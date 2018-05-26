Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan karşılıklı jest

CHP, seçim bildirgesini saat 11:00’de başlayan bir tören ve ardından gelen toplantı ile açıkladı. Ankara’daki törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve eşleri birlikte geldi. Sevgi gösterileri arasında salonda ayrılan yerlerine ilerleyen Kılıçdaroğlu ve İnce'nin hareketi dikkatleri çekti.

HAYIR SİZ ÖNCE OTURUN



İki isim, önce oturmaları için birbirlerine öncelik tanıdılar. Muharrem İnce, CHP rozetini teslim edip, Türk Bayrağı rozetini aldığı Genel Başkanı’na, “Buyurun siz oturun” dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da aynı anda, cumhurbaşkanı adayına dönerek, “Hayır siz önce oturun” dedi.

KARŞILIKLI JESTLER



Karşılıklı jestler bir süre böyle devam etti. Sonunda Kılıçdaroğlu galip geldi. Genel başkanlık seçiminde rakibi olmasına rağmen Cumhurbaşkanı adayı göstererek Türk Siyasi Tarihi’nde önemli bir jeste imza atan Kılıçdaroğlu, bir jest daha yaptı ve seçilirse Cumhurbaşkanı olacak Muharrem İnce’ye oturması öncelik verdi.



