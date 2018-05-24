Muharrem İnce'nin seçim kampanyası için ne kadar para toplandı?

Katıldığı televiazyon programında konuşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı önemli açıklamalarda bulundu.
İnce yaptığı açıklamada, 'Bir uçak kiraladık tabi ki. 8 kişilik bir uçak kiraladık. Yapılan bağışlar var. Ben inanın onu takip etmiyorum. Herhalde 9 milyon TL'ye yakın para toplanmış. Tabi ki katkılarını bekliyoruz. Bir yanda devletin uçakları ve imkanlarıyla kampanya var, bir yanda da bu. Zaman çok olsaydı ilçelere gitmek isterdim. Zaman olsaydı telefona gelen mesajlarar cevap vermek isterdim. 20 yıldır telefonum değişmedi. Üzülüyorum telefon mesajlarına cevap veremediğim için. Kusura bakmasınlar. ' ifadelerini kullandı.
İlhan Ağabey (İlhan Cinaner) ile hergün görüşüyoruz. Aykut Erdoğdu ile konuşuyorum. İkinci turda kurmaylarım ile çıkacağım. Birinci tur bitmeden hiçbir isim açıklamayacağım. Şuan devlet memuru olanlar var. Ekibim belli 2014'ten beri çalışıyorum. Ankara'da bir ofisim var benim. Bir arkadaşımın ofisi var.
KPSS'yi geliştireceğiz. Mülakat sistemini kaldıracağız. Mülakat yapıyorsanız bunu kamera sistemiyle kontrol altına almalısınız.
Vatandaş değil, devlet kemer sıkacak.
Yerli otomobil zaman kaybı, devam ettirmem. 20 yıl öncesinin projesiydi. Sayın Erdoğan 20 yıl geriden takip ediyor dünyayı. Türkiye yazılım merkezi olsun isterim. Ben araba yapımına talip olmuyorum.
Bu ülkenin gençlerini özgür kılarsak, yaratıcı çocuklar, eleştirel düşünebilen çocuklar. Ama milli ruhu olan çocuklar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay
Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti
Trump'tan Kuzey Kore'ye tehdit: Ordumuz hazır
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Bakanlar Kurulu'nda büyük değişim
Rusya, Türkiye konusunda ABD'ye meydan okudu: S-400'ler 2019'da teslim edilecek
Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Her şey bu kareyle başlamıştı! Her satırı ilginç
Beyni dışarıda doğdu! Şimdi ise...
Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’
Tosunun eşinin ifadesi ortaya çıktı! 'Aldatıldım'
Instagram'da yeni dönem! Merak edilen özellik geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum