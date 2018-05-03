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Muharrem İnce seçim vaatlerini böyle anlatmıştı!

SEÇİM HABERLERİ  | 03.05.2018 18:56 | Son Güncelleme

24 Haziran erken seçiminde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığına seçilmesi durumunda yapacaklarını Ahmet Hakan'a anlattı.

Muharrem İnce seçim vaatlerini böyle anlatmıştı!

Ahmet Hakan, 26 Nisan'da Muharrem İnce ile yaptığı konuşmada, İnce'nin cumhurbaşkanlığına seçilmesi durumunda yapacağı vaatleri sıraladı.

İşte Muharrem İnce'nin vaatleri;

“Adayım... Kazanacağıma inanıyorum.”

“Cumhurbaşkanı yardımcılarını baştan ilan edeceğim: Bir yanıma muhafazakâr bir ismi, bir yanıma milliyetçi bir ismi, bir yanıma bir Kürt’ü, bir yanıma bir Alevi’yi alacağım Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olarak.”

"EN BÜYÜK VAADİM HUZUR OLACAK"

“Huzur vaat edeceğim. En büyük vaadim huzur olacak.”

“Restorasyon süreci başlatacağım. Adım adım hukuk devletine, parlamenter sisteme, kuvvetler ayrılığına geçişi sağlayacağım.”

“İlk turda her parti kendi adayını çıkarmalı. Çatı adayıyla olmaz. İlk turda her parti kendi adayını çıkarırsa ikinci tur garanti olur.”

"KÜRTLERDEN DE OY ALIRIM"

“İkinci turda ben kazanırım. Ben Kürtlerden de oy alırım. Benim dokunulmazlık konusunda hangi tavrı koyduğumu Kürtler gayet iyi biliyor.”

“Erdoğan’ın karşısında ikinci tura ben kalmazsam Meral Akşener kalırsa... Benim desteğim ona olur. Abdullah Gül kalırsa... Benim desteğim ona olur. Sonuna kadar desteklerim. Miting yaparım.”

“Ama ikinci tura ben kalırsam... Onların da beni desteklemelerini beklerim, isterim.”

"BEŞTEPE'Yİ SATACAĞIM"

“Seçilirsem Beştepe’de oturmam. Çankaya Köşkü’ne geçerim.”

“Beştepe’yi satacağım.”

“En büyük hayalim sokakta tek başına yürüyebilen, bisikletiyle dolaşabilen, çevresinde koruma ordusu olmayan bir Cumhurbaşkanı olmak...”


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