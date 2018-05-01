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Muharrem İnce suskunluğunu bozdu! İnce'den adaylık iddialarına ilişkin açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 01.05.2018 22:54 | Son Güncelleme

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı iddiaları hakkında konuştu.

Muharrem İnce suskunluğunu bozdu! İnce'den adaylık iddialarına ilişkin açıklama

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce cumhurbaşkanı adaylığı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Çağdaş Ses’e konuşan CHP’li İnce; "Partim beni aday yaparsa sırtımdaki teri hiç soğutmayacağım. Yorulmak bilmeyeceğim. Faşizmden, baskıdan, zulümden, adaletsizlikten; kurtuluşu kolektif bir ruhla memleketin her zerre toprağında hiçbir ayrım yapmadan gece gündüz örgütleyeceğiz." dedi…

Kendisi aday gösterilmezse tavrı ne olur sorusunu da yanıtlayan CHP’li İnce; "Bu mücadele isimleri aşan bir mücadele. Partimin adayı kimse; Genel Başkanımız kimi aday gösteriyorsa benim de adayım odur. Sanki kendim adaymışım gibi çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP-İyi Parti-SP-DP arasında dün netleşen ittifakın "Demokrasi İçin Milli Birlik İttifakı" adını kullanacağını, CHP'nin Cuma günü açıklayacağı cumhurbaşkanı adayı olarak ibrenin Muharrem İnce'yi gösterdiğini söylemişti.

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