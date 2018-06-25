Muharrem İnce saat kaçta ve nerede açıklama yapacak? Muharrem İnce ne zaman konuşacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olarak açıklama yapması beklenen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin nerede ve saat kaçta açıklama yapacağı belli oldu.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim ofisinden yapılan açıklamada, İnce'nin seçim sonuçlarına ilişkin bugün saat 12.00'da CHP Genel Merkezi'nde bir açıklama yapacağı bildirildi.
Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partiden ayrıldı.
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