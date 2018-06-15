Muharrem İnce Yalova mitinginde böyle duyurdu: Siyasette uzun dönemi bitti, ince dönemi başladı

İnce'nin açıklamalarından satır başları:

Ama bu kadar da yapılmaz ki, bu kadar da kalabalık olmaz ki. Dün bu meydanda birileri vardı. İstanbul'dan 200 otobüs getirip buraya topladı. Bugün de onun tam iki katı olmaz ki…

"SİYASETTE UZUN DÖNEMİ BİTTİ, İNCE DÖNEMİ BAŞLADI"

Siyasette uzun dönemi bitti, ince dönemi başladı. Yalova'ya cumhurbaşkanı adayı kazandırdım daha ne kazandıracağım. Her yere gidiyor çamur atıyor. Demirtaş'ı ziyaretimi anlatıyor. Doğum günümde cumhurbaşkanı adayı oldum, 'Türkiye çok kutuplaştı, nasıl barıştırırım' dedim. Sayın Akşener'i, Karamollaoğlu'nu ziyaret ettim başarılar dileedim. Demirtaş'ı ziyaret ettim, Erdoğan'ı ziyaret ettim. Gittim 4 adayın hesabına 500 lira yatırdım, tabii ihtiyaçları yok amacım toplumu yumuşatmak.

"ERDOĞAN 2 DAKİKA AKILLI OL"

Erdoğan 2 dakika akıllı ol. Şunu bil, her kuşun eti yenmez. Senden izin mi alacağım ziyaret etmek için? Ben sana bile katlandım, seni bile ziyaret ettim. Senin derdin terörü bitirmek değil, sen buradan oy almak istiyorsun. Bir gün geliyorsun şehit babası gibi konuşuyorsun, bir gün geliyor barışalım diyorsun. Erdoğan'ı ciddiyete çağırıyorum.

