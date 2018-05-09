Müthiş iddia: Abdullah Gül artı Ali Babacan planı

Türkiye 24 Haziran'da sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı adayları büyük ölçüde netleşirken Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı uzun bir süre sisyaset gündemini meşgul etti. Saadet Partisi'nin teklifini reddenen ve 'ortak aday' formülünü isteyen Gül'ün adaylığı için İYİ Parti lideri Meral Akşener ikna edilememiş, böylece Gül'ün yeniden cumhurbaşkanı olma düşüncesi bir başka bahara kalmıştı.

Gazeteci Can Ataklı, Sözcü Gazetesi'nde yer alan bugünkü yazısında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. "Cumhurbaşkanlığı görevi bittiğinden bu yana Abdullah Gül'ün yeniden cumhurbaşkanı olmanın hesaplarını yaptığını siyaseti daha yakından izleyen herkes biliyor" diye yazan Ataklı, "Gül elbette tek başına değil. Yanındaki en önemli isimlerden biri eski ekonomi bakanlarından Ali Babacan" ifadelerine yer verdi.

Ali Babacan'ın geçtiğimiz haftaki bir toplantıda yaptığı açıklamalara dikkat çeken Ataklı, basına kapalı olarak gerçekeleşen toplantıya katılan bir katılımcının Babacan'ın konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiridiğini söylediğini yazdı.