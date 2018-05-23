Muharrem İnce, dolar için 'tarihi çağrı yapacağım' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erzincan mitinginde konuştu.
İnce'nin açıklamaları:
Ekonomi batıyor. Duvara toslamak üzereyiz. Ey AK Partili, MHP'li, HDP'li, İYİ Partili kardeşim, kamyon duvara toslamak üzere.
Bugün ekonomi kurmaylarımla birlikte saatlerce toplantı yaptım. Durdurulamayan doları, euroyu eğer ısrar ederlerse hepimiz batacağız. Ben de Erzincan'dan AK Parti Genel Başkanı sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tarihi bir çağrı yapacağım. Sayın Erdoğan, döviz kurları artıyor, kısa bir süre içinde bu bize daha yüksek enflasyon ve daha yüksek faiz olarak geri dönecektir. Milletimiz, gelir kaybına uğrayacak, ekonomik sistemimiz ciddi bir sıkıntı içinde girecektir. Kurtulmak için sayın Erdoğan, size sesleniyorum. Çağrımdır;
1- Lütfen size yanlış bilgiler veren danışmanlarınızı, ekonomi kurmaylarınızı gözden geçirin. Size yalan söyleyenleri bir an önce etrafınızdan uzaklaştırın.
2- Sayın Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası'nın para politikasını bağımsız bir şekilde uygulamasına lütfen müdahale etmeyin.
3- Acil olmayan kamu yatırımlarının şimdilik erteleneceğini ve kamu mali disiplininin öncelikli olduğunu piyasalarla paylaşınız.
4- Bir dedikodu var, bu söylentiyi lütfen bertaraf ediniz. Kambiyo kontrolü ve yabancı para cinsinden varlıkların Türk lirasına dönüştürüleceği gibi çağ dışı uygulamanın doğru olmadığını paylaşınız.
TRT TEPKİSİ: GEÇEN YAKALANDI, TAM BENİ VERECEK, TRT'Yİ ELEŞTİRİYORUM
Herkes canlı yayın yapsın. Çünkü, bizden para toplayıp Erdoğan'ın borozanlığını yapan bir TRT var. Ayıp olmasın diye 5-10 dakika veriyor. Geçen yakalandı, tam beni verecek, ben TRT'yi eleştiriyorum. Vermezseniz vermeyin, nasıl olsa 24 Haziran'dan sonra siz arayacaksınız 'gel' diye. Hangi kanal sizin kadar güçlü olabilir? Millet, millet.
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