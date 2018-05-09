Muharrem İnce'nin sloganı 'Artık Tamam' oldu

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Twitter hesabından seçim afişini paylaştı. Twitter hesabından "Artık Tamam" yazılı afişi paylaşan İnce, "Bizim mücadelemiz baskının yerine hürriyeti, korkunun yerine huzuru, kinin ve nefretin yerine sevgi ve hoşgörüyü koymak isteyenlerin mücadelesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü AK Parti Meclis Grubu’nda yaptığı konuşmada “Tek dertleri Erdoğan’ı yıkmak. Bizi Başbakanlığa da, Cumhurbaşkanlığına da milletimiz getirdi. Millet ne zaman ‘Tamam’ der ise o zaman çekiliriz” demişti.

Erdoğan’ın açıklamasından sonra sosyal medyada “T A M A M” başlığı altında 1 milyondan fazla paylaşım yapıldı. Söz konusu etiket dünya sıralamasında da birinci oldu.

İŞTE MUHARREM İNCE'NİN O PAYLAŞIMI