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Muharrem İnce Yalova mitinginde böyle duyurdu: Siyasette uzun dönemi bitti, ince dönemi başladı

SEÇİM HABERLERİ  | 15.06.2018 18:42 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova'da halka hitap etti. Muharrem İnce, "Siyasette uzun dönemi bitti, ince dönemi başladı" dedi.

İnce'nin açıklamalarından satır başları:

Ama bu kadar da yapılmaz ki, bu kadar da kalabalık olmaz ki. Dün bu meydanda birileri vardı. İstanbul'dan 200 otobüs getirip buraya topladı. Bugün de onun tam iki katı olmaz ki…

"SİYASETTE UZUN DÖNEMİ BİTTİ, İNCE DÖNEMİ BAŞLADI"

Siyasette uzun dönemi bitti, ince dönemi başladı. Yalova'ya cumhurbaşkanı adayı kazandırdım daha ne kazandıracağım. Her yere gidiyor çamur atıyor. Demirtaş'ı ziyaretimi anlatıyor. Doğum günümde cumhurbaşkanı adayı oldum, 'Türkiye çok kutuplaştı, nasıl barıştırırım' dedim. Sayın Akşener'i, Karamollaoğlu'nu ziyaret ettim başarılar dileedim. Demirtaş'ı ziyaret ettim, Erdoğan'ı ziyaret ettim. Gittim 4 adayın hesabına 500 lira yatırdım, tabii ihtiyaçları yok amacım toplumu yumuşatmak.

"ERDOĞAN 2 DAKİKA AKILLI OL"

Erdoğan 2 dakika akıllı ol. Şunu bil, her kuşun eti yenmez. Senden izin mi alacağım ziyaret etmek için? Ben sana bile katlandım, seni bile ziyaret ettim. Senin derdin terörü bitirmek değil, sen buradan oy almak istiyorsun. Bir gün geliyorsun şehit babası gibi konuşuyorsun, bir gün geliyor barışalım diyorsun. Erdoğan'ı ciddiyete çağırıyorum.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Haftaya pazar günü görürsün hangi dönemin başladığını
tipik chp konuşması. avcunu yalarsın ince. uzun devam. sana elveda.
Allahım akıl fikir ver buna. Daha da önemlisi vicdan ver bunlara. Bunlara fırsat verme Yarabbi!
İşte Muharrem, İşte cumhurbaşkanı.
recebin ayarı bozuldu. ne diyeceğini şaşırdı
çok beklersin gezi olaylarında ülkeyi karıştıran ince!!!
MAZOT 6 TL DOLAR 5 TL ARTIK YETER TAMAM
ince ince vuruyor helal olsun
inceye baksen akilli ol falan hayirdir nerden bu cesaret....
Erdoğan karşıtı Mynet ! manipilasyonla bir yere varamazsınız.Öğerek yere göğe sığdrıamadığınız İnce bey 24 hazirandan sonra nerede müdürlük yapacak bunu düşünsün önce
YOLUN AÇIK OLSUN GÜZEL ADAM.BU AKP EĞİTİMİ MAHVETTİ.İNSANLARI ÖZEL OKULLARA MUHTAÇ ETTİ.ÜCRET EN AZ 10 BİN LİRA.FAKİR AİLELERİN ZEKİ ÇOCUKLARI OKUYAMIYOR.ÜLKE KAYBEDİYOR.
Senin derdin terörü bitirmek değil, sen buradan oy almak istiyorsun. Bir gün geliyorsun şehit babası gibi konuşuyorsun, bir gün geliyor barışalım diyorsun. Erdoğan'ı ciddiyete çağırıyorum.KESİN COK DOGRU TESPİT.. BİRAZ DUSUNUN RAHAT ANLAYACAKSINIZ...
İktidar şunu yaptık bunu yapacağız diyorda;bunlardan benimle birlikte milyonlarca afganı,pakistanlısı,bangladeşlisi,afrikalısı,suriyelisi yararlanacaksa neye yarar.Oyum kim memleketteki 6-7 milyon kaçak yabancı uyrukluyu def edecekse ona.
İktidar, şunu yaptık bunu yapacağız diyorda;bunlardan benimle birlikte milyonlarca afganı,pakistanlısı,bangladeşlisi,afrikalısı,suriyelisi yararlanacaksa neye yarar.Oyum kim memleketteki 6-7 milyon kaçak yabancı uyrukluyu def edecekse ona.
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