Mustafa Sarıgül de CHP'de isyan bayrağını çekti: Değişim Ekibi

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin CHP'den fazla oy alması, partide değişim tartışmalarına neden oldu. Başarısızlık nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçlayanlar, Muharrem İnce'nin partinin başına geçmesi için seferber oldu.

CHP'NİN CEVABI "İHRAÇ" OLDU

CHP'nin ise mpartideki muhalif seslere cevabı sert oldu. 41 yıl sonra Elazığ'dan çıkan ilk CHP'li milletvekili olan Gürsel Erol, Genel Merkez önünde protesto amaçlı oturma eylemi çağrısı yapınca kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

MUSTAFA SARIGÜL DE EYLEME GEÇTİ

CHP'de Kılıçdaroğlu'nu değiştirmek için Muharrem İnce rüzgarı esmeye devam ederken, bir dönem adı sıkça anılan ve parti liderliği için de mücadele eden Mustafa Sarıgül, yeniden sahalara ineceğinin sinyalini verdi.

Twitter hesabı üzerinden takipçileriyle mesaj paylaşan Sarıgül, Nazım Hikmet'in dizelerini paylaşarak "Umudumuz var, umut biziz. #DeğişimEkibi" dedi. Değişim ekibinin kimler olduğu hakkında ise bilgi vermedi.



