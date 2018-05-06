Muharrem İnce Twitter'dan paylaştı: Erdoğan’la da görüşeceğim Demirtaş’la da…

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, seçim yarışında tüm adayları ziyaret edip, başarılar dileyeceğini belirterek, şu mesajı paylaştı;

“Cumhurbaşkanı adaylarına başarılar dilemek için yarın Sayın Meral Akşener, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Temel Karamollaoğlu'dan randevu talep edeceğim, Sayın Selahattin Demirtaş'ı da cezaevinde ziyarete gideceğim.”





