Muharrem İnce seçim sonucu için tahminini açıkladı: Pazar günü bu iş ilk turda biter

Muharrem İnce canlı yayında Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı. Programın hemen başlangıcında Dündar, Muharrem İnce’ye yazılan şu mektubu okudu:

“Merhaba Muharrem amca ben Yaren. Seni çok seviyorum ve Türkiye için olan düşüncelerini çok takdir ediyorum. Biz çocukların geleceği için, eğitim sisteminin düzelmesi için senin kazanmanı çok istiyorum. Sana her konuda güveniyorum. Çocukların istedikleri okullarda okumasını istiyorum. Bunu da sadece senin başarabileceğine inanıyorum.”

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

Ben 4 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığına aday gösterildiğimde seçimi ikinci tura taşıyıp, ikinci turda başa baş bir yarış olur diye düşünüyordum ancak bugün o noktada değilim. Pazar günü bu iş turda biter diye düşünüyorum.

Özellikle yaşlı ve çocuklardan gelen mektupları Çankaya Köşkü'nde sergileyeceğim.Pazar günü birinci turda halledilecek. Para vererek yalan haberleri dolaşıma sokuyorlar. Bunlar boş işler. Ses kaydı FETÖ'cülerin esiriydi. TRT Genel Müdürü'nü tutup kulağından attığımda haksız mıyım? Anayasada TRT'nin tarafsız olduğunu yazar. Gün ışımadan sandığa gidin, seçim kurullarının önünden ayrılmayın, YSK'nın önüne sandalye koyup orada bekleyeceğim. Gidemediğim illere de cumhurbaşkanı olarak gideceğim. Bu tsunami.

'PAZARTESİ GÜNÜ HALLEDERİM'

Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı için hiçbir sıkıntı yok . Salı gününe kadar süre vermişler, ben pazartesi günü hallederim.

