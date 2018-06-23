Muharrem İnce Maltepe mitinginde konuşuyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimi öncesinde düzenlenen son mitingi için Maltepe Miting alanı doldu.

İnce'nin açıklamaları

Yarın bambaşka bir Türkiye olacak, bambaşka bir Türkiye. Yarın ayrımcılığa son vereceğiz.

Bugüne kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin diyorum. Yarın bütün valileri, bütün kaymakamları uyarıyorum, Türkiye'yi daha fazla rezil etmeyin. Sizler devletin valisisiniz Erdoğan'ın valisi değil.

"ARAMIZDA KALSIN BU İŞ OLDU"



YSK, AA ve TRT sen benim mitingimi versen ne olur, vermesen ne olur. Aramızda kalsın, gözler yalan söylemiyorsa, sözler, meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu.

16 yılın sonunda bedava kek diyen değil, aş diyen, iş diyen bir Cumhurbaşkanı.





