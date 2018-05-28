Muharrem İnce'nin oy oranı ne? 24 Haziran seçim anketleri sonuçlarında son durum...

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce , DW Türkçe için gazeteci Nevşin Mengü’nün sorularını yanıtladı. İnce iç siyasetten dış politikaya, ekonomiden yargıya birçok konuya değinilen röportajda, meydanlardan gördüğü kadarıyla oy oranının yüzde 30’ların üstüne çıktığını belirtti. "SURİYE, ABD VE ALMANYA İLE BARIŞMALIYIZ"



Muharrem İnce , “Esad’la görüşür müsünüz?” sorusuna “Neden görüşmeyeyim? ‘Ben küstüm sana’. Böyle bir şey olmaz. Dört milyon Suriyeli Türkiye’de olacak. Ama Şam’da Türk büyükelçi olmayacak. Böyle bir kafa olabilir mi? Ne yapacağız? Biz burada bakacağız onlara, muhatap olmayacak. Bu doğru değil ki. Görüşmeyeceğim kimse yok” yanıtını verdi. İnce, “Biz yeniden ‘Yurtta barış, dünyada barış’ diyeceğiz. Yani Suriye ile de ABD ile de Almanya ile de barışmalıyız” ifadesini kullandı. "KAPATIRIM DEMEDİM"



İnce, “‘ABD, Fethullah Gülen’i benim cumhurbaşkanlığım dönemimde iade etmezse İncirlik’i kapatırım’ dediniz. Kapatır mısınız?” sorusuna ise “‘Kapatırım’ demedim. Amerikan askerleri Noel tatilini Amerika’da geçirirler’ dedim. O da onların haklarıdır zaten” yanıtını verdi.

"CUMHURBAŞKANI OLDUĞUMDA SÖYLEYECEĞİM"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2001 yılında AK Parti’yi kurarken birisiyle birlikte “icazet almak için” Fethullah Gülen’i ziyaret ettiğini öne süren İnce, “Partiyi kurarken ziyarete gitti mi? Cevap vermiyor hiç buna. Ben biliyorum kiminle gittiğini. Cumhurbaşkanı olduğumda söyleyeceğim” dedi. Bahsettiği kişiye “zarar gelmemesi” için şu an itibarıyla adını açıklamayacağını belirten İnce, cumhurbaşkanı olduğunda bu ismi kamuoyuyla paylaşacağını söyledi. Seçildiği takdirde “yüzünü Batı’ya dönen” bir cumhurbaşkanı olacağını ifade eden İnce, “Avrupa Birliği hedefimiz. Yani ayaküstü dış politika konuşmayacağız. Medyatik, radikal açıklamalarda bulunmayacağız. Ülkemizin ulusal güvenlik çıkarlarıyla ekonomik çıkarlarını örtüştürerek dış politika yapacağız” diye konuştu. “ALMANYA İLE UZLAŞABİLİRİZ”



Çalkantılı bir dönemden geçen Ankara-Berlin ilişkilerine dair de değerlendirmede bulunan CHP’li aday, “Meydanlarda ‘Ey Merkel, ey Almanya’ diye kavga etmenin hiçbir anlamı yoktur. Uzlaşabiliriz” dedi.

"EHLİ İNSANLARI İŞ BAŞINA GETİRECEĞİZ"



Cumhurbaşkanı seçilmesi hâlinde doları düşüreceğine dair vaadini yineleyen İnce, bunu nasıl gerçekleştireceğini ise şu sözlerle anlattı: “Yabancı para güvenli limanı sever. Liman güvenliyse para gelir, dolar da düşer zaten. Yani bir Merkez Bankası Başkanı'nı CHP Genel Merkezi’ne çağırmayacağım. İşin ehli insanları iş başına getireceğiz, liyakatlı insanlar olacak. İdeolojik saplantılarımız olmayacak, şeffaflık olacak, yolsuzluk olmayacak. İsraf ekonomisinden vazgeçeceğiz, insaf ekonomisine geçeceğiz. Ve yatırımcı gelecek, bize güvenecek zaten.” "İNCE BELLİ BARDAKLA ÇAY İÇMEYİ YASAKLAR BUNLAR"



Ziyaret ettiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Alaattin Duran'ın bu görüşme sonrası görevden alınmasına ve SoloTürk pilotlarının da kendisiyle fotoğraf çektirmesinin ardından uçuşlarının iptal edildiğine dair haberlere de değinen İnce, “Ben ziyaret ettim diye dekanı görevden alırsa, pilotun görevini iptal ederse emin olun önümüzdeki hafta ince belli bardakla çay içmeyi yasaklar bunlar” dedi.

SEÇİM ANKETLERİNDE SON DURUM İstanbul Ekonomi Araştırma (IE) tarafından 24 Haziran seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan bir anketin sonuçları paylaşıldı. Buna göre genel seçimlerde 'hiçbir parti veya ittifakın meclis çoğunluğunu sağlayamadığı' sonucuna varılırken, Cumhurbaşkanlığı seçiminin de 'ikinci tura kalacağı' belirtildi. IE'nin Twitter hesabından açıklanan verilere göre, genel seçimlerde hiçbir parti veya ittifak çoğunluğu sağlayamayacak. AK PARTİ'NİN SON ANKETİ Partilerine yönelik saha araştırmalarına ilişkin bilgi veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim anketi sonucuyla ilgili şunları söyledi: "AK Parti olarak 46-48 bandındayız. Cumhurbaşkanlığında 54-56 bandındayız. Kamuoyu araştırmalarının 2 üstü, 2 altı durumu olabildiği için bunu söylüyorum. Her bir insanımızı tekrar tekrar dinliyoruz. Bunu seçimden seçime değil, her zaman yapıyoruz. 16 yıldır milletimizle olan ilişkimizi biraz daha yoğunlaştırarak sürdürüyoruz. Kamuoyu araştırmalarında da gayet iyi durumdayız." SONAR SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, son seçim anketini ve Cumhurbaşkanı adaylarının performanslarını Habertürk TV canlı yayınında değerlendirdi. Bayrakçı'nın değerlendirmeler şöyle:

MERAL AKŞENER'İN OY ORANI YÜZDE KAÇ: Meral Hanım'a bu medyanın bir hediyesi. 3-4 ay önce bekleneni veremedi diye bir laf çıkmıştı İYİ Parti için. Şimdi gözlüyorum ki, 15-16'nın altında değil, hiçbir şekilde. Hem Meclis'le ilgili milletvekili oyları da yüksek, Meral Hanım'ın alacağı oy da yüksek. 20 bandını zorlamaya başladı Meral Akşener. Barajı geçtiği gibi, 20 bandını zorluyor. Muharrem İnce de son bir haftalık performansı ile, dün geceki konuşmalarını da sonradan izleyebildim, tutarlı bir görüntü ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı zaten öyle, başarılı bir politikacı. Her seçim iyi gidiyor. MUHARREM İNCE'NİN OY ORANI YÜZDE KAÇ: Muharrem İnce, CHP'nin önceki seçimlerde aldığı yüzde 25-26'ları geçiyor. İnce ilk turda 30'a yaklaşırsa finalin adı zaten Recep Tayyip Erdoğan-Muharrem İnce olur. Çok başarılı gidiyor Muharrem İnce. Örgüte bir moral verdi, toparladı. Açıkçası üçü de, iyi performansla gidiyorlar. Muharrem İnce mi finale kalacak, yoksa Meral Akşener mi kalacak? Şimdilik Muharrem İnce gözüküyor. Ancak Meral Akşener de zorluyor.