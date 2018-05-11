Muharrem İnce'nin Rize mitinginde kavga! Erdoğan pankartı açılınca olaylar çıktı

İki grubun birbirine girmesiyle büyüyen gerginlikte bir kişi gözaltına alındı.
Muharrem İnce'nin Rize mitinginde gerginlik! İki grup birbirine girdi
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Muharrem İnce'nin Rize mitinginde gerginlik! İki grup birbirine girdi
Rize Valiliği önündeki miting alanında Muharrem İnce’nin konuşması öncesinde ellerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resimlerinin bulunduğu afişlerle alana gelen bir grup vatandaşı polis ekipleri uzaklaştırarak bir gerginlik çıkmasının önüne geçti.
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Muharrem İnce'nin Rize mitinginde gerginlik! İki grup birbirine girdi
Alandan uzaklaştırılan grup bir süre sonra tekrar alana gelirken, İnce’nin konuşması bittikten sonra alanda mitinge katılanlar ile aralarında sözlü tartışma yaşandı.
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Muharrem İnce'nin Rize mitinginde gerginlik! İki grup birbirine girdi
Tartışmanın büyümesi üzerine polis ekipleri grubu çember içine alırken, iki grup birbirine girdi.
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Muharrem İnce'nin Rize mitinginde gerginlik! İki grup birbirine girdi
Polis ekipleri gerginliğe neden olan gruptan bir kişiyi yere yatırarak gözaltına alırken, gerginlik polisin müdahalesi ile sona erdi.
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Muharrem İnce'nin Rize mitinginde gerginlik! İki grup birbirine girdi
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Muharrem İnce'nin Rize mitinginde gerginlik! İki grup birbirine girdi
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Muharrem İnce'nin Rize mitinginde gerginlik! İki grup birbirine girdi
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Muharrem İnce'nin Rize mitinginde gerginlik! İki grup birbirine girdi
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Muharrem İnce'nin Rize mitinginde gerginlik! İki grup birbirine girdi
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