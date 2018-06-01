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Nerede oy kullanacağım? sorusuna yanıt geldi! 24 Haziran erken seçimi için YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır?

SEÇİM HABERLERİ  | 01.06.2018 17:21 | Son Güncelleme

24 Haziran erken seçimi için geri sayım sürerken "Nerede oy kullanacağım?" sorusuna yanıt geldi. YSK, seçmenlerin nerede oy kullanacağını öğrenebilmeleri için sorgulama sayfasını hizmete açtı. Seçmen kağıdı ellerine ulaşmayan vatandaşlar, nerede oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinde öğrenebiliyor.

Nerede oy kullanacağım? sorusuna yanıt geldi! 24 Haziran erken seçimi için YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır?

24 Haziran erken seçimi için cumhurbaşkanı adayları çalışmalarını sürdürürken vatandaşların "Nerede oy kullanacağım?" sorusuna YSK'dan yanıt geldi.

TC KİMLİK NUMARALI BİR KİMLİK İBRAZ ETMEK ŞART

Üzerinde T.C. kimlik numarası olmayan bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında seçmen bilgi kağıdını veya T.C. kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibraz etmesi şart olacak.

Seçmenler, YSK'nın internet sitesinden hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecek.

NEREDE OY KULLANACAĞIM? YURT İÇİ SEÇMEN SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

YURT DIŞI SEÇMEN SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

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