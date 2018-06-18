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Muharrem İnce şiir kitabı Tatanka için yapılan eleştirilere sert çıktı

SEÇİM HABERLERİ  | 18.06.2018 21:53 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun mitinginde 'Tatanka' isimli şiir kitabını eleştirmesine yanıt verdi. Muharrem İnce şiirleri için "Ben yazdım ben. İtirazın mı var? Sen ne anlarsın şiirden?" dedi.

Muharrem İnce şiir kitabı Tatanka için yapılan eleştirilere sert çıktı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Gaziantep'teki mitinde konuşmasını tamamladıktan sonra Kilis'e geçti. Seçim kampanyası süresince düzenlenen 100'üncü mitingde Kilis'te konuşan İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tatanka' isimli şiir kitabını eleştirmesine yanıt verdi.

MUHARREM İNCE ŞİİRLERİNİN ELEŞTİRİLMESİNE YANIT VERDİ

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Samsun mitinginde 'Tatanka' isimli şiir kitabını eleştirmesiyle ilgili ise şunları söyledi:

"Otuz sene önce benim bir şiir kitabımı almış eline. 'Bak bak neler yazmış.' Ben Erdoğan değilim. 'O şiirleri kim yazdı?' Ben yazdım ben. İtirazın mı var? Sen ne anlarsın şiirden? Senin önüne bir prompter koyarlar, o promterdan okursun. Ben yazdım. Sen Necip Fazıl'ın şiirlerini oku da 'Yok erotikmiş, yok şuymuş, buymuş.' Oku bakayım Necip Fazıl'ın şiirlerini. Onu da onu da bilmiyorsun cahil adam. Ben yazdım. Saklım, gizlim yok. Saklamıyorum. O şiir kitabını parayla da satmadım. Bir gün Yalova eşrafını topladım, ortaya da bir sandık koydum. 'Bu kitaptan alabilirsiniz ama sandığa para atacaksınız' dedim. O topladığım paralarla da okuduğum ilkokula bir fizik öğretmeni olarak fen bilgisi laboratuarı yaptım. Cahil adam ama sana bir şey söylüyorum. Eğer böyle eski defter açmaya çok meraklıysan ben hazırım. Yüzüklerin Efendisi'nin bir alışveriş listesini açıklayabiliyorum. İstersen bunu yapayım. Ne demek istediğimi sen anlarsın. Bırak bu işleri, iki dakika delikanlı ol, karşıma çık. Bu işleri bırak. Bak millet aç aç, millet sefil. 4 milyon Suriyeli'ye 40 milyar dolar para harcadın."

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ERDOĞAN, MUHARREM İNCE'NİN ŞİİRLERİNİ BÖYLE ELEŞTİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun mitinginde "Biz belki utanır diye Bay Muharrem’in yalanlarını ifşa etmeye eski kirli defterlerini açmaya devam edeceğiz. Seçim döneminde taktığı maskenin arkasındaki çirkinlikleri milletimize göstermeye devam edeceğiz. Bir de şiir, bunun şairlik yönü de varmış. Ben bunu o şiir kitabından bazı yerleri okumayacağım. Ama gençler o şiir kitabında ne olduğunu görecekler" demişti.

