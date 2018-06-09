Muharrem İnce: Seçilemezsem siyaseti bırakırım ama bir şartla...

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Göztepe'de yürüyüş düzenledi ardından halka seslendi.
İşte İnce'nin açıklamalarından satır başları;
Siz Kadıköylüler hani büyük bir değişim başlattınız ya, aynısını 24 Haziran’da da yapacaksınız.
Erdoğan, bana birinci çıkamazsan siyaseti bırakacak mısın? diye sordu. Erdoğan, Recep Erdoğan sana sesleniyorum.İddialı insanları severim, seni de beğendim iddialısın. Sana söz veriyorum bu seçimi kazanamazsam siyaseti bırakacağım ama bir şartım var. İstediğin bir televizyon programında benimle yayına çık ondan sonra.
Benimle televizyona çıkacaksın. Televizyonu, sunucuyu, saatini, gününü sen seç. Yanına 200 tane danışmanını al yetmedi Prompterını al karşıma çık. Eğer bunu yaparsan söz veriyorum bırakacağım ve sözümün arkasındayım.
Çıkıp bir proje açıkladı. Kıraathane açacakmış. Bakın ben Cumhurbaşkanı olduğumda Erdoğan’a bir kıraathane açacağım. Kekler de benden. Çıkmış kekler, çaylar bedava diyor. İnce’nin dediği gibi iskambil felan yok diyor. Sana mı soracak millet iskambil oynarken? Kıraathane projesi FETÖ'nün projesi.
Biz iktidara gelmeden önce ambulansları köpekler çekiyordu diyor. Herhalde bu aralar Sibirya ile ilgili fazla belgesel izledi. Bir şey daha söyledi. Tek parti döneminde 75 kişilik sınıflarda okumuş. 1951'de Demokrat Parti iktidar oldu. Erdoğan 54 doğumlu. Dünya tarihinde doğmadan ilkokula giden tek adam Erdoğan.
Bizim köyde bir laf var. Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan kapar. FETÖ'cüler eski arkadaşları. Utanmadan Muharrem İnce Pensilvanya'dan talimat alıyor diyor. Yalancılığını biliyor ama yüzsüzlüğün bu kadarına pes doğrusu. Almış videoyu. Her yeri kesmiş. Sadece Demirtaş var. Bakın Demirtaş'ı ziyaret etmiş diyor. Demirtaş ziyaret etmiş diye konuşuyor. Sana bile geldim be. Ne konuşuyorsun.
4 Mayıs günü Cumhurbaşkanı adayı olduğumda rozeti çıkarıcam dedim. Sadece Türk bayrağı takacam. Çünkü 81 şehrin cumhurbaşkanı olacağım. Hemen barışacağız, kavga etmeyeceğiz, marka oluşturacağız, teknolojiye sahip olacağız. Adil bölüşeceğiz. Türkiye'de en düşük emekli maaşı ile en yüksek emekli maaş arasında 9 kat fark var.''
Dindar nesilden hiç bir korkum yok sorunum da yok. Ama kindar nesil olmaz. Özgür düşünen nesil, demokrat bir nesil, sorgulayan bir nesil yetiştireceğiz. Anasının evinde konuştuğu dili öğreteceğiz. Bir uluslararası dil öğreteceğiz. Zorlama yok talepleri karşılamalı. Diğer veli de diyorsa 'ben istemiyorum' tamam sen de girmezsin. Ulusal bir uzlaşma sağlayacağız. Herkes bu sistem adil diyecek.
Zeytin yağını İtalyanlar bizden dökme olarak alıyor. Çünkü bizim markamız yok. Elbise üretiyoruz biz dikiyoruz. İtalyanlar geliyor marka basıyor 20 katına satıyor. Markamız yok bizim. Ben bu ülkenin gençleri ile marka oluşturacağım.
Çırak ustayı geçmezse o meslek biter derler. Bana göre sen usta musta değilsin. Çakma ustasın sen. Erdoğan bana 16 yılda çözdüğün bir tane sorun söyle. Ha kendi yakın çevrenin sorunlarını çözmüşsündür o ayrı.
Bana sandıklara çıkın Muharrem bey diye mesaj atmayın. Niye biliyor musun? Türkiye'de 175 bin sandığa ben nasıl sahip çıkacağım. Siz çıkacaksınız. Siz.
Yalova seçimlerini hatırlıyor musunuz? 48 saat sandalyenin üzerinde oturdum. Size şunun sözünü vereyim. Siz sandıklara sahip çıkın. YSK'nın önünde 50 bin cüppeli avukatla orada olurum ben.
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