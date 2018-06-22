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Muharrem İnce seçim sonucu için tahminini açıkladı: Pazar günü bu iş ilk turda biter

SEÇİM HABERLERİ  | 22.06.2018 21:56 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. Seçim öncesi iddialı açıklamalarda bulunan İnce, 'Pazar günü bu iş ilk turda biter diye düşünüyorum' dedi.

Muharrem İnce canlı yayında Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı. Programın hemen başlangıcında Dündar, Muharrem İnce’ye yazılan şu mektubu okudu:

“Merhaba Muharrem amca ben Yaren. Seni çok seviyorum ve Türkiye için olan düşüncelerini çok takdir ediyorum. Biz çocukların geleceği için, eğitim sisteminin düzelmesi için senin kazanmanı çok istiyorum. Sana her konuda güveniyorum. Çocukların istedikleri okullarda okumasını istiyorum. Bunu da sadece senin başarabileceğine inanıyorum.”

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

Ben 4 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığına aday gösterildiğimde seçimi ikinci tura taşıyıp, ikinci turda başa baş bir yarış olur diye düşünüyordum ancak bugün o noktada değilim. Pazar günü bu iş turda biter diye düşünüyorum.

UGUR-DUNDAR

Özellikle yaşlı ve çocuklardan gelen mektupları Çankaya Köşkü'nde sergileyeceğim.Pazar günü birinci turda halledilecek. Para vererek yalan haberleri dolaşıma sokuyorlar. Bunlar boş işler. Ses kaydı FETÖ'cülerin esiriydi. TRT Genel Müdürü'nü tutup kulağından attığımda haksız mıyım? Anayasada TRT'nin tarafsız olduğunu yazar. Gün ışımadan sandığa gidin, seçim kurullarının önünden ayrılmayın, YSK'nın önüne sandalye koyup orada bekleyeceğim. Gidemediğim illere de cumhurbaşkanı olarak gideceğim. Bu tsunami.

'PAZARTESİ GÜNÜ HALLEDERİM'

Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı için hiçbir sıkıntı yok . Salı gününe kadar süre vermişler, ben pazartesi günü hallederim.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
kaybedeceğini oda anlamış ..:) zavallı vaktine yazık kazanamayacağın mücadeleye irme bir daha...
Ayağına taş değmesin yolun açık olsun halkın adamı İnce.
80 yıl dır aynı rüya...inekler den oy alıyor...
2 maL vermiş kafa kafayaa :))
İnşallah..
ince nin ciddiye alınacak hiçbir yanı yok, zaten şiiri, olumsuz haberlere konu olması, bir liderlik vasfının olmadığı ortaya çıkması , ellerin kadın kokuyor şirine kadın cevap verir; ne kokmasını bekliyordun, erkek cevap verir; bırak lan ellerimi, yani neresinden tutarsan tut boş bir cümle, kuru kalabalıklar toplanmış m ince nin mitingine neye oy verdiklerini bile bilmeyen bir zihniyet
hayal kurmak neyse ki bedeva
hayeller ve hayatlar
ilk turda biter diyo) ilk turda kazanorım demiyo)
hayatında ilk defa doğru bişey söyledi. ilk turda bitecek. artık belediye başkanlığına adaylık için kemale yalakalık yapar.
Ben de ilk turda biter diyorum
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