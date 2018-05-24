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Muharrem İnce'nin seçim kampanyası için ne kadar para toplandı?

SEÇİM HABERLERİ  | 24.05.2018 23:19 | Son Güncelleme

CNN Türk'te katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını cevaplayan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim kampanyası için ne kadar para toplandığını açıkladı.

Muharrem İnce'nin seçim kampanyası için ne kadar para toplandı?

Katıldığı televiazyon programında konuşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı önemli açıklamalarda bulundu.

9 MİLYON TL YARDIM TOPLANDI

İnce yaptığı açıklamada, 'Bir uçak kiraladık tabi ki. 8 kişilik bir uçak kiraladık. Yapılan bağışlar var. Ben inanın onu takip etmiyorum. Herhalde 9 milyon TL'ye yakın para toplanmış. Tabi ki katkılarını bekliyoruz. Bir yanda devletin uçakları ve imkanlarıyla kampanya var, bir yanda da bu. Zaman çok olsaydı ilçelere gitmek isterdim. Zaman olsaydı telefona gelen mesajlarar cevap vermek isterdim. 20 yıldır telefonum değişmedi. Üzülüyorum telefon mesajlarına cevap veremediğim için. Kusura bakmasınlar. ' ifadelerini kullandı.

EKİBİNDE KİMLER OLACAK?

İlhan Ağabey (İlhan Cinaner) ile hergün görüşüyoruz. Aykut Erdoğdu ile konuşuyorum. İkinci turda kurmaylarım ile çıkacağım. Birinci tur bitmeden hiçbir isim açıklamayacağım. Şuan devlet memuru olanlar var. Ekibim belli 2014'ten beri çalışıyorum. Ankara'da bir ofisim var benim. Bir arkadaşımın ofisi var.

KPSS'yi geliştireceğiz. Mülakat sistemini kaldıracağız. Mülakat yapıyorsanız bunu kamera sistemiyle kontrol altına almalısınız.

Vatandaş değil, devlet kemer sıkacak.

YERLİ OTOMOBİL AÇIKLAMASI

Yerli otomobil zaman kaybı, devam ettirmem. 20 yıl öncesinin projesiydi. Sayın Erdoğan 20 yıl geriden takip ediyor dünyayı. Türkiye yazılım merkezi olsun isterim. Ben araba yapımına talip olmuyorum.

Bu ülkenin gençlerini özgür kılarsak, yaratıcı çocuklar, eleştirel düşünebilen çocuklar. Ama milli ruhu olan çocuklar.

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muharrem ince seçim 2018 seçim kampanyası erken seçim 2018

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