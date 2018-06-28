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Murat Karayalçın: Muharrem İnce, Kemal Bey çekilirse memnuniyetle karşılayacak

SEÇİM HABERLERİ  | 28.06.2018 09:55 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim sonuçlarının ardından CHP'de liderlik tartışmaları başladı. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kurultay için çağrı yapmayacağını açıklarken, Kılıçdaroğlu da 'devam' mesajı verdi. Yapılan karşılıklı açıklamalara rağmen partide tansiyon düşmezken, İnce ve Kılıçdaroğlu ile görüşen Murat Karayalçın, 'Benim gördüğüm bir kurultay zorlaması içinde olmayacak Muharrem Bey ama bir gelişme olursa, Kemal Bey çekilirse memnuniyetle karşılayacak, bunu da görüyorum' ifadelerini kullandı.

Murat Karayalçın: Muharrem İnce, Kemal Bey çekilirse memnuniyetle karşılayacak

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 24 Haziran seçimleri sonucunun yarattığı “liderlik” tartışmasına partinin eski genel başkanları devreye girdi. Altan Öymen ile Murat Karayalçın 12.00’de önce Muharrem İnce ile görüştü. Saat 14.00’te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen heyet, 16.00’da eski Genel Başkan Hikmet Çetin’in de katılımıyla Deniz Baykal’ın tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezine gitti.

‘İNCE KURULTAY ZORLAMASI İÇİNDE OLMAYACAK AMA KEMAL BEY ÇEKİLİRSE MEMNUNİYETLE KARŞILAYACAK’

Temasların ardından Gazete DuvaR'dan Özlem Akarsu Çelik'e konuşan Murat Karayalçın, Muharrem İnce ile görüşmesinden edindiği izlenimi şu sözlerle aktardı: “Benim gördüğüm bir kurultay zorlaması içinde olmayacak Muharrem Bey ama bir gelişme olursa Kemal Bey çekilirse tabii bunu da memnuniyetle karşılayacak, bunu da görüyorum. Bence de doğru olan bu.”

‘İNCE’NİN MORALİ YÜKSEK…. BAZI KIRGINLIKLARI VAR’

Muharrem İnce’nin moralinin yüksek olduğunu aktaran Karayalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Muharrem Bey’in morali yüksek. Ciddi bir çalışma sürecinin içinde. Bunu sürdürecek. Bu sürede eksik olarak nitelenebilecek şeylerin giderileceği bir performans sergilemesi gerektiğinin bilincinde. İzliyor. Sonuçlardan memnun. Bazı kırgınlıkları var. Onları da gidermek gerekiyor. Yani bu dönemde parti içinde yeni bir tartışmanın, böyle genel merkezin önünde kapışmanın, partinin bütünlüğünü zora sokacak tavırların uygun olmayacağını düşünüyorum.”

‘YEREL SEÇİMLERİ DE KAYBEDERSEK DURUM VAHİM OLUR’

“Önümüzde 9 ay sonra en az bunun kadar önemli yerel seçim var. Orada bir olumsuzluk yaşanması olasılığı var. Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce yerel seçimlere daha umutlu bakıyorduk. 16 Nisan Referandumu sonuçlarında Ankara’da İstanbul’da hayır oylarının çoğunlukta olduğunu göz önünde tutarak daha bir olumlu bakıyorduk ama bu oylar geriledi. Dolayısıyla rahat olmayan bir döneme giriyoruz.”

‘PARTİ ÖNÜNDE EYLEM OLMAMALI’

“Yerel seçimleri de kaybedersek durum vahim olur. Çözülme olur kaygısını taşıyorum. Onun için de CHP, bütün isimleriyle bütün kadrolarıyla, Kılıçdaroğlusuyla, İncesiyle, Baykalıyla, Ahmetiyle, Mehmetiyle bu seçimlere iyi hazırlanmalı. Yani parti önünde eylem, istifaya zorlayacağız, açlık grevi falan bunlar olmamalı. Partiyi kurultaya delegeler götürürse götürür ama bir kurultay zorlaması içinde olmak yerine yaşadığımız süreçle ilgili birkaç şey yapılmalı.”

‘İKİSİNDEN DE OLUMLU İZLENİMLER ALDIM’

“Muharrem Bey’den de Kemal Bey’den de olumlu izlenimler aldım. Bizim ziyaretimizin de partililer tarafından olumlu karşılandığını gördüm.”

CHP’de milletvekili aday listelerinin parti içinde ciddi sorunlara yol açtığını söyleyen Murat Karayalçın, önümüzdeki yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının belirlenmesi aşamasında ön seçimin de parti yönetimi tarafından adaylığa karar verilmesinin de problemli yanları olduğunu belirterek yeni “bir yöntem bulmalıyız” dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu baskı onu çekilmeye götürecek..hiç uzatmasına gerek yok.Belediye seçimlerine böyle girilirse hüsran oradada devam eder..Çekil Kılıçtaroğlu..istifa et..!!
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