkan yapmamış biz cumhura reismi yapacağız
CHP NIN BILE KAPISINDAN KOVDUĞU BU ADAMI HANGI AHMAK TÜRKİYE'NİN BAŞINA İSTER YARIN AKŞAM REIS BALKONDA KONUŞURKEN SİZLERİ BEKLİYOR INŞALLAH:)
@tunarda AK-İT gibi konuşma insan gibi konuş. ahmak sensin. erdoğanda 2 kez belediye seçimi kaybetti. 1 kez refah vekilliği kaybetti. Parti HALK değildir. Delegeler HALK değildir.
@tunarda neden senin bu yorumunu beğenen bu kadar az. hiç düşündün mü. Bu güzel ülkemi bu hale getirenler , sizleri hiç unutmayacağız ancak sizleri hep kötü hatırlayacağız
Sevgili maltuna, binali yıldırımı izmirin basına belediye baskanı dahi yapmadık ama size boşbakan yaptılar buna ne diicen:))
AHMAK ISLATAN.
@cilginsedat11 ahmak sen olduğuna göre seni fena ıslatmış demekki. korkudan altına işemişsin.
Yolun açık olsun Sayın 13. Cumhurbaşkanım Muharrem İnce
Yüzünü güneşe dön dediklerinden beri hava kapalı yağmur yağıyor hemde ince ince ahmak ıslatan
MEVCUT KÜLTÜR VE EĞİTİM, SAĞ SOL- TAKINTISINI HENÜZ BIRAKMADI.TÜRKİYEDE MERKEZ SAĞ OYLARI FAZLADIR, SOL ADAY KİMLE KAPIŞIRSA KAPIŞSIN SAĞ SEÇMEN AMAAN SOLAMI VERECEZ DER. ERDOĞAN AKILLI ADAM TAKTİK YAPIYOR, İNCEYİ RAKİP YAPTI.KEKLİK GİBİ AVLAYACAK 2. TURDA HERKESİ.
T A M A M dır İNŞŞALLAH
İSTANBUL CANIM CİĞERİM ŞEHRİM GÜZEL HALKIM GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYORUZ SN CUMHURBAŞKANIMIZLA BU BİR DEVRİMDİR TÜRKİYEMİN YETER ARTIK DİYEREK SANDIĞA YUMRUĞUNU VURMASIDIR BIKTIK ARTIK DEMESİDİR KANDIRILMAK İSTEMİYORUZ DEMESİNİN ÇIĞLIĞIDIR ÜLKEME HALKIMA AŞKLA CANLA BAĞLILIĞIDIR GURUR DUYDUM BİRKEZ DAHA MİLLETİMLE HELAL OLSUN UĞURLU OLSUN BAYRAMIMIZ OLSUN GÖNÜLDEN TEBRİK EDERİM CUMHURBAŞKANIMI MİNLETİMİ..SELAMOLSUN SEVGİLERİMLE...
bak ne güzel oldu şarkının tam zamanı beraber yürüdük biz bu yollarda beraber ıslandık yağan yağmurda şimdi hdp saadet kalan 9 parti tek bu şarkıda herşey seni hatırlatıyor
Askerlik süresini kısaltın erken tezkere isyoruz
Forexçi Hanifinin yargılanması için.
orayıda tayyip yaptı gitmesin yiyorsa!
YAĞDIR MEVLAM SU ŞEY YANİ DOLAR
kuduruyor troller ama nafile 13.cumhurbaşkanı geliyor bu sefer TAMAM
uzun süredir İLK KEZ, Dürüst ve DÜZGÜN BİR ADAM o koltuğa TALİP OLDU.
yolun açık olsun ince...allah utandırmasın...
maşallah sadece halk tv veriyor çünkü digerleri yandaş medya
yarın inşallah RTE başkan
körler sağırlar birbirini ağırlar hdp fetö chpkk alaytınıza sandığa gömek şart oldu
çalmazlarsa cumhurbaşkanı oldu bile
Gözlerime inanamadım, istanbul mitingine 5 milyon insan gitmiş
rabbim halkın iradesini gasp etmek isteyenlerin ellerini ayaklarını dolastir. şu israfin satafatin bedelini ödesinler artik
Muharrem ince yağmur yağıyor ince ince Türkiyeye güvence İşte bereketiyle geliyor Muharren İnce
ARKADAŞLAR , bazı satılmış köpekler tahrik ediyor .. kim i desteklerseniz destekleyin , ancak insan olduğumuzu unutmayalım saygılı olalım lütfen ...
dereye görmeden paçaları sıvadınız yarına kadar bekleyin sonra mahcup olmayın
yala oluyosunuz yalaann incee geliyo milyonlar maltepedeeee
alan dolu yapmur var ve vatandaş değil yağmur fırtına çıksa çakılır kalır orda artım TAMAM
recep e kapak olsun
her eve 5000 tl.maaş bağlansın.sayın inceden bunu istiyoruz.nasıl olsa hazinede para var.kaynak yok deil var.bir oy sayın inceye bir oy HDP ye.
@ademtoyan he o kasayı pkk lılara yedirmez bu milet pkk lıya bakan yaptırmaz bu milet
Kıraathane de kek. Ve çayı projeyi söyleyenler yiyip içecek galiba...
Şerdoğan izkiyormusun kekini ye beyaz çayınıda iç ama dikkat et boğazına takılmasın heycan yapma.. :))))
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