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Murat Karayalçın: CHP Muharrem İnce'yle devam eder!

SEÇİM HABERLERİ  | 27.06.2018 09:02 | Son Güncelleme

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Murat Karayalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'ye yapacağı ziyaretlere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karayalçın, "Sizin sözlerinizden CHP'nin Muharrem İnce'yle devam edeceği izlenimi ediniliyor, ne düşünüyorsunuz?" sorusunu, "O düşüncedeyim" diyerek yanıtladı.

Murat Karayalçın: CHP Muharrem İnce'yle devam eder!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turdaki galibiyetiyle sona eren Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri, CHP kazanını kaynatmaya başladı. Bazı milletvekilleri ve eski milletvekilleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaparken, Kılıçdaroğlu düzenlediği basın toplantısında yola devam kararı aldığına yönelik işaretler verdi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise açık açık Genel Başkan adayı olduğunu ifade etmese de, seçimleri değerlendirdiği toplantıda söylediği "Önümden yürü derlerse yürürüm" sözleri ve 81 ile teşekkür ziyareti yapacağını duyurması, aday olduğuna yönelik bir işaret olarak algılandı. Tüm bunlar yaşanırken, bir hamle de parti içindeki 'akil insanlar' olarak adlandırılabilecek CHP ve SHP'nin üç eski genel başkanı; Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Altan Öymen'den geldi. Üçlü bugün Ankara'da CHP'nin üst yönetimine bir dizi ziyarette bulunacak. Çetin, Karayalçın ve Öymen'in ziyaret edeceği isimler arasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de yer alıyor.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Murat Karayalçın, yapacakları ziyaretler öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İNCE'NİN 30.6 ALMASI TÜRKİYE İÇİN ÇOK BÜYÜK ÜMİT"

Muharrem İnce'nin aldığı yüzde 30.6'lık oyun önemli bir kazanım olduğunu savunan Karayalçın, "Daha fazla bekleyenler de vardı. Ben ise, bu kadar yüksek olacağını beklemiyordum. İzmir, Ankara ve İstanbul mitingleri de bir siyasi enerji yarattı. Son bir kaç günde mitinglerle birlikte önemli kazanımlar elde edildi. Muharrem Bey'in yüzde 30.6 seviyesine gelmesi gelecek için, hepimiz için, Türkiye için çok büyük bir ümit." diye konuştu.
'MUHARREM BEY'İN EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Bir sonraki seçim için Muharrem İnce'nin aday olacağına ilişkin öngörüde bulunan Karayalçın, "Daha 5 yıl var denilebilir ama hiçbir önemi yok. Bu 5 yılı Muharrem Bey'in en iyi şekilde değerlendireceğini düşünüyorum. Hepimiz O'na yardımcı olmalıyız." dedi.

"YENİ BİR SEÇİM BAŞLAR"

Karayalçın, "5 yıl sonra Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını bilerek, bu ihtimalin varlığı üzerine mi konuşuyorsunuz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Siyasetçiler için bir seçim biter ve yeni bir seçim başlar. Böyle olmalı, bunun hazırlıkları yapılmalı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce, yerel seçimler var önümüzde. Yeni sistemde bir paradigma değişikliği yaşandığı açık. Artık siyasi parti modeli paradigması eskidi. Yeni bir yapı var. Yeni bir model var. Başkanlık rejiminin siyasi partisi söz konusu. Artık önemli olan, Cumhurbaşkanlığı, federatif sistemlerde valilik, belediye başkanlığı, senatörlük ve milletvekilliğidir" diyerek sözlerine devam eden Karayalçın, "Sizin sözlerinizden CHP'nin Muharrem İnce'yle devam edeceği izlenimi ediniliyor, ne düşünüyorsunuz?" sorunusu şöyle yanıtladı:

" KİTLELERLE YENİ BAĞLAR KURAMAYIZ"

"Ben de o düşünceyle sözlerimi aktardım. Bana göre ihtiyaç şu: CHP'nin örgütlenme tasarımının ivedilikle değiştirilmesi gerekiyor. Temel sorun olarak bunu görüyorum. Biz bu örgütlenme tasarımıyla, medyanın bu kadar denetlendiği bir ortamda kitlelere ulaşamıyoruz. Seçimlerin kaybededilmesinin altında yatan neden de budur. Kitlelerle yeni bağlar kurmak gerekiyor ama bu örgütlenme yapısıyla biz o bağları kuramayız."

"CHP YENİ DEVLET YAPISIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ YETERİNCE ORTAYA KOYMADI"

Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok önemli bir seçim yaşandığını kaydeden Karayalçın, "Türkiye'de bir rejim değişikliği var. Ne olduğunu yeterince tartışmadık. CHP de, yeni devlet yapısıyla ilgili görüşlerini yeterince ortaya koymadı. Bununla ilgili bir rapor hazırlanmalı. İllerde, bölgelerde bu rapor üzerinden tartışılmalı. Sonra da bir kurultay yapılır. Oradan hareketle ne yapılacağı ortaya konur. Sosyal medyadaki talepler üzerinden ya da anlık değerlendirmeler yerine çok ciddi ve kalıcı bir çalışma yapılabilir." dedi.

"1 EKİM'DEN İTİBAREN YENİ BİR SEÇİM SÜRECİNE GİRİYORUZ"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Ekim'de açılacağını hatırlatan Karayalçın, "1 Ekim'den itibaren yeni bir seçim sürecine giriyoruz. O tarihe kadar herkes düşüncesini söylemeli, tartışılmalı." ifadelerini de kullandı.

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