Mustafa Destici'den milletvekili sayısı açıklaması: HDP barajı aşarsa 350, aşamazsa 400

Cumhur İttifakı'nda AK Parti sıralarından seçime katılan BBP'nin Genel Başkanı Mustafa Destici, iddialı açıklamalarda bulundu. CNN Türk'te soruları yanıtlayan Destici, Cumhur İttifakı'nın HDP barajı aşamazsa 400'ün üzerinde vekil çıkaracağını söyledi. Destici, HDP'nin barajı aşamayacağına inandığını, aşarsa da 350 vekil çıkaracaklarını belirtti. Destici'nin açıklamaları şöyle: "Seçimlerin milletimiz ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bunun için büyük gayret gösteriyoruz. Cumhur İttifakı'nın bir adayı var Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Alperenler ve oy potansiyelimiz Erdoğan'ı destekleyecek. BBP'lilerin, sempati duyanların, Alperenler'in oyarı AK Parti'ye oy vermesi gerekiyor. Çünkü biz AK Parti listesinden adayız." "10 YIL SONRA MECLİS'TE OLACAĞIZ"



"18 isim aday gösterildi. Kaçı seçilir, Meclis'te olur demek için erken. 18 adayımızda çok ciddi bir şekilde çalışıyor. Adayımız olmayan seçim bölgelerinde de arkadaşlarımız seçim çalışmalarına katılıyor. BBP camiası Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için çalışıyor. BBP 10 yıl gibi bir aradan sonra, ilk defa TBMM'de temsil edilecek. Bunu önemsiyoruz."

"İŞİN HÜKÜMETTE YER ALMA KISMINI KONUŞMADIK"



"Biz bu ittifakı 24 Haziran'a kadar yapmadık.Temenni ediyoruz, öyle görüyoruz ki, seçimden sonra da devam edecek. Sistem tam oturana kadar BBP üstüne düşeni yapmaya devam edecek. İşin hükümette yer alma kısmında bir pazarlıkta olmadık. Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdiridir. Bir görev düşerse BBP bundan kaçmaz. Bugün itibarı ile bir konuşmuşluğumuz yok." "400 MİLLETVEKİLİNİ AŞARIZ"



"Öncelikle şunu ifade edeyim, Sayın Erdoğan lehine 1. turda bitecek. Bunu sahada net görüyoruz. Milletvekili seçimlerinde de sürpriz beklemiyorum. Cumhur İttifakı lehine bitecektir. Cumhur İttifakı'nın 350 gibi bir sayıyla seçileceğini, HDP barajı aşamazsa 400'ün üzerinde görüyorum. HDP barajı aşamayacak gibi görüyorum. HDP'nin aşmaması da gerekir. HDP eşitti PKK. Ben Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden siyasileri de kınıyorum. Bana göre, ha Murat Karayılan, ha Selahattin Demirtaş. Biri dağdaki, biri Brüksel'deki, biri Meclis'teki vazifesini yapıyor. Benim bildiğimi diğer siyasiler bilmiyor mu?"