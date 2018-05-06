HABER

Muharrem İnce Selahattin Demirtaş ile görüşecek

SEÇİM HABERLERİ  | 06.05.2018 07:52 | Son Güncelleme

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, seçim çalışmalarını Yalova’dan başlattı. İnce, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ve diğer adayları ziyaret edeceğini açıkladı. İnce, “Seçimin eşit, adil ve özgür koşullarda yapılmasını savunuyorum. Bu benim demokrasi anlayışım” dedi.

Muharrem İnce Selahattin Demirtaş ile görüşecek

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ve diğer muhalif adayları ziyaret edeceğini açıkladı.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre; İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilmesinin ardından kampanyasını memleketi Yalova’dan başlattı. İnce, kampanyasının yanısıra kucaklayıcı yaklaşım çerçevesinde adımlar da atmaya başladı. İnce’nin bu çerçevedeki ilk anlamlı adımı kendisi ile ilk turda yarışacak olan diğer muhalif Cumhurbaşkanı adaylarını ziyaret etmek olacak. İnce, bu çerçevede tutuklu bulunan HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş’ı da Edirne Cezaevi’nde ziyaret edecek.

'RANDEVU İSTEYECEĞİM'

İnce, diğer adaylara ziyaret kararını açıkladı. İnce, bu kararını şöyle ifade etti:

“Ben seçimin eşit, adil ve özgür koşullarda yapılmasını savunuyorum. Bu benim demokrasi anlayışım. Hiçkimseye karşı bir ötekileştirme içinde değilim. Kampanyaya başlarken muhalefette yer alan cumhurbaşkanı adaylarının tamamından randevu isteyeceğim. Doğu Perinçek’i de, Meral Akşener’i de, Temel Karamollaoğlu’nu da ziyaret etmeyi planlıyorum. Ben bütün adayların da bir centilmenlik içinde, özgür tartışma ortamında, adil ve eşit koşullarda bir yarış yürütmeleri gerektiğini savunuyorum. Türkiye’nin sorunlarının tartışıldığı özgür bir yarışı sağlamak da bizim görevimiz.”

'15 YAŞINDAN BERİ SİYASETİN İÇİNDEYİM'

İnce, adaylığı açıklanırken tarafsızlık ve partisiz Cumhurbaşkanlığı mesajı vermek için CHP rozetini Kılıçdaroğlu’na vermişti. İnce, muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı adaylarına ziyaretini de yine aynı tarafsızlık ve tüm toplumu kucaklma yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştirecek. İnce, bu yaklaşamını, “Evet bütün Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olmak istediğim için partimin rozetini çıkardım. Benim şu anki adaylığım ve Cumhurbaşkanlığı bunu gerektirir. Ama ben çekirdekten, 15 yaşından beri siyasetin içinde, CHP’liyim. Ben ne HDP’liyim, ne İYİ Parti’liyim, ben CHP’liyim” sözleri ile vurguladı.

İnce, başta CHP örgütleri olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden çok olumlu mesajlar aldığını söyledi. İlk günden büyük bir coşku yakalandığını belirten İnce, bu coşkunun artarak süreceği ifade etti. Kılıçdaroğlu’na ve partisine adaylık için teşekkür eden İnce, seçimin sonucuna ilişkin de net bir iddia ortaya koydu:

“Bu seçimi kazanacağım. Toplumun her kesiminden büyük bir ilgi görüyorum. Biz bu seçimi alacağız.”

Demirtaş duyurdu: HDP, YSK'dan bazı taleplerde bulunacakDemirtaş duyurdu: HDP, YSK'dan bazı taleplerde bulunacak
'Ya Kılıçdaroğlu ya da İnce veda edecek''Ya Kılıçdaroğlu ya da İnce veda edecek'
Akşener'den Muharrem İnce açıklamasıAkşener'den Muharrem İnce açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri Selahattin Demirtaş muharrem ince CHP HDP

En Çok Okunan Haberler

Lüks cipin bagajında bulundu! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı

Lüks cipin bagajında bulundu! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Aleyna Tilki'ye anne uyarısı: Bu kadar harcama

Aleyna Tilki'ye anne uyarısı: Bu kadar harcama

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atilla Taş 24 Haziran seçimlerinde hangi aday için şarkı yazdı?

Atilla Taş 24 Haziran seçimlerinde hangi aday için şarkı yazdı?

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? İşte seçimin şifreleri

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? İşte seçimin şifreleri

Cumhur İttifakı sahaya iniyor! AKP MHP ortak miting yapacak mı?

Cumhur İttifakı sahaya iniyor! AKP MHP ortak miting yapacak mı?

Sisi olarak tanınan Seyhan Soylu, Saadet Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu

Sisi olarak tanınan Seyhan Soylu, Saadet Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu

Davutoğlu'nun eski danışmanı Atılgan Bayar, Erdoğan'a isyan etti: Ben münafık değilim, elveda!

Davutoğlu'nun eski danışmanı Atılgan Bayar, Erdoğan'a isyan etti: Ben münafık değilim, elveda!

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Akşener'e imza yağıyor! Karamollaoğlu kritik sınırda

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Akşener'e imza yağıyor! Karamollaoğlu kritik sınırda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.