Muharrem İnce TRT'ye sert çıktı: Bu son uyarım, kaçmayın sonra

Yalova mitinginin ardından Balıkesir'e geçen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Bugün Yalova'da miting yaptık. Ben Yalova'da 40 yıldır böyle kalabalık görmedim. Ama TRT de mitingi görmemiş. Bu son uyarım, bir daha uyarmayacağım. TRT babanızın çiftliği değildir. TRT 80 milyonundur" dedi.

İnce'nin Yalova'daki mitingini yalnızca Halk TV ve Artı Gerçek kanalı canlı olarak yayınladı. TRT’nin dışında CNN Türk, NTV ve HaberTürk kanalları da İnce'nin mitingine bağlanmadı.

'ELEKTİRK FATURAMDAN PAY KESİYORSUNUZ'



Memleketi Yalova’da başlattığı seçim çalışmalarına, eşi Ülkü İnce’nin memleketi Balıkesir’de devam eden İnce, Erdek ilçesinde meydanda kurulan miting alanında vatandaşlara seslendi:

''Bugün Yalova’da miting yaptık. Ben Yalova’da 40 yıldır böyle kalabalık görmedim. Ama TRT de mitingi görmemiş. Bu son uyarım, bir daha uyarmayacağım. TRT babanızın çiftliği değildir. TRT 80 milyonundur. Hepimizin TRT fonundan paralarımız kesilir. O zaman CHP’lilerin, bizlerin elektrik faturalarından pay kesmeyin. Bugün daha haram etmiyorum.