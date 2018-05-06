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Muharrem İnce TRT'ye sert çıktı: Bu son uyarım, kaçmayın sonra

SEÇİM HABERLERİ  | 06.05.2018 09:47 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ilk mitinginin özel haber kanallarının yanısıra devletin kanalı TRT'de de yayımlanmamasına tepki gösterdi.

Muharrem İnce TRT'ye sert çıktı: Bu son uyarım, kaçmayın sonra

Yalova mitinginin ardından Balıkesir'e geçen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Bugün Yalova'da miting yaptık. Ben Yalova'da 40 yıldır böyle kalabalık görmedim. Ama TRT de mitingi görmemiş. Bu son uyarım, bir daha uyarmayacağım. TRT babanızın çiftliği değildir. TRT 80 milyonundur" dedi.

İnce'nin Yalova'daki mitingini yalnızca Halk TV ve Artı Gerçek kanalı canlı olarak yayınladı. TRT’nin dışında CNN Türk, NTV ve HaberTürk kanalları da İnce'nin mitingine bağlanmadı.

'ELEKTİRK FATURAMDAN PAY KESİYORSUNUZ'

Memleketi Yalova’da başlattığı seçim çalışmalarına, eşi Ülkü İnce’nin memleketi Balıkesir’de devam eden İnce, Erdek ilçesinde meydanda kurulan miting alanında vatandaşlara seslendi:

''Bugün Yalova’da miting yaptık. Ben Yalova’da 40 yıldır böyle kalabalık görmedim. Ama TRT de mitingi görmemiş. Bu son uyarım, bir daha uyarmayacağım. TRT babanızın çiftliği değildir. TRT 80 milyonundur. Hepimizin TRT fonundan paralarımız kesilir. O zaman CHP’lilerin, bizlerin elektrik faturalarından pay kesmeyin. Bugün daha haram etmiyorum.

'MİLLETVEKİLLERİYLE ORAYA GELİRİM, KAÇMAYIN SONRA'

''Baştan söylüyorum. Eğer bugün ki görüntüleri de görmezse hafta içi 130 milletvekiliyle TRT’ye geliyorum haberiniz olsun kaçmayın sonra.''

'YARGIÇLAR CUMHURBAŞKANI İÇİN AYAĞA KALKMAYACAK'

İnce, 24 Haziran’da cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda, yargıçlara da el atacağını belirtti:

''Yargıçlar, size sesleniyorum, siz, ben cumhurbaşkanı olduğumda benim için ayağa kalkmayacaksınız. Kalkmamalısınız, nasıl yargıçsınız siz? Yüksek yargıçlar cumhurbaşkanının önünde kalkmaz. O yargıçlar beni yargılayabilmelidir. Hesap vermeliyim hesap. Tetikçi olmayacaksın, adam gibi yargılayacaksın. Yüksek yargıcın siyasi kimliği olmaz, olsa da biz bilmeyiz.

'CUMHURBAŞKANI OLDUĞUMDA BENİ DE YARGILAYACAKSINIZ'

''Allah’ın izniyle 24 Haziran’da cumhurbaşkanı olduğumda, bu ülkede beni yargılayabilecek yargıçlar bulacağım. Benim vatandaşımın, İngiliz’den Alman’dan ne farkı var. Orada yargıçlar cumhurbaşkanını, başbakanı yargılıyor da Türkiye’de niye yargılayamasın. Çünkü yönetenler çalıyor da ondan. Çaldıkları için kendi adamları da bunları yargılamıyor. Ben çalmayacağım ve beni yargılayanları oraya atayacağım.''

