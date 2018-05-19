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Muharrem İnce, 24 Haziran seçim manifestosu açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 19.05.2018 13:03 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Samsun'da seçim manifestosunu açıkladı. 'Onarım politikaları' dediği vaatlerini 5 ana sütuna dayandıran İnce, bunları şöyle sıraladı: Hukuk Sütunu, Demokrasi Sütunu, Ekonomi Sütunu, Dış Politika Sütunu, Eğitim Sütunu.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimleri öncesinde seçim manifestosunu Samsun'da açıkladı. İnce, Onarım politikalarının esas olarak 5 ana sütuna dayalı olduğunu söyledi. İnce, parlamenter sistemi işaret ederek, "İlk adım, OHAL'in kaldırılması olacaktır" dedi. Ekonomi vaatlerinde ise İnce, asgari ücreti 2200 lira yapacaklarını söyledi.

İşte Muharrem İnce'nin seçim manifestosu:

Sözde dünya lideri, her gün, her kanalda bağıra çağıra dünyayı tehdit ediyor. Tek bir adamın kaderi ile özdeş bir ülkenin ne kadar kolay yönlendirilebileceğini bilen uluslararası güçler keyifli bir şekilde ellerini ovuşturuyor.

Partili olmak ve kayıtsız biat etmek her şey için şart halinde getirildi. Devletin tüm kurumları bir tek kişinin tahakkümü altına sokuldu. Bilimle, tarih bilinci ile yönetilmesi gereken devlet, günübirlik politikalarla yönetilir hale geldi. Her kademedeki siyasi ya da bürokratik görevli hesap vermek yerine, yanıldık, kandırıldık, affedin demeyi alet edindi. Vahim manzaranın bilincinde olarak, aziz milletimizin dirayetine güvenerek, her türlü zorluğu göze alarak yola çıkmış bulunuyoruz.

16 yıldır iktidarda değillermiş gibi yeniden kurtarıcı rolüne soyunarak halkın daha fazla aşağılanmasına izin vermeyeceğiz.

Onarım politikalarımız esas olarak 5 ana sütuna dayalı olacaktır:

Hukukun üstünlüğü ilkesine dayalı hukuk sütunu

Temel hak ve özgürlükler, özgür basın anlayışına dayalı demokrasi sütunu

Adil paylaşıma, üretime dayalı ekonomi sütunu

Barış ve egemenliğe dayalı dış politika sütunu

Eğitim sütunu

PARLAMENTER SİSTEM

Bu sütunların çatısını kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter sistem oluşturacaktır.

HUKUK DEVLETİ

Hukuk devleti yoksa, hiçbir şey yoktur. Yargının bağımsızlığını yeniden tesis edeceğiz. Evrensel hukuk ilkelerine uygun hale getireceğiz. İlk adım, OHAL'in kaldırılması olacaktır. Devlet kurumlarının tarafsız, çağdaş yetkisini kullanabilmesi için gerekli reformları derhal yapacağız. Hakim ve savcıların talimatla hareket etmelerine son verilecektir. Önünü iliklemeyen hakim ve savcılar görev yapacaktır. HSK yeniden yapılandırılacak, adalet bakanı ve müsteşarı HSK'dan yer almayacaktır.

DEMOKRASİ

Demokrasiyi kesintisiz işletmek vazgeçilmezdir. Özgür basın anlayışı esas olacaktır. Birlikte yönetimle yükseltilecek toplum yapımızda yerel yönetimler ve sivil toplum ön plana çıkartılacaktır. Merkezde toplanmış idari yetkiler bu yönetimlere devredilecektir. Medya tarafsız ve sorumlu anlayışına uygun düzenlemeler ivedilikle yapılacaktır. FETÖ, IŞİD, PKK ve benzeri terör örgütlerine karşı tavizsiz mücadele edilecektir.

Kamu yöneticilerinin seçiminde ve yükseltilmelerinde liyakat ve ehliyet ana ilkelerimiz olacaktır. Denetlenebilen bir hale getirilecektir.

EKONOMİ

Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan ekonomi politikalarına son vereceğiz. Üretime dayalı, gelirin hakça bölüşüldüğü refah ekonomisine geçilecektir. Her ailenin bir evi, her evin bir maaşı olacaktır. Merkez Bankası para politikasını bağımsız bir şekilde uygulayacaktır.

DIŞ POLİTİKA

Herkesle kavga eden devlet görüntüsünden hızla çıkılacak. Bütün dünya ülkeleri ile sağlıklı ilişkiler kurulacaktır. Yüzümüzü kesin olarak döndüğümüz muasır medeniyeti yakalayıp geçme mücadelemize devam edeceğiz. AB ile sonuna kadar devam edeceğiz. Avrupa'nın da Türkiye'ye ihtiyacı olduğu bilincinde olacağız. Kıbrıs'ta iki taraflı çözüm hedefimizdir.

