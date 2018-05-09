Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaretinin ardından, CHP Grap Başkan Vekili Engin Altay, Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in de aralarında bulunduğu partililerle yemek yedi.
DEMİRTAŞ'LA YAKLAŞIK 1 SAAT GÖRÜŞTÜ
Meriç Nehri kıyısındaki bir bağ evinde yenilen yemek sırasında gazetecilerin isteği üzerine kısa bir açıklama yapmak için ayrılan İnce, bahçede bulunan bir topla kısa süre de oynadı. Gazetecilerin sorusu üzerine Demirtaş ile cezaevindeki görüşmesinin yaklaşık 1 saat sürdüğünü söyleyen İnce, görüşmeye ilişkin açıklamasını bugün Edirne'de düzenleneceği mitingde söyleyeceğini kaydetti.
'ERDOĞAN'LA YARIN GÖRÜŞECEĞİZ'
İnce, şunları söyledi: "Sayın Karamollaoğlu ile görüştüm, Sayın Akşener ile görüştüm, Sayın Demirtaş ile görüştüm. Aday olan herkesle görüşmek istiyorum, başarılar diliyorum. Dün gece Sayın Erdoğan'ın makamından aradılar, bugün için bir saat söylediler ama Edirne mitingi nedeniyle gerçekleşmedi bu görüşme. Sanırım yarın görüşeceğiz."
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