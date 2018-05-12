Muharrem İnce: O 'çöp yığını' desin, ben 'kuantum' diyeceğim

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Denizli'de Bozkurt ilçesinde vatandaşlara hitap etti. İnce, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. İnce, Erdoğan'ı işaret ederek, "O 'pislik' desin, ben 'telefon' diyeceğim. O 'çöp yığını' desin, ben 'kuantum' diyeceğim. O küfretsin ben 'uydu' diyeceğim. Memlekete huzur gelsin. Barışacağız" diye konuştu.

"Ben size, çocuklarınızın geleceğine sesleniyorum" diyen İnce, "Türkiye bunu yapamazsa fakir kalır. Endüstri 4.0 için bize enerji lazım. Tam istediğimi belediye başkanımız yapmış. Peki, sorun ne? Türkiye'nin elektrik tüketimi 100 birimse, Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli 130 birim." ifadelerini kullandı.

"HER SENE 10 BİN AKILLI ÇOCUĞU YURT DIŞINA GÖNDERECEĞİM"



Her sene 10 bin akıllı çocuğu yurt dışına göndereceğini söyleyen İnce, "Ben onlara bağıran, küfür eden bir Cumhurbaşkanı değil, onlara yol, yön gösteren birisi olacağım. Bunu başaracağız birlikte." dedi.

İnce konuşmasına şöyle devam etti:

Akıllı Cumhurbaşkanı da lazım, akıllı telefon lazım da, o da lazım.