EĞİTİM

Akıl bilime dayalı, öğrenci odaklı yapılacak. Siyasetin toplum mühendisliği aracı olarak kesinlikle kullanılmayacaktır. Eğitim, ülkemizin en temel sorunu haline gelmiştir. Kısa ve uzun vadeli olmak üzere 2 aşamalı çözüm planı uygulanacaktır. Devlet üniversiteleri özerkleştirilecektir. Üniversitelerin bilim yapar hale gelmesinin önü açılacaktır. Hiçbir sınavdan giriş ücreti alınmayacaktır. Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilecektir. Eğitim öğretim açılışında verilen ikramiyeden bağımsız olarak her 24 Kasım'da bir maaş ek ödeme yapılacaktır. Mülakat sistemi kesinlikle kaldırılacaktır.

SAĞLIK

Kaliteli ve herkesin erişebileceği sağlık sistemini oluşturmak temel önceliğimizdir. Devlet bu alanda halkın yararına olan bütün düzenleme ve müdahaleleri yapacaktır.

ÇEVRE

Çevreyi kirletene bedelini ödeteceğiz. Doğal yaşam ve hayvan haklarının gözetilmesi politikalarımız ilgili sivil toplum ile yürütülecektir.

TARIM

Türkiye'yi tarım ve hayvancılıkta ithalatçı olmaktan çıkaracağız. Tarıma dayalı sanayi önceliğimizdir. Tarımda girdi fiyatları makul düzeyde tutulacaktır. Çiftçiye mazotu 3 liradan vereceğiz. Şeker fabrikalarının özelleştirme kararını iptal edeceğiz. KAP projesi tamamlanacaktır.

ÇALIŞMA HAYATI

İşçilerin sendikal ve grev haklarını kullanamaz hale getirilen yasal hükümleri kaldıracağız. Yeni istihdam alanlarını teşvik edeceğiz. Asgari ücret 2200 lira olacaktır.

KADIN

Kadınların yüzde 32 olan istihdama katılım oranı yüzde 50'ye çıkarılacaktır.

"CUMHURBAŞKANLIĞINI, MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU KAZANACAĞIZ"

Cumhurbaşkanlığını kazanacağız, Meclis çoğunluğunu alacağız hemen ardından onarım politikamızı uygulamaya alacağız. Parlamenter demokrasiyi yeniden hayata geçireceğiz. 2023'te yüzüncü yıl sevincin barış içinde kutlayacağız.