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Okuyucu Yorumları 68 yorum
ağzından salya akıyor. biri temizlesin bunun ağzını.
MUHARREM INCE ADAM GIBI ADAM YALOVALI ANNESI KAPALI GELINI KAPALI ESI BALIKESIRLI KENDISIDE ESIDE MERKEZ SAĞDAN GELIYOR SAĞCI SOLCU ÜLKÜCÜ MERT ADAM YAKIŞIR.
@senbirharikasin2 sağ mı? kapalı mı? adam chp den geliyor :)
chp yi hiç mi hiç sevmedim ama muharrem ince adamsin 1 akp li olarak oyum sana
bir konuşmada ne adamlığını gördün yazda bizde destekleyelim
@sk85 ak partili biri vermez yeme simdi bizi . insanlar once erdoganci sonra ak partili. biz parti tutmayiz lider tutariz.
trol seni hicbir chpli akp ye oy vermek ayni sekilde akp lide chp ye bosuna ugrasma bence
@sk85 bakmasını bilsen görürsün
Ulke yavas yavas normale donecek insallah tum akpliler hapse atilmalidir
Īce efendi bagirarak çagirarak siyaset yapilmaz...siyaset prejeyle yapilir...projeni ..gelecegini göster. hepsi hikaye..elde var sıfır......gecmiş olsun ince
@khazal bağırarak çağırarak siyaset yapmayı recebine sor o iyi bilir. kaba dayılık, agresiflik, artistlik, mafyalık ve mafya sever olan o. HER MİTİNGTE BAĞIRARAK ÇAĞIRARAK TEHTİTLERLE MİTİNGİ SONLANDIRIYOR. SEN YALAKA, BAŞKALARIYLA KARIŞTIRMIŞSIN.
Kardeşimizin yalakalık yaptığınız adamların bağırıp cagirmadikları, insanları tehdit etmedikleri gün var mi
trt nin başındaki mah.....r vergilerimizden maaş alıp siyasi otoritenin u.......ı yapmasınlar aldıkları maaaş zehir zıkkım olsun bu ve bunun gibi tüm kurumlara verilen ödenekler haramdır hepsi malesef haramzade
trtye verdiğin parada 50 kuruşmu nedir duyanda bir para veriyorsun sanacak
senin konuşmalarını raku masandaki arkadaşların dinlesin bende trt payı ödüyorum ve seni görmek istemiyorum ne olacak haksa benimki de hak
ne umudunuz ne hayaliniz nede ümidimiz var ancak heykelleriniz var gidin oynayın iyilerle.
Benimde vegilerim haram olsun ama hiç umurlarında olmaz çünkü zerre İslamdan nasiplenmediklerinden eminim.
Allahım bu zihniyete bu ülkeyi yönetmeyi nasip etme şimdiden tehditler başladı bu tehditleri kendi seçmeni tasdiler ama Akparti mhp seçmeni asla bu chp iktidar olsa diktatörlüğün daniskasını yapacak
allahına gurban.dalga dalga geliyoruZ
muharrem bey ne bu siddet bu celal trt ye ne saldiriyosun senin rakibin akp deyilmiydi :))))
Helal olsun sana yaaaa... Konuştuklarında bir tane yanlış var mı ?.... Acaba utanması gerekenler utanır mı ?... Hiç sanmıyorum... Çünkü, azgınlık, şımarıklık, hak hukuk tanımazlık almış başını gitmiş..
70 lik rakiya vergi zammi gelmis ondan incenin bu siniri bence
Bende bir vatandaş olarak benim rızam olmadan ödediğim elektrik faturalarından kesilen TRT paylarını helal etmiyorum.
kilicdaroglu senin kavgaci olmayan dedigin adam bu muydu..cok yazik oldu cok..nasil mustafa sarigulu kndine rakip gorunce hemen onu ist. adayi yaptin adami kaybedincede adamdan kurtuldun simdide muharrem inceye aynisini yapiyorsun..vay bee mmMUHARREM INCE GEL BAKALIM BURAYA
harbiden muthis tesbip helal sana.... gel bakalim buraya hahahaha
boş. icide disida
Helal olsun sana Recep ay'ı bitecek Muharrem ay'ı başlayacak inşallah
NE DESEN HAKLISIN ORASI RTE NIN MALI DEĞİL 80 MİLYONUN YERİ YAPMAYIN ADALETLİ BİR İŞ YAP RTE BEY BIRAK TRT SERBES ONLARIN İŞİNE KARIŞMA ADAMLARI KORKUTMA GERCEK NESE ONU YAPSINLAR O MAKAM KİMSEYE KALMAZ ARKANDAN GÜZEL KONUŞSUN BATTIKCA BATIYON YAPMA YETER ADALET İSTİYOZ ADALET YEMİN ETTİN MÜSLÜMAN OLAN YEMİNİNİ YERİNE GETİRİR TARAFSIZ BİR KİŞİ OLARAK YORUM YAPTIM ADALET ADALET ADALET
len ne adaleleti sen akp ye degil muhalefete soyle onu akp yi tek parti yapan muhalefettir acin artik gozunuzu ince geldi yeni ataginin tozuyla ayni zihniyet hemen tehdit kimsin sen bi dur bakalim acikla projeni kucakla bi milleti gelme hemen solcularin gazina dimi ama nerde... degismez zihniyet ayni
halkımız biraz akıllı olsa şu adamı cumhurbaşkanı seçer; işte ozaman adaletiyle insan haklarıyla kıskanılan ülke oluruz......şuan mozambikten farkımız yok eksiğimiz var
