Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Fetullahçı Terör Örgütü'nce gerçekleştirilen 15 Temmuz kanlı darbe girişimi gecesi nerede olduğu tartışmalara neden olmuştu.
TAVLA OYNARKEN ÖĞRENMİŞ
Sabah Gazetesi tarafından Muharrem İnce'nin 15 Temmuz gecesi CHP Yalova İl Genel Meclis Üyesi kardeşi Hüseyin İnce ile birlikte Balıkesir'deki yazlık evde olduğu iddia edilmişti. İnce'nin yakınlarının anlattığına göre, o gece İnce ve kardeşi tavla oynarken darbe girişimi olduğunu öğrendiği öne sürülmüştü.
FOTOĞRAF TARTIŞMA YARATTI
Bazı haber sitelerinde Muharrrem İnce'nin bir kahvehanede oyun oynarken çekilen fotoğrafı, 15 Temmuz gecesine aitimiş gibi servis edildi. Yayınlanan fotoğraf kısa sürede tartışmalara ve tepkilere neden oldu.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Kısa süre sonra çekilen fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı. Fotoğrafın 28 Aralık 2014 yılında çekildiği öğrenildi. İnce'nin de o tarihte sosyal medya üzerinden fotoğrafı paylaştığı görüldü.
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