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
Erdoğan dan bıktık artık . Sadece yürüttüğü paraları getirse ülkeye dolar 3 liraya düşer.
helal olsun
“Güzel dilekler bunlar.. Hedef bu söylemler olmalı”
Dürüst adam valla helal olsun herseyi catir catir soyluyor
balıkesir belediye başkanı ailesi tehdit edilerek,ağlatılarak istifa ettirilmiş.hapishanelerden katil,hırsız,gaspçı,tecavüzcü çıkarılmış.hapishanelere polis,asker,savcı,hakim,öğretmen,öğrenci doldurulmuş.devleti cemaate teslim edeni ALLAH affetmiş,fakir fukara fetö diye hapislere tıkılmış.khk lar padişah fermanı olmuş.yüzbinler adaletsiz işten atılmış.bank asyayı açıp,faaliyetine izin veren siyasiler bankaya para yatıranları hapse atmış.paralar sıfırlanmış.akp mahkemelere emir vererek masum insanları hapse attırmış.ayakkabı kutuları doldurulmuş.AKP ÇETELEŞMİŞ.AKP EŞKİYALAŞMIŞ.AKP MAFYALAŞMIŞ.
ince ince yasemince her mevzuya dokunur. PKK destekçilerinden, ramazanda icki aleminde seçim zamanı cumaya giden riyakardan, kendi partisinin liderliğine dahi layık gorulmeyenden, dini devlete karıştırmayın deyip ramazan imsakiyesi dagittiran yanar donerlerden Müslüman Türk milletine cumhurbaşkanı olmaz!
Anlattıklarına bakıyorum memkeketimizi bu hükümet nerden nereye getirmiş.ülkemiz en önemli sorunları aşılmış okul,hastane,yol,su,hava,emekli parasını alıyor,işçi parasını alıyor vs biz nerden nereye gelmişiz farkında değiliz.
manifestoda serbes bırakılmasını istediği hdpkk lılarla fetöcülerin af olacağı serbest bırakılacağıda varmı
@tkirik yok o yuzden oy verebilirsin
TRT yine yayını kesti!
adam gibi adam inceden inceye veriyor ayarı helal olsun.
ince ince yasemince ayara bak çay demle
ulan hala hayvan diyor tarım diyor ot diyor. oturur yersin artık otu devir savunma sanayi devri hala kafanız 70-80 ler kafası. sizden bu yüzden bi halt olmaz. şu söylediğiniz projelere bak çiftçiye 3 liraya mazot verecekmiş sanki babanın tarlasından çıkıyor mazot. çocuk olsa inanmaz. şu söylediklerinin yüzde 90 çoktan oldu bitti.
Söylemler güzel ama bunlar hep duyduğumuz fakat icraata geçmeyen söylemler birdahaki sefere tamam şimdilik devam
Atma Şaban din kardeşiyiz hahaha
En çok da şu Adalet kelimeleri hoşuma gitti. Eğer adalet meselesini belirttiğiniz şekilde getirirseniz bu ülkedeki bütün sorunlar kendiliğinden çözülür.
adamın hasısın
Gümbür gümbür geliyor İnce.
muhteşemsin ince olması gerekenleri muhteşem olarak tanımlar olduk
Umarım seilme durumunuzda idailist tavrınızdan şaşmazsınız.
Bu adam dürüst, akıllı, adil.
Polis teşkilatının sendika hakkını ve 3600 ek göstergesini vereceğinide beyan etti yazmamışsınız bizzat dinledim 2 milyon a yakın çalışanı emeklisi ve ailesini ilgilendiren bir konu polis teşkilatının önemle takip ettiği bir sorunudur
BOş BOmboşşşşş
16 yıldır iktidarda değillermiş gibi yeniden kurtarıcı rolüne soyunarak halkın daha fazla aşağılanmasına izin vermeyeceğiz.
Emeklilik yaşını düşürmeyen adamım diye gözüme gözükmesin
bnce vaatleri şunlar: demirtasi ve hdpli vekilleri hapisten çıkarıcaz. teröristler e af çıkarıcaz. çözüm sürecini hdpyle ideolojik olarak baslaticaz. hendek-barikat olaylarını tekrar yasatcaz. bütün yatırımları durdurcaz. imam hatipleri Kur'an kurslarını kisitliycaz. bütün sol-komunist örgütleri legal hale getircez vs..
Senin saydıkların zaten var olan şeyler. seneye askari üçret zaten 2200 olacak yeni birşeyler üret ince
Ben sadece milletvekili olamayacağını başkan yardımcısı olamayacağını düşünüp endişeliyim Gandi kemal en sonunda senide harcadı
emeklilik yaşını düzeltmeyi düşünmeyen adaylar avucunu yalasın
Helal Olsun
cok güzel vaatler ama en önemlısı mülteciler ,ülkede tc vatandasından cok suriyeli,ıraklı,afganistanlı ve türkmenler var bunları geri göndericeğini eklerse vaatlerıne daha yararlı olur artık ınsanlar bıktı oy ıcın ulkenin içine ettiler lutfen bunu secilir secilmez hemen uygulayın.
hdp ve terör sayesinde ordumuz ve askerimiz sürekli terörle mücadele konusunda kendini geliştirdi ,kaybettiklerimiz acı fakat yeni nesillere derstir, fetö sayesinde hainlerin devlet içindeki sızma ve yapılanmalarını önlemeyi öğrendik ,daha temkinliyiz, akp sayesinde din özgürlüğü,girişim, gelişim ve altyapıyı öğrendik , chp sayesinde yılmadan bıkmadan demokrasi ve adaleti öğrendik.inanıyoruzki herşey daha güzel olacak bu ülkeyi seviyoruz.
bakara makara diyen akpli dızzo yu unutmayın
duyda inanma bunları dinleyende hiç iktidara gelmemiş zanneder bunları halbuki bunların iktidarında 50 cente muhtaç idi TÜRKİYE üniversiteler hapishane gibiydi başörtülüler giremezdi sadece üniversiteyemi askeri lojmanlara askeri lokallere devlet dairelerine karne ile ekmek aldığımız günler kim vardı acaba bir tek margarin alabilmek için sıraya girdiğimizde kimler vardı acaba daha düne kadar kendi partinle ters düşerken anlaşamazken bugün nasıl ülke yöneteceksin doğrusu merak ediyorum önce ya dosdoğru ol ya olduğun gibi görün yada göründüğün gibi ol
Hangisi farklı bir söylem içindeki seninki bizi etkilesin.Örnek Fetö,İşid ve Pkk'nın bitmesi için bilmediğimiz duymadığımız yeni bir yol göster şunları yapacağım söyle.Avrupa birliği uyum yasası başlıkları gibi dört tane başlık açmış çözümüde bulmuş.Yorumlara bakıncada şaşırmıyoruz artık.Koyunları güdmek için üniversite bitirmeye gerek yok.Bir kaval bir sopa yeterli.Yani Ali gidecek Veli gelecek.
nekadar konusursaniz konusun Reis alacak
Her zaman her yerde Türkçe konuşalım! İtalyanca "manifesto" değil Türk gibi Türkçe "bildiri" diyeceğiz! Sömürge kafasını asla kabul etmiyoruz.
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