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Okuyucu Yorumları 55 yorum
Adam bildiğin sapık.Bu adamın Başkan olduğunu düşünmek bile istemiyorum.
25 haziran sabahi reis ince diyeceksin... basqan diyeceksin... %65 ile hemde alacak baskanligi Biiznillah...
@izleyici_murad nihahahaa. yüzde akne ya da sivilce görürsünüz. yüzde 65 i chp nin kurucusu gelse alamaz.
@izleyici_murad vay benim gardaşım vay 65 hemi birde 25 haziranda CHP var oldukça AKP AKP var oldukça ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan bitmez
@dnzl1979 īnce yi Ensar vakfı ile karıştırdın sanırım.
@izleyici_murad murad rakıyı fazla kaçırdın galiba, git bi yüzünü yıka da kendine gel
Rte ucuz siyaset peşinde oysa İnce gerçeklerin!
@maslan_1980_giphi adam o zaman dedektif olsun ne işi var CB adaylığında. O tatile gitsin yudumlasin takılsin ordakilere şiirleri ni okusun ama tabi dayak yemezse
@maslan_1980_giphi neresi ucuz siyaset. şiirlere bak Allah'a hakaret niteleğinde sözler var. Ama şimdi gelmiş namaz pozları. Bu mu gerçek. İnce batırdığı dershane ortağını vekil ortağın oğlunu danışman yapacağına öğretmenlere tazminatını ödesin.
yahu bu adamdan başka ne beklenir.bugün erotik şiir yazar,yarın ilahi.
Ne güzel şiir yazmış sayın İNCE yüreğine sağlık
Şiir çok güzel Sayın İnce. Orada bazı yonaz sağıklar memeye takılır ve tapmaya takılır. oradaki betimleme çok şey ifade ediyor. Çok yobaz olanlar anlayamaz.
@mesutbaskan_2018 medeniyet dediğin ailenin orasını burasını malzeme haline getirmeyi mubah sayıyorsa ben yobaz olmayı tercih ederim.... sayın incede şayet doğru düzgün şiir yazsaydı sanırım bugün eleştiri konusu olmaz alkış alırdı.. maalesef toplum olarak batıya fazla özenti duyduğumuzdan kendi örf ve adetlerimizi bırakıp onların ne kadar yobazlığı varsa bize göre onları taklit etmeye başladık.. nedense çalışma hayatlarını hiç benimsemedik..
@mesutbaskan_2018 daha yobaz yazamıyorsun entel maganda. Oradaki betimleme değil olsa olsa metafor olabilir. Yobazın önde gideni...
Tam aradığımız başkan . Memelere özgürlük
ne ince ne erdogan turk' un vicdanı selahattini kurdi, dir...
oyumuz inceye ona bakılırsa ülkede fetö kankasıyla darbe yaptırıp kan döktürmektense bu sözlerde bişey aramak devede kulak kalır kripto odaları açtır parsel parsel peşkeş çek fetö adamlarını amir müdür müşteşar bakan milletvekili yap ne istedilerse ver bunlar devede milyonda bir kulak kalır oyumuz inceye
Tanrı ile aramız açık kadim meme yan yön anadoluda halkın çoğu CHP dinsizle suçluyor ayetle alay eden makara yapan TÜRK düşmanı PAPA çocukları BOPCULARA oy veriyor dinimizi kullanıyor CHP pas veriyor CHP yine AKP yi ikdidar yapacak hayırlı olsun
Arkadaşlar bildiğin çirkin bir şiir işte. Sırf taraf olduğunuz için güzel olmuş demeyin. Hiçbir derinlik yok ki.
Dizden tahrik olanlar bu şiirlerden neler çıkarır
helal sana ince dinsizin hakından imansız gelir şimdiye kadar meydanı boş buldı şimden sonra agzını tokada konuşamasın
Tanrı ile aramız açık kadim meme yan yön anadoluda halkın çoğu CHP dinsizle suçluyor ayetle alay eden makara yapan TÜRK düşmanı PAPA çocukları BOPCULARA oy veriyor dinimizi kullanıyor CHP pas veriyor CHP yine AKP yi ikdidar yapacak hayırlı olsun....
