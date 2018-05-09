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Müthiş iddia: Abdullah Gül artı Ali Babacan planı

SEÇİM HABERLERİ  | 09.05.2018 07:31 | Son Güncelleme

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 Haziran seçimlerinde aday olmayacağını açıklamasına rağmen kulislerde Gül iddiaları bitmiyor. Son olarak gazeteci Can Ataklı, Sözcü Gazetesi'nde yer alan bugünkü yazısında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Müthiş iddia: Abdullah Gül artı Ali Babacan planı

Türkiye 24 Haziran'da sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı adayları büyük ölçüde netleşirken Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı uzun bir süre sisyaset gündemini meşgul etti. Saadet Partisi'nin teklifini reddenen ve 'ortak aday' formülünü isteyen Gül'ün adaylığı için İYİ Parti lideri Meral Akşener ikna edilememiş, böylece Gül'ün yeniden cumhurbaşkanı olma düşüncesi bir başka bahara kalmıştı.

Gazeteci Can Ataklı, Sözcü Gazetesi'nde yer alan bugünkü yazısında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. "Cumhurbaşkanlığı görevi bittiğinden bu yana Abdullah Gül'ün yeniden cumhurbaşkanı olmanın hesaplarını yaptığını siyaseti daha yakından izleyen herkes biliyor" diye yazan Ataklı, "Gül elbette tek başına değil. Yanındaki en önemli isimlerden biri eski ekonomi bakanlarından Ali Babacan" ifadelerine yer verdi.

Ali Babacan'ın geçtiğimiz haftaki bir toplantıda yaptığı açıklamalara dikkat çeken Ataklı, basına kapalı olarak gerçekeleşen toplantıya katılan bir katılımcının Babacan'ın konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiridiğini söylediğini yazdı.

'TEKRAR PİŞİRİP ÖNÜMÜZE GETİRECEKLER'

Ataklı, toplantıya katılan kişinin kendisine "Gül lobisi kadar güçlü lobi uzun zamandır görmedim. İnan bana Gül artı Babacan planı hiç bitmeyecek. Bu seçimler biter bitmez göreceksin bu planı tekrar pişirip önümüze getirecekler" dediğini iddia etti.

Ataklı'nın yazısının devamında şu ifadelere yer verdi

Toplantıya katılan bir kişi “Ali Babacan'da en küçük bir geri adım görmedim. Gül'ü başkan yapma planları aynen devam ediyor” dedikten sonra şöyle konuştu;

“Gül lobisi kadar güçlü lobi uzun zamandır görmedim. CHP dahil bütün partilerde ahtapot gibi kolları var. İnan bana Gül artı Babacan planı hiç bitmeyecek. Bu seçimler biter bitmez göreceksin bu planı tekrar pişirip önümüze getirecekler.”

Kendisine “Bu kanıya nasıl kapıldın?” diye sorduğumda şu ilginç cevabı verdi;

“Bu ekip seçimleri Erdoğan'ın kazanabileceğini ama AKP'nin meclis çoğunluğunu bulamayacağını düşünüyor. Bu durumda Erdoğan'ın yeniden seçime zorlanacağını umut ediyorlar, yeni bir seçimde başkan adaylıklarının yeniden belirleneceğini ve Gül'ün adının bu kez reddedilmemek üzerine bir kez daha gündeme geleceğine inanıyorlar.”

Bunun üzerine tekrar sordum; “Erdoğan tekrar mı seçime gider yani?”

Cevap şu oldu; “Erdoğan bunun farkında zaten, münafıklar lafını boşuna söylemedi ki, tehlikeyi görüyor ve parlamento desteğinin olmaması halinde ülkeyi yönetemeyeceğini de biliyor. Bu durumda seçimden başka çaresi kalmayabilir gerçekten.”


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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül seçim 24 haziran Ali Babacan

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