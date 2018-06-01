Nerede oy kullanacağım? sorusuna yanıt geldi! 24 Haziran erken seçimi için YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır?

24 Haziran erken seçimi için cumhurbaşkanı adayları çalışmalarını sürdürürken vatandaşların "Nerede oy kullanacağım?" sorusuna YSK'dan yanıt geldi.
Üzerinde T.C. kimlik numarası olmayan bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında seçmen bilgi kağıdını veya T.C. kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibraz etmesi şart olacak.
Seçmenler, YSK'nın internet sitesinden hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecek.
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