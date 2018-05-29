Murat Gezici'den 24 Haziran erken seçimlerine ilişkin çarpıcı açıklama: Durum iyice garip bir hal aldı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı Gezici Araştırma’nın sahibi Murat Gezici ile arasında geçen diyaloğu köşesine taşıdı. Gezici'nin 20 yılı aşkın zamandır araştırma işi yaptığının altını çizen Altaylı, Gezici'nin yaptığı şu tespite dikkat çekti: Seçmen konuşmuyor, 18 anket için 40 kapıya giderdik, şimdi 120 kapıya gidiyoruz'
Altaylı'nın yazısına göre Gezici, vatandaşların anketleri yanıtlamamasından yakındı ve şunları söyledi:
“Her anketörümüz 18 anket formu doldurtmak zorundadır. Bunun için de ortalama 40-45 kapı çalarız. Sandık bölgelerini belirler ve anketörlerimizi o bölgelere yollarız. Onlar da kapı çalar ve anket yapmak istediklerini söylerler. Genelde 18 anket için 40 civarında kapıya gideriz, 18’inden yanıt alırız.”
Durumun giderek farklılaşmaya başladığını belirten Murat Gezici ankete yanıt verme konusundaki son istatistiklerini de şu şekilde açıkladı:
"BU SEÇİM DURUM İYİCE GARİP BİR HAL ALDI"
“Geçen seçimde 40-45 kapıdan 18 anket almaya alışmış anketörlerimiz, 70-80 kapı çalmak zorunda kalmışlardı. Bu seçimde durum iyice garip bir hal aldı. Şu anda 120 kapıdan ancak 18 anket doldurtabiliyoruz. Vatandaş konuşmuyor, fikrini söylemekten kaçınıyor veya çekiniyor. Kapılar anketörlerin yüzüne kapanıyor.”
"BELLİ Kİ BİR DİP DALGASI VAR"
Bunun sebebinin korku değil güvensiz olan seçmenin verisini kimseyle paylaşmak istememesi olduğunu belirten Murat Gezici, “Belli ki bir dip dalga var. Nereye doğru yönlenir bilmiyorum." diye konuştu.
işte Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü:
“Bu durum anketlerin güvenilirliğini etkiliyor mu?” diye sordum.
“Güvenilir olmasında sorun yaratan bir durum değil bu. Sadece iş çok zorlaştı. Seçmen çekiniyor; konuşmak, fikrini paylaşmak istemiyor.”
Peki bunun nedeni korku mu?
Gezici’ye göre neden korku değil.
“Seçmen güvensiz. Bilgisini, verisini kimseyle paylaşmak istemiyor.”
“Neden?” soruma verdiği yanıt şu:
“Belli ki bir dip dalga var. Nereye doğru yönlenir bilmiyorum. Ama benzerlerini bir kez 1980’lerde, bir kez de 2000’lerde gördüğümüz bir dip dalga var. 24 Haziran gecesi göreceğiz.”
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