Muş'ta tartışma yaratan görüntü! Sosyal medyada hızla yayıldı

Muş'un Sungu ilçesinde telefon veya kamerayla girmenin yasak olduğu oy kabininde çekildiği iddia edilen video tartışma yarattı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir kişinin arka arkaya iki oy pusulasında AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine oy kullandığı görülüyor.
Videonun altında yazan "Mehmet Emin Şimşek'e rağmen oylar AK Parti'ye" ifadesi ise dikkat çekti.
Sosyal medyada pek çok kullanıcı görüntülere tepki gösterdi.
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