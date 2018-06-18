Muharrem İnce şiir kitabı Tatanka için yapılan eleştirilere sert çıktı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Gaziantep'teki mitinde konuşmasını tamamladıktan sonra Kilis'e geçti. Seçim kampanyası süresince düzenlenen 100'üncü mitingde Kilis'te konuşan İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tatanka' isimli şiir kitabını eleştirmesine yanıt verdi.

MUHARREM İNCE ŞİİRLERİNİN ELEŞTİRİLMESİNE YANIT VERDİ

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Samsun mitinginde 'Tatanka' isimli şiir kitabını eleştirmesiyle ilgili ise şunları söyledi:

"Otuz sene önce benim bir şiir kitabımı almış eline. 'Bak bak neler yazmış.' Ben Erdoğan değilim. 'O şiirleri kim yazdı?' Ben yazdım ben. İtirazın mı var? Sen ne anlarsın şiirden? Senin önüne bir prompter koyarlar, o promterdan okursun. Ben yazdım. Sen Necip Fazıl'ın şiirlerini oku da 'Yok erotikmiş, yok şuymuş, buymuş.' Oku bakayım Necip Fazıl'ın şiirlerini. Onu da onu da bilmiyorsun cahil adam. Ben yazdım. Saklım, gizlim yok. Saklamıyorum. O şiir kitabını parayla da satmadım. Bir gün Yalova eşrafını topladım, ortaya da bir sandık koydum. 'Bu kitaptan alabilirsiniz ama sandığa para atacaksınız' dedim. O topladığım paralarla da okuduğum ilkokula bir fizik öğretmeni olarak fen bilgisi laboratuarı yaptım. Cahil adam ama sana bir şey söylüyorum. Eğer böyle eski defter açmaya çok meraklıysan ben hazırım. Yüzüklerin Efendisi'nin bir alışveriş listesini açıklayabiliyorum. İstersen bunu yapayım. Ne demek istediğimi sen anlarsın. Bırak bu işleri, iki dakika delikanlı ol, karşıma çık. Bu işleri bırak. Bak millet aç aç, millet sefil. 4 milyon Suriyeli'ye 40 milyar dolar para harcadın."