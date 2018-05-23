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Muharrem İnce, dolar için 'tarihi çağrı yapacağım' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi

SEÇİM HABERLERİ  | 23.05.2018 14:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erzincan'da vatandaşlara seslendi. İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, dolarla ilgili olarak, "Tarihi çağrı yapacağım" deyip 4 maddede önerilerini sıraladı.

Muharrem İnce, dolar için 'tarihi çağrı yapacağım' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erzincan mitinginde konuştu.

İnce'nin açıklamaları:

Ekonomi batıyor. Duvara toslamak üzereyiz. Ey AK Partili, MHP'li, HDP'li, İYİ Partili kardeşim, kamyon duvara toslamak üzere.

Bugün ekonomi kurmaylarımla birlikte saatlerce toplantı yaptım. Durdurulamayan doları, euroyu eğer ısrar ederlerse hepimiz batacağız. Ben de Erzincan'dan AK Parti Genel Başkanı sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tarihi bir çağrı yapacağım. Sayın Erdoğan, döviz kurları artıyor, kısa bir süre içinde bu bize daha yüksek enflasyon ve daha yüksek faiz olarak geri dönecektir. Milletimiz, gelir kaybına uğrayacak, ekonomik sistemimiz ciddi bir sıkıntı içinde girecektir. Kurtulmak için sayın Erdoğan, size sesleniyorum. Çağrımdır;

1- Lütfen size yanlış bilgiler veren danışmanlarınızı, ekonomi kurmaylarınızı gözden geçirin. Size yalan söyleyenleri bir an önce etrafınızdan uzaklaştırın.

2- Sayın Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası'nın para politikasını bağımsız bir şekilde uygulamasına lütfen müdahale etmeyin.

3- Acil olmayan kamu yatırımlarının şimdilik erteleneceğini ve kamu mali disiplininin öncelikli olduğunu piyasalarla paylaşınız.

4- Bir dedikodu var, bu söylentiyi lütfen bertaraf ediniz. Kambiyo kontrolü ve yabancı para cinsinden varlıkların Türk lirasına dönüştürüleceği gibi çağ dışı uygulamanın doğru olmadığını paylaşınız.

TRT TEPKİSİ: GEÇEN YAKALANDI, TAM BENİ VERECEK, TRT'Yİ ELEŞTİRİYORUM

Herkes canlı yayın yapsın. Çünkü, bizden para toplayıp Erdoğan'ın borozanlığını yapan bir TRT var. Ayıp olmasın diye 5-10 dakika veriyor. Geçen yakalandı, tam beni verecek, ben TRT'yi eleştiriyorum. Vermezseniz vermeyin, nasıl olsa 24 Haziran'dan sonra siz arayacaksınız 'gel' diye. Hangi kanal sizin kadar güçlü olabilir? Millet, millet.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
vır vır vır boş boş kafa utuluyorsun
ELHAMDÜLİLLAH HAMDOLSUN DOLARI 1.5 TAN 5 E ÇEKTİK ,ÖZELLEŞTİRE ÖZELLEŞTİRE DEVLETİ SATTIK KÜÇÜLTTÜK.HAMDOLSUN 2 B ARAZİ YASASINDAN 49 YILLIĞINA ARAZİLERİ YANDAŞLARIMIZA DAĞITTIK.HAMDOLSUN VERGİLERDEN CEZALARDAN MİLLETİ BEZDİRDİK.HAMDOLSUN MAZOTU 6LİRA YAPTIK.HAMDOLSUN GIDAYI İTHALATTAN SAĞLADIK YERLİ ÜRETİMİ BİTİRDİK.HAMDOLSUN HER ŞEYİN ENNNLERİNİ YAŞATTIK HAMDOLSUN VESAİRE DAHA ÇOK ŞEYLER YAPTIK.DURMAK YOK YOLLARA DEVAM
Sayın İnce senin gördüklerini sayın Cumhurbaşkanı göremiyor maalesef.Artik gücü kalmadı uğraşamiyor yeter.
Avrupa istiyor birileri dillendiriyor. Gizli bilgiler asla açıklanamaz Muharrem bey...
Artık her şey için çok geç.Akp eşşeğin büyüğünü ahırda unuttu.
Gezi olaylarında bazı maddeler okumuşlar geziciler. Şunları şunları yaparsanız bu iş biter diye. İnce de sözcülük yapıyor. Şunları şunları yapın diye
biz bu memleketde %70 %80 enflasyon gördük batmadık korkma bişey olmaz ince efendi
bu adam olayı hala idrak edemedi.. eyy ince keMAL seni partiden postalamak için aday yaptı, sen cumhurbaşkanı filan olmayacaksın. chp den poslatanacaksın.. amaç bu .. öyle kendini fazla yorma.. sen kendine iş ara iş... sokağa atıldın
merkeze müdahale olursa ister istemez bir vatandaş olarak kuşkulanırız acaba dolarda ne çıkarları var diye...
bunları bilmiyorduk iyiki hatırlattın o dediklerin demode şeyler
KOLTUĞU BIRAKMAYA BU KADAR NİYETİN VARSA HİÇ SEÇİM MASRAFI YAPMAYALIM. KALK YERİNDEN İNCE OTURSUN. OLSUN BİTSİN. BATIYORUZ NERDESİN TAYYİP....
erdoğan yurtdışına nereye kaçsam diye düşünüyo sen tavsiye veriyon senin üzerine kalacak bu pislik bırak batsın ülke erdoğanın ne mal olduğunu öğrensin herkes
gel bakalım maarem. sen ne yapacaksın onu söyle maarem. başkasına akıl vermeyi bırak. zamanın kısıtlı bi bisiklete biniyon bi para dileniyon. bırak çalışanlarıda işinden etme maarem... sen mitingini yap. gerisini düşünme, tıpkı önceden yaptığın gibi...
Guzel konusuyosunda seni sallamicak reisimiz haberin olsun
KONUŞUYOR HİÇ İNANANDIRICI GELMİYOR YILLARCA NASIL BİR İZ BİRAKTILARSA BU PARTI GÜVENİMİZ YOK TAMAM DİYORUZ BELKİ ARALARINDA EN İYİSİ BUDUR KULAK VERLİM DİYORUZ GELİYOR ÜLEMİZİ KÖTÜLÜYOR FETOYU İSTEMEMİŞSİNİZ DİYE YOK SİZ EN İYİSİ MUHALEFET KALIN
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