Muharrem İnce'nin sloganı 'Artık Tamam' oldu

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Twitter hesabından seçim afişini paylaştı. Twitter hesabından "Artık Tamam" yazılı afişi paylaşan İnce, "Bizim mücadelemiz baskının yerine hürriyeti, korkunun yerine huzuru, kinin ve nefretin yerine sevgi ve hoşgörüyü koymak isteyenlerin mücadelesidir." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü AK Parti Meclis Grubu’nda yaptığı konuşmada “Tek dertleri Erdoğan’ı yıkmak. Bizi Başbakanlığa da, Cumhurbaşkanlığına da milletimiz getirdi. Millet ne zaman ‘Tamam’ der ise o zaman çekiliriz” demişti.
Erdoğan’ın açıklamasından sonra sosyal medyada “T A M A M” başlığı altında 1 milyondan fazla paylaşım yapıldı. Söz konusu etiket dünya sıralamasında da birinci oldu.
İŞTE MUHARREM İNCE'NİN O PAYLAŞIMI
Bizim mücadelemiz baskının yerine hürriyeti, korkunun yerine huzuru, kinin ve nefretin yerine sevgi ve hoşgörüyü koymak isteyenlerin mücadelesidir. pic.twitter.com/wcWFkDpARt— Muharrem İNCE (@vekilince) 8 Mayıs 2018
20 yeni üniversite kurulmasını öngören yasa kabul edildi
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
ABD'nin açıklamasından sonra İran'dan ilk tepki!
Bahşiş olarak 1700 dolar bırakıldığını gördü...
Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Vahşice öldürülüp yakılan Çataloğlu ailesi bu küçük torbaya sığdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları çağrısı
Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı
Seks bağımlılığı bir hastalık mı, yoksa zevk arayışı mı?
Doktorlar uyardı ama o bir kez daha ameliyat masasına yattı! İşte son hali
As bayrakları: Bir Google hizmeti daha Türkçe oluyor
Okuyucu Yorumları 2 yorum