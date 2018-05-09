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Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti

SEÇİM HABERLERİ  | 09.05.2018 13:31 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP'li Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası partililerle yemek yiyen İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme talebiyle ilgili "Dün gece Sayın Erdoğan'ın makamından aradılar, bugün için bir saat söylediler ama Edirne mitingi nedeniyle gerçekleşmedi bu görüşme. Sanırım yarın görüşeceğiz" şeklinde yanıt verdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaretinin ardından, CHP Grap Başkan Vekili Engin Altay, Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in de aralarında bulunduğu partililerle yemek yedi.

DEMİRTAŞ'LA YAKLAŞIK 1 SAAT GÖRÜŞTÜ

Meriç Nehri kıyısındaki bir bağ evinde yenilen yemek sırasında gazetecilerin isteği üzerine kısa bir açıklama yapmak için ayrılan İnce, bahçede bulunan bir topla kısa süre de oynadı. Gazetecilerin sorusu üzerine Demirtaş ile cezaevindeki görüşmesinin yaklaşık 1 saat sürdüğünü söyleyen İnce, görüşmeye ilişkin açıklamasını bugün Edirne'de düzenleneceği mitingde söyleyeceğini kaydetti.

'ERDOĞAN'LA YARIN GÖRÜŞECEĞİZ'

İnce, şunları söyledi: "Sayın Karamollaoğlu ile görüştüm, Sayın Akşener ile görüştüm, Sayın Demirtaş ile görüştüm. Aday olan herkesle görüşmek istiyorum, başarılar diliyorum. Dün gece Sayın Erdoğan'ın makamından aradılar, bugün için bir saat söylediler ama Edirne mitingi nedeniyle gerçekleşmedi bu görüşme. Sanırım yarın görüşeceğiz."

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Anlaşma tamammı Muharrem bey.İkna edebildinmi Demirtaşı ortakmısınız millette bilmiyor ittifak kuracağınızı sizin açıklamanızı bekliyor.Kadehleri kaldırdınızmı?
@eray2476 yaratık cezaevleri de içki servis edilmiyor ,ayrıca içki içer sanane, haram yiyip millete din sömürüsü yapmıyor . Adam gibi gidio adaylığını kutluyor .Hatırla sizin o güzel günlerinizi megri megri tayyo megri günlerini
@eray2476 Ben bütün Cumhurbaşkanları adayları ile görüşceğim diye çıktın yola,Meral le ,Karamollaoğluyla görüşmende sorun yok,Cumhurbaşkanını seni adam yerine koymayacağını zaten biliyorsun ,Madem delikanlısın direk desene ,Benim ,bizim HDP-PKK aşkımız depreşti Selahhattini bi ziyaret edeceğim .
daha düne kadar kankiydiniz şimdi düşmanınızmı oldu zorunamı gitti reisinizide ziyaret edecekti olumsuz cevap almasaydı
Sana gerizekali diyecem ama geri olacak bir zekaya bile sahip olmadigin sozlerinden anlasiliyor. Herkesi ziyaret edecek adam buna RTE de dahil
@eray2476 TC hakim ve savcılarını habur kapısında görevlendirip, 5 dakikada teröristleri yargılayıp suçsuz bulan irade chp limiydi, bir düşün bakalım trol
tam oy vermeyi düşünüyordum ki kimlerle konuşuyorsunuz sayın ince vay ki ne vay
TAMAM DİYORUZ BAŞKAN ! HERŞEY DÜZELECEK İNŞALLAH
Ne olursa olsun, teröristi ziyaret edip şehitlerimizin kemiklerini sızlatan ve bununla övünen biri bu ülkenin başına geçemez, geçmemeli. Gençlere 1000 lira vericem deyip bu milletin bekasını 1000 lirayla satın alabileceğini düşünen birisi bu ülkeye lider olamaz. Daha konuşmaktan aciz olan kuklaları bu ülkenin başına getirmek çaba gösterip birde bununla övünmeyin..
Ketılda arıza vardı, onun için geciktim. T A M A M :) DİYORUZ ARKANDAYIZ SEN SADECE ŞAŞMA SABRET BASKAN ! ♥
ekmelettin gelse senden fazla oy alır. umitlenme
muharrem ince cumhurbaskani olsun. selo da basbakan olsun.gul gibi yasayip gisersiniz.yok oyle bir dunya.oy icin teroristin ayagina gidenden bizim milletimize cumhurbaskani olmaz.
hükümete okadar laf ediyorsunuz gidip pkk ile iş birligine giriyosunuz şimdi bu ne perhiz bu ne lahana turşusu !
Oy için o pkk nun siyasi sözcüsünün yanına gitme.partiyi ayaklar altına aldırtma..
tamam tamam ama o değil sizinkine
onlar yapınca herşey doğru oluyor, başkası yapınca terörist, hain, IŞİD,,li fetocu oluyor. din ile milleti yeterince kafaladınız. ülke bitmiş, sonradan pişman olmayın, sonradan şikayet etmeyin sakın. zam geldi, yok vergi çok yüksek yok iş bulamıyoruz diye sakın isyan etmeyin. sağcısı solcusu bile bunları göndermek için kenetlendi.uyanın artık.
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