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Muharrem İnce'nin renkli görüntüleri! Ordu'da horon tepti!

SEÇİM HABERLERİ  | 13.06.2018 21:47 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendini karşılayan horon ekibiyle birlikte horon tepti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim çalışmalarına devam ediyor. Ordu'da halka seslenen İnce, miting alanına gitmeden önce havaalanında kendini karşılayan horon ekibiyle birlikte horon tepti.

DAHA ÖNCE DE ZEYBEK OYNAMIŞTI

İnce, daha önce de Aydın mitinginde zeybek oynayarak dikkat çekmişti.

ince


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