Erdoğan'a sen şiirden ne anlarsın demişsin. Erdoğan seni bile şiir diye okur. Adam vatan sevdası için okuduğu şiir yüzden hapis bile yattı. Sen kullara yapmaya devam et. Minareler süngü, kubbeler miğfer, Camiler kışlamız, müminler asker, Bu ilahi ordu dinimi bekler, Allahu Ekber, Allahu Ekber.
@toprak3380 onu TÜRK milliyetçiliğini kurucu xiya gökalp yazdı Bopcu değil sonra TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına aldı vatikanda PAPA ile ailecek fotoğraf karelerinde yer alan zat
Yüreğine saglik.
helal olsun size muharrem bey. gerçekten ben sahidim laboratuvar yaptığına. yolunuz açık olsun yürekli insan. allah yardımcınız olsun.
@avlar.hayat bozacinin şahidi sıracı bende şahidim ama edepsizligine saygisizligina muarrreemm
bi dörtlükte sen yaz be cb okuyalım..... ha nedersin !!!!!
Adam bildiğin basiretsiz fizik öğretmeni. Her ise girmiş. Girmisde girmiş girmisde girmiş ama cikamamais. Sen kim şiir kim sen kim Reis kim bak bu da sana şiir
böyle şiir kürtürümü olur kekolar daha iyi yazar
sapık adam
rahmetli Ecevit'te tanrı olmaya soyunmuştu. buda kullara yapmaya soyundu. chp lilerde var bi sapkınlık.
@toprak3380 Ensar vakfında erkek çocukları becerenler akp li ama.
cok aptal şiir
Bunlara oy veren,bunlar gibidir
Boş adamdan devlete başkan olmaz bu işler çocuk oyuncağına mı benziyor haydi bakalım bisikletine bin sen
@iv_han_2000 jete biniyor artık..
şiiri beğenmedim ama oyum inceye, şairlik yarışması yapmıyoruz.
ruhumuzu oksuyor inceden inceden
bu adam bir ara bi kızı taciz etmişti eski genel başkanı sektetere k. bunlar alayı tacizci
çahiller edebiyattan şiirden ne anlar ki. anlasaladı bu ülke bu hale gelmezdi zaten
şiir tahlil etmeye herkesin ince'liği yetmez .yüreğine sağlık harika bir şiir ve İNCE bir ruh hakim şiirde
baskan ince
@fikret_savas_1964 öyle değil sapık başkan ince erotik şiir kitabı, ayrıca partili bayanın cep telefonuna porno mesaj atan başkan. ha ayrıca 15 yaşından bu yana hergün cuma namazı kılan başkan olamlıydı
senin capin bu kadar zaten ancak bu kadar olur yazdigin siir
şiir yazan insan doğayıda insanıda hayvanı da sever, şair yeri gelince erotik şiir yazar, yeri gelince destan yazar. üretken olur ...
@bora0739 partili kadınların cep telefonuna porno mesajlar atar ne var bunda
@bora0739 YERİ GELİR TACİZ MESAJLARIDA ÇEKERMİ. BİR ARAŞTIR BAKALIM. NELER BULACAKSIN.
yeri gelir taciz mesajlarıda çekermi. bir araştırın bakalım. neler bulacaksınız.
yeri gelir taciz mesajlarıda çekermi.
HELAL OLSUN SAYİN İNCE İLK DEFA SANA OY DÜŞÜNÜYOR UM MERAL Cİ OLMAMA RAĞMEN SENİ DAHA DİNDAR MUHAFAZAR VE MİLLİYETÇİ GÖRÜYORUM SİYASET ARTIK MERKEZDE BİRLİK BERABERLİK OLMUŞTUR SAĞ SOL DEĞİL ARTIK ÜLKE MENFAATİ DIŞ GÜÇLERİN ÜLKEYİ 17 YILDIR ELE ALANMIS KAN DOKULMUS ASKER POLİS DEVLET ELE GEÇİRİLMİŞ it köpek diye sizin gibi kemik yalayicilara denir koçum serefinizi haysuyetinizi bile satan aktrol pkk FETOŞ terör it ortakların BOP baskn TETİKCİLİK fetocu gibi vatan hainlik ten tutuklanicaksiniz
hakkında tacizden fezleke hazırlanan tek milletvekilidir. bir araştırın bakalım neler bulacaksınız.
Cahil sadece kendisini öven başkasına söven zihniyettir bu ülkede inanın hiç cahil kalmadı ama bir kaç gerici zihniyet var oda belli zaten
sabahları sana vereyim geceleri biriktiririm ben kıpır kıpır sabah yaparım tanrıyla aramız açık zaten bende sana tapayım muharrem ince
dervişin fikri neyse zikri de oymuş. görüyorsunuz bişey söylemeye gerek yok.
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