Muharrem İnce, 'size ilacımı göstereceğim' deyip cebinden çıkardığı mektubu okudu

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Çorlu mitinginde halka hitap etti.
İnce'nin açıklamaları:
Senin derdin ne Ömer Halisdemir ne de Fatiha. Senin derdin Kuran-ı Kerim olsaydı, 'bakara makara' diyeni tutar kolundan atardın. Senin derdin bu değil. Senin derdin başka. Bana diyor ki, 'hayrola seçim yaklaştı camilerde görülüyorsun' diyor. Ben 5 vakit namaz kılan bir adam değilim ama 15 yaşından beri cuma namazlarına giden biriyim. 40 senedir. Neredeyse diyecek ki, gelme bizim camiye diyecek. Böyle bir şey olur mu? Sen nasıl Müslümansın. Ayıp değil mi, günah değil mi?
"ANKETLERİ GÖRDÜĞÜNDE CANININ SIKILDIĞINI BİLİYORUM"
Erdoğan, kimyanın bozuk olduğunu biliyorum. Anketleri gördüğünde canının sıkıldığını biliyorum. Kaldı, 2-3 gün. Madem ustasın, usta adam çıraktan korkar mı? Erdoğan, gel 81 milyon bizi izlesin.
"ŞİMDİ SİZE İLACIMI GÖSTERECEĞİM"
Bana soruyorlar, Erdoğan 30 miting yaptı, sen 103 miting yaptın, nasıl dayanıyorsun, ne kullanıyorsun? Şimdi size ilacımı göstereceğim;
"Okulumda yapılan İstiklal Marşı'nın birincilikle kazandım. Oradan kazandığım gram altını seçim kampanyanıza vermek istiyorum. İnsanlar ölmesin, yüzler hep gülsün. Deniz Acar"
Bu benim vitaminim. Bundan büyük vitaminim olur mu? Bu mektubu gram altınla birlikte Çankaya Köşkü'nün müzesine koyacağım.
"TÜRK MEDYASI, UTANMIYOR MUSUN?"
Bu pazar günü Binali Yıldırım ne olacak. Başbakanlık kalkacak değil mi? Ben konuşurken beni kesiyor televizyonlar Binali Yıldırım'a bağlanıyor. Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı adayı mı? Hayır. Benim yayınımı kesip Binali Yıldırım'a bağlanıyorsun. Türk medyası, utanmıyor musun? Bu TRT'yi adam edeceğiz, bu TRT, Tayyip Radyo Televizyonu.
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