Muharrem İnce Twitter'dan paylaştı: Erdoğan’la da görüşeceğim Demirtaş’la da…

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, seçim yarışında tüm adayları ziyaret edip, başarılar dileyeceğini belirterek, şu mesajı paylaştı;
“Cumhurbaşkanı adaylarına başarılar dilemek için yarın Sayın Meral Akşener, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Temel Karamollaoğlu'dan randevu talep edeceğim, Sayın Selahattin Demirtaş'ı da cezaevinde ziyarete gideceğim.”
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