sayın ince bu trt genel yayın yonetmeni kim bilmiyormuş gibi konusuyprsunuz
seyfi oktayı bilirmisin sayın ince adalet bakanıyken alevileri cg,hp lileri yargıay doldurmuştu .bırak ayağa kalkmayı chp den izinsiz wc ye gidemiyordu adamlar
tamam muharrem panik yok, gel buraya
ozel kanallar kendı tercıhlerı onlar bılırde..ama trt tarafsız ve adıl olmalı. butun mılletın hakkı var orda. chp lı değilim ama maalesef trt çok sıyasallastı ve adıl değil.
Özlemini duyduğumuz sözler, "Yargıçlar cumhur başkanı geldiğinde ayağa kalkmamalıdır" Bravo sayın ince. Siz o makama layıksınız.
yargiya mudahale mi yapacaksiniz bune la
trt masal kanalina dönmüş, sabah aksam hükumetin masallarını anlatıyor. Haram zıkkım olsun verdiğimiz her kuruş onu bu hale getirenlere, yönettiğini sanal is bilmezlere
Çalmayacağından şüphem yok. Suriyelileri ülkelerine göndereceksen oyum sana
bu adam gercekleri soyledigi icin satin alinmis susturulmus adaletsiz kalmis ulke yalakalari uyutulmaya devam edilsin siz ancak akp nin rejimi ile gurur duyun akkoyunlar bu adam sonuna kadar hakli hicbir tvde gostermiyorsunuz muhalefeti fetocu yaptiniz fetocu birgun yargilanacaksiniz
Tüm Devlet kurumlarında TRT dahil Okullar dahil AKP nin es dost kadroları var zaten Seçildiğinizde zaten bu Parazitleri ayıklamanız bile bir yılınızı alır Allah Kolaylık versin Bunlar Fetö fetö dedikleri seyden daha fazla çıkarcı ve yayılmacı
Niye herkes (muhalifler)mahkemeye gitmiyor?bizim verdiğimiz vergilerle yayın yapan TRT de yandaş yorumcular sabahtan akşama akşamdan sabaha kadar bize küfrediyor niye mahkemelere gidip vergimizi TRT almasın demiyoruz?????
sayın ince şu vali, vali yardımcısı ve kaymakamlarının da yakınlara ihale alma devrine bir son verin artık...........bir el atın artık insanlar o makamlarda bulunuyorsa vatandaşın, huzuru, sükuneti, birliği ve bağlı bulunduğu şehirlerin idari yönetimi ve gelişmesiyle ilgilesinler .....bıraksınlar ihale mafyalıklarını....
@serbay3858 Hiç olur mu öyle şey :)) Her gelen götürür bişeyler :)) Aksini gören olmuş mu ? "Ben Cumhurbaşkanı olsam. En az 77.999.999 kişiyi öldürürüm " İşte gerçeğin ta kendisi budur !
Seni yargılayamazlar.Haramzade haramı değilsin ki...
Gördük mitingini adam sana 3 aydır çöpçülerin parasını ödemiyorlar diyor sen peeekiiii bakalım deyip kaçıyorsun bunu mu yayınlasınlar? Bel. başk. yanındaydı sorsaydın ya niye bu adamların maaşları ödenmiyor diye?? Anca Tayyibe şunu yapacaz Tayyibe bunu yapacaz.
ÇANAKKALE RUHU, KUVAYİ MİLLİYE RUHU CANLANIYOR..! SEN BEN OLMASIN, AYRIŞMAYALIM. BU VATAN HEPİMİZİN DEMOKRASİ İÇİN, ÖZGÜR , ADALETLİ BİR YÖNETİM İÇİN BENCE, Muharrem İNCE
Muhalefetten vergi alıyor üstüne etmediği hareket kalmıyor bu hükümet hakikaten şuurunu kaybetmiş.Seçmeniniz cahil olabilir bizim aklımız ile alay etmeyin.
trt hükümet kurumu değil DEVLET KURUMU, herkese eşit mesafede olmalıdır.
trt deki herkesin işinden olcak sıkı durun
bu adamin simdi soyledigi bir kelimenin yalan oldugunu savunun da gorelim butun medyalar akp usagi o namussuz ataturk bustlerinin onunde oturan hakimler akp nin usagi olmus vu ulkede adil demokrasi kelepce vurulmus uyuma turkiye uyuma birkez olsun silkelen ulkende yargi yok hukuk yok demokrasi yok uyumayin ey turk milleti birkez olsun birisini kalbinizle dinleyin
müherrem ince başkanım türkiye cumhuriyeti için layiklik ve demukrasi iin çalış kazan türliye arkanda 24 haziraz sonrası o kanalları görecez hepsi el pence karşında duracaklar
faturalarımdaki TRT payı ile kaçak elektrik payını kaldır sana yeterli tek oy verme nedenimdir, saygılarımla. talana ve hırsızlığa son.
dogru mu dogru ben trt ye vergi oduyorum kardesim surekli akp yi diger kanallarda akp yi seyretmek zorundamiyim ayiptir ayip esir almislar bu ulkeyi
sen yargiyi eline al savciyi oynat orduyu ele gecir trt yi sustur bumu demokrasi ey ak parti
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