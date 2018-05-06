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Muharrem İnce Twitter'dan paylaştı: Erdoğan’la da görüşeceğim Demirtaş’la da…

SEÇİM HABERLERİ  | 06.05.2018 13:13 | Son Güncelleme

CHP’den Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra parti rozetini bırakan Muharrem İnce, diğer cumhurbaşkanı adaylarından randevu talep edeceğini açıkladı. Görüşme talebinin kabul edilmesi durumda Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşeceğini belirten İnce, HDP’li Selahattin Demirtaş’ı da cezaevinde ziyaretine gideceğini belirtti.

Muharrem İnce Twitter'dan paylaştı: Erdoğan’la da görüşeceğim Demirtaş’la da…

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, seçim yarışında tüm adayları ziyaret edip, başarılar dileyeceğini belirterek, şu mesajı paylaştı;

“Cumhurbaşkanı adaylarına başarılar dilemek için yarın Sayın Meral Akşener, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Temel Karamollaoğlu'dan randevu talep edeceğim, Sayın Selahattin Demirtaş'ı da cezaevinde ziyarete gideceğim.”

muharrem-ince-twitter

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