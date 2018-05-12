Muharrem İnce: Sözleşmeli öğretmenlik kalkacak

Halk TV'de Halk Arenası’na katılan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce öğretmenlerle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.
“SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KALKACAK”
Öğretmenlerle ilgili yapacaklarını sıralayan İnce, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk başöğretmenimizdir. Ben öğretmen Cumhurbaşkanı olarak öğretmenlere söz veriyorum.
1- Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılacak
2-Mulakatla öğretmen alımına son verilecek. 3-Öğretmenlere performans değerlendirmesi yapıyorlar, bunu kaldıracağız” dedi.
Öğretmenlere bir de çağrıda bulunan İnce, “Öğretmenlerden de bir şey istiyorum. 24 Haziran’da benim meslektaşlarım, seçimde şu hükümete bir performans değerlendirmesi yapın” ifadelerini kullandı.
“BİR İNSANI ANASI, BABASI VE ÖĞRETMENİ KISKANMAZ”
Öğretmenlere verdiği müjdenin ardından işsizlik sorununa da değinen İnce, “Geçenlerde 8 -10 bin alması gereken bir öğrenci geldi yanıma. Şimdi asgari ücretle çalışabileceği bir işe razı olduğunu söyledi. Sabah 05.30’da kalktım. Kapıdaki koruma polisimle birlikte kahvaltı yaptık. Polis, fizik mezunu olduğunu söyledi. Bir gün garson bir çocuk, “Fotoğraf çektirebilir miyiz” dedi, sosyal bilgiler öğretmeniymiş, iş bulamadığı için bunu yapıyor. Bir insanı anası, babası, öğretmeni kıskanmaz. İşsiz gördüğünde onların içi sızlar. Benm ülkemin çocukları Norveçlilerden daha mı az zeki? Bunlara iş bulacağız. Bunu başarabiliriz. Bu milleti yoktan var eden bir yapı var. Geçmişimizde bu var” şeklinde konuştu.
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