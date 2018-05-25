Muharrem İnce pompacıya 63 lira bahşiş bıraktı

Muharrem İnce, Uşak mitinginin ardından, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi ve Afyonkarahisar mitinglerine katılmak üzere yola çıktı.

Yol üzerindeki akaryakıt istasyonunda duran İnce, çiftçinin traktörüne bindi. Traktörü kullanan İnce, akaryakıt istasyonuna girerek, pompaya yanaştı.

TRAKTÖRÜN DEPOSUNU DOLDURDU

İnce, akaryakıt istasyonu görevlisine, "Depoyu doldur, bakalım kim yalan söylüyor. Mazotu çiftçiye 3 liraya vereceğimi söyleyince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, 'Biz 2,5 liraya veriyoruz. Muharrem İnce'nin haberi yok' demiş. Ya ben yalancıyım ya da Fakıbaba yalancı. Bakalım kim yalancı" dedi.

63 LİRA BAHŞİŞ BIRAKTI

Görevli, depoyu doldururken, 41 litre mazot, 237 liraya doldu. Bunun üzerine İnce, "Bak, çiftçinin traktörüyle geldik. Kim yalan söylüyor, görün. 41 litre mazot, 237 liraya doldu. Yani litresi, 5 lira 72 kuruşa geliyor. Yani 2,5 liraya vermiyorlarmış. Yani Muharrem İnce yalan söylemiyor, Fakıbaba yalan söylüyor" diye konuştu.

Akaryakıt istasyonu görevlisine 300 lira veren ve para üstünü almayan Muharrem İnce, Afyonkarahisar programı için tekrar hareket etti.

