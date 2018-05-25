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Muharrem İnce pompacıya 63 lira bahşiş bıraktı

SEÇİM HABERLERİ  | 25.05.2018 17:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası kapsamında Afyonkarahisar'a giderken yolda benzin istasyonuna uğradı. Bir çiftçinin traktörüne mazot dolduran İnce, 237 liralık fatura için 300 lira verdi. İnce kalan 63 lirayı bahşiş olarak bıraktı. Geçtiğimiz haftaki mitinginde "Bende para yok. Ateşleyin 3-5" diyen İnce'nin hesabında 9 milyon lira birikmişti.

Muharrem İnce pompacıya 63 lira bahşiş bıraktı

Muharrem İnce, Uşak mitinginin ardından, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi ve Afyonkarahisar mitinglerine katılmak üzere yola çıktı.

Yol üzerindeki akaryakıt istasyonunda duran İnce, çiftçinin traktörüne bindi. Traktörü kullanan İnce, akaryakıt istasyonuna girerek, pompaya yanaştı.

TRAKTÖRÜN DEPOSUNU DOLDURDU

İnce, akaryakıt istasyonu görevlisine, "Depoyu doldur, bakalım kim yalan söylüyor. Mazotu çiftçiye 3 liraya vereceğimi söyleyince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, 'Biz 2,5 liraya veriyoruz. Muharrem İnce'nin haberi yok' demiş. Ya ben yalancıyım ya da Fakıbaba yalancı. Bakalım kim yalancı" dedi.

63 LİRA BAHŞİŞ BIRAKTI

Görevli, depoyu doldururken, 41 litre mazot, 237 liraya doldu. Bunun üzerine İnce, "Bak, çiftçinin traktörüyle geldik. Kim yalan söylüyor, görün. 41 litre mazot, 237 liraya doldu. Yani litresi, 5 lira 72 kuruşa geliyor. Yani 2,5 liraya vermiyorlarmış. Yani Muharrem İnce yalan söylemiyor, Fakıbaba yalan söylüyor" diye konuştu.

Akaryakıt istasyonu görevlisine 300 lira veren ve para üstünü almayan Muharrem İnce, Afyonkarahisar programı için tekrar hareket etti.

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
adam kendi maaşından veriyor toplananlar ise miting lerde halkdan gelene halka harcıyor şimdide bunumu sıkıntı yaptılar yapmayın bizlerde haram olmadı olmaz karıştırmayın başkalarıyla
OYUMDA HAKKIMDA HELALDIR SANA GARİBANIN HALINDE GARIBAN ANLAR
@sahin_taner_2016 gariban derken :)) adamın yatında günlük içtiği viskinin bedelini yedi sülalen ödeyemez.. garibanmış:))
hele bizim milas bodruma gel senin belediyelerin ne ediyor pazarcıya gel gel gel esnaf zabıtalarla boğuşuyor izmirde özkanlar pazarını bitirdiniz şimdi sıra milas bitti sıra bodrumda az kaldı bitmesine
adamın eli açık hep benim cebime demiyo bazıları gibi
NE OLMUŞ GARİBAN POMPACIYA 63 TL VEREMEZ Mİ :)
GEL MUHARREM....böyle eline çocuk bezi boş bidon alarak siyaset yapmak çok geride kaldı demirel erbakan ecevit yapardı 100 yıl önce. muharrem ucuz siyaseti sen ne anlarsın devlet yönetmek bakkal çalıştırmaya benzemez muharrem.
daha gelmeden vatandaşı soymaya başladınız yuh size ayıp size
DEVLETİN MAKAM ARABASIYLA UÇAĞIYLA GEZMİYOR ADAM GİBİ PARTİLİ GÖNÜL VERENLERİN PARASIYLA GEZİYOR FARK ÇOK BİRİLERİYLE
@heneme şimdiden millete binmeye başladı de şuna. adamsa kendi parasıyla gezer.
2002 yilinda mazot 1.25 tl imis suan 5.66 tl 4.5 kati artis olmus asgari ucret 184 tl imis 1610 tl olmus 9 kat artmis neyin tantamasini yapiyor bu butun veriler var az cok matematigi olan arastirma yapan bulur
bublar simdiden halki sömürmeye basladı bide başa gelirse neler olacak kimbilir..ALLAH KORUSUN yazar kasaları atarız artık binalarinin onlerine
yüreğine sağlık Sayın Muharrem İnce
Bu haberin basligi Fakibaba'nin yalan söyledigi olmaliydi :D
oyle guzel salliyolar mazot ozman sukadar bu zaman bu kadar bu insanlarin maasi hic artmadimi yerinde mi saydi
MUHARREM ABİ BENİM ARABANIN MAZOTUNUDA DOLDUR YAA. BİRAZ GEZMEK İSTİYORUM... :)
BELEŞ PARA ÇOK SEÇİMDEN SONRA BÖYLE BİŞEY YAPMAZLAR...
BIDONCU BABA O GUNLERI ÇOK GÖRDUK YASADIK BİZ
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