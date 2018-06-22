HABER

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

SEÇİM HABERLERİ  | 22.06.2018 12:07 | Son Güncelleme

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin 15 Temmuz darbe girişimi gecesine aitmiş gibi servis edilen fotoğrafı tartışma yarattı. Kısa süre içinde yayınlanan fotoğrafın 2014 yılında çekildiği ortaya çıktı.

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Fetullahçı Terör Örgütü'nce gerçekleştirilen 15 Temmuz kanlı darbe girişimi gecesi nerede olduğu tartışmalara neden olmuştu.

TAVLA OYNARKEN ÖĞRENMİŞ

Sabah Gazetesi tarafından Muharrem İnce'nin 15 Temmuz gecesi CHP Yalova İl Genel Meclis Üyesi kardeşi Hüseyin İnce ile birlikte Balıkesir'deki yazlık evde olduğu iddia edilmişti. İnce'nin yakınlarının anlattığına göre, o gece İnce ve kardeşi tavla oynarken darbe girişimi olduğunu öğrendiği öne sürülmüştü.

FOTOĞRAF TARTIŞMA YARATTI

Bazı haber sitelerinde Muharrrem İnce'nin bir kahvehanede oyun oynarken çekilen fotoğrafı, 15 Temmuz gecesine aitimiş gibi servis edildi. Yayınlanan fotoğraf kısa sürede tartışmalara ve tepkilere neden oldu.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Kısa süre sonra çekilen fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı. Fotoğrafın 28 Aralık 2014 yılında çekildiği öğrenildi. İnce'nin de o tarihte sosyal medya üzerinden fotoğrafı paylaştığı görüldü.

muharre


PARTNERDünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...Dünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...
Muharrem İnce'nin CNN International röportajında güldüren anlar!Muharrem İnce'nin CNN International röportajında güldüren anlar!
24 Haziran'da 12 binin üzerinde şiddet mağduru kadın oy kullanamayacak24 Haziran'da 12 binin üzerinde şiddet mağduru kadın oy kullanamayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince CHP 15 Temmuz fotoğraf kahvehane

