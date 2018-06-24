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Muş'ta tartışma yaratan görüntü! Sosyal medyada hızla yayıldı

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 15:00 | Son Güncelleme

Türkiye 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına giderken, sosyal medyada paylaşılan görüntü tartışma yarattı.

Muş'un Sungu ilçesinde telefon veya kamerayla girmenin yasak olduğu oy kabininde çekildiği iddia edilen video tartışma yarattı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir kişinin arka arkaya iki oy pusulasında AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine oy kullandığı görülüyor.

Videonun altında yazan "Mehmet Emin Şimşek'e rağmen oylar AK Parti'ye" ifadesi ise dikkat çekti.

Sosyal medyada pek çok kullanıcı görüntülere tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
muş suungu ilçesi 24 haziran seçim sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ortaçağ biteli 565 yıl oldu, memlekette değişen bir şey Yok.
bu hırsızlığı, hak yemeyi nasıl yedirebiliyorsunuz kendinize AKP liler. Allahınızdan bulun.
provakasyoncular elbette yakalanacak altından kimler çıkıyor yandaşlar kacamiyacaksiniz
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