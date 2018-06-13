Muharrem İnce'nin renkli görüntüleri! Ordu'da horon tepti!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim çalışmalarına devam ediyor. Ordu'da halka seslenen İnce, miting alanına gitmeden önce havaalanında kendini karşılayan horon ekibiyle birlikte horon tepti.

DAHA ÖNCE DE ZEYBEK OYNAMIŞTI



İnce, daha önce de Aydın mitinginde zeybek oynayarak dikkat çekmişti.