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

Fenerbahçe sponsorluk çalışmalarına hız verdi

Fenerbahçe sponsorluk çalışmalarına hız verdi

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Okuyucu Yorumları 33 yorum
al iste chp zihniyetinin cumhurbaskan adayi bu yakisirdi zaten
Adamın doğallığına hayranım
Tam aranılan kan ya. Halkla iç içe... Kazansada hesabı öder. Başkası olsa taş mı çalacak diye korkarsın :) hesabıda cocuklara kitler.
adamsın sen adam
BUNLARDAN KORKULUR VE HALEN INANAN BIR GRUP VAR NE OLURSA OLSUN INANAN
sabır sabır hırsız yalancı ve iftiracılardan kurtulmaya az kaldı
Alıştık artık klasik akp yandaşı yalaka gazetecilerin yalanları, artık insanları ilgilendirmiyor yandaş gazetecilerin ne yazdıkları, inandırıcılıklarını yitirdiler
ne yapsanız boş göklerden gelen bir karar vardır, başkan muharrem ince
Bunların hayatları dümen,yalan,iftira,tacizci,her yol yol var HAK yol yok...
Milletvekilliğide elden gideceği için bol bol vakti olacak okey oynamak için. Olaya iyi yönünden bak muarrreemm. isterse millet kıraathanesine gelebilir. ama orda okey yok haberi olsun
Olmuyor yahu zorlamayın adam sizi rezil rüsva etmekten sıkıldı.. Artık montajla iftirayla uğraşmayın bakın sizin taban bile size soğuyor samimiyetsiz olduğunu anlıyor Size karşı antipati uyandırıyor.. Akp li seçmen kardeşlerim görüyorsunuz ki nasıl bir tezgahın içine sokmaya çalışıyorlar insanları.. Bu sizin de başınıza gelebilir.. Artık sizde kendinize gelin..
KARŞINIZDA BİR MİLLETİN UYANIŞI VAR BU KADAR YALANDAN SONRA SİZE KİM İNANIR VARMI ÖYLE ORMANDA YAŞAYIP HABERLERDEN Bİ HABER OLAN HERŞEYİ GÖREN Bİ MİLLETİZ BİZ AKLIMIZLA ALAY ETTİĞİNİZ YETER MİLLETİ KEK YERİNE KOYDUĞUNUZ YETER BU KADARINA PES DEDİRTİNİZ OTURUN OTURDUĞUNUZ YERE SANDIĞI BEKLEYİN SİZE TEK TAFSİYEM..!BU KADAR DÜZGÜN BİR LİDERE İFTİRA ATMAKTAN UTANMAZ ALLAHTAN KORKMAZMISINIZ YAZIKLAR OLSUN BAŞKA SÖZÜM YOK SİZE..
Resim eski olay eskidegil. evet tavla oynarken ögrenmiştir. Resimde zaten okey oynanıyor. Haber arkası resmidir o hani sizin hep yaptıgınız gibi olumsuz haber arkasında Tayyip görüntüsü koymak gibi...
vaaovv olmaz böyle şey hemen hakkında terörden,daeşten ,fetodan,ayrılıkcı milislikten pkkdan ülkeyi bölmek ve 4lü çete üyeliginden sorşturup 24 saat içinde tutklayıp pazar sabahı idam edilsin
iste ne güzel insanlarla iç içe en azindan yolsuzluk yaparken cekilmemiş
Soğuk bir temmuz akşamında çekilen fotoğraf, son derece gerçekçi.
El bitik biz okeye dönüyoruz siz daha taşmı diziyorsunuz.
Yandaslarda ahlak,utanma,namus ve şeref bulunmamakta,artık TAMAM!
köy agası yahu bazen sapkada giyiyo buyrun arkadaşlar bunu secin ulkenizin basına hayırlıolsun
şimdi o fotoğrafı 15 temmuz gecesi diye yayınlayan veya yayınlatanlara herhangi bir işlem yapılacak mı onu merak ediyorum ????
Akplilerin yaptığı duzenbazliga bir yenisi daha eklendi hilebazlar ARTİK TAMAM BASKAN MUHARREM İNCE
Birileri HİKMETYAR ın dizinin dibinde pineklerken Sayın Cumhurbaşkanı Muharrem İNCE ülkemizin geleceği Gençlerimizle muhabbet edip opkey oynuyor.Bu da size kapak olsun
Artık Can cekişirken ne yapacaklarını şaşırdı adamlar. Daha 2 gün var. Bakalım daha nasıl çamur atacaklar.
yahu adam tavla oynuyordum dedi bu ise okey kare tamam yalnız bişey söyleyeyim. kumar kumardır .günah diğer günahla örtülmez. ancak tövbe ile silinir tabi onuda mevla nasip ederse olur bu iş...
yalan iftira hicmi içinizde Allah korkusu kalmadı
Eee Bi oyunun şifresini darbe kordinatı diye paylaşan bir kanaldanda bu beklenir zaten. İşleri güçleri yalan dolan palavra İFTİRA.. yatacak yeriniz Yok. Korku dağları sarmış anlaşılan. :)
adamı karalıycak bişey bulamadılar henüz
Sabah A haber Yeni Şafak Haber7 ve ülke tv paylaştı deseydin bazı haber siteleri deyip geçmeyin.
AK PARTİLİYİM AMA MANTIKEN DÜŞÜNMEK GEREKİYOR 15 TEMMUZDA YAZIN ORTASINDA ADAM NASIL MONT GİYSİN
TÜRK SİYASETİNE YÖN VERİP PROJE ÜRETİYOR TOPLUM SİYASETİ YAPIYOR
he oldu temmuzun ortasında da montla oturacaktı adam zaten
Çamur at izi kalsın derler ya işte öyle.ayıptır ayıp herkes herşeyi biliyor.
Bu karalama çalışmaları aslında durumu açıklıyor. Muharrem İNCE’den korkuyorlar...
Diğer Haberler
Ankara'yı karıştıran seçim broşürleri

Ankara'yı karıştıran seçim broşürleri

Muharrem İnce'nin CNN International röportajında güldüren anlar!

Muharrem İnce'nin CNN International röportajında güldüren anlar!

24 Haziran'da 12 binin üzerinde şiddet mağduru kadın oy kullanamayacak

24 Haziran'da 12 binin üzerinde şiddet mağduru kadın oy kullanamayacak

Meral Akşener'in İstanbul'daki mitingleri iptal edildi

Meral Akşener'in İstanbul'daki mitingleri iptal edildi

Bozdağ'dan 'seçim sonuçlarına müdahale' iddialarına yanıt

Bozdağ'dan 'seçim sonuçlarına müdahale' iddialarına yanıt

Muharrem İnce çatıları gösterip böyle seslendi

Muharrem İnce çatıları gösterip böyle seslendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.