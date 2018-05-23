Nevşehir milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti)

Türkiye'de il il vatandaşlar 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecekler. Nevşehir ilinde oy kullanmaya gidecekler AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP ve seçime giren diğer partilerden birine oy verecekler. Partilerin Nevşehir milletvekili adayları içinden oy dağılımına göre üst sıradakiler 600 milletvekilinden biri olacaklar. Peki Nevşehir milletvekili adayları kimler? AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti Nevşehir ilinde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi? İşte parti parti aday listeleri...

Bir ilden meclise girecek milletvekili sayısı söz konusu ilin nüfusuna göre belirlenmektedir. YSK'nın açıkladığı listeye göre illerin milletvekili sayıları şu şekildedir:

YSK'nın seçim takvimine göre geçici milletvekili aday listeleri 26 Mayıs tarihinde resmi gazetede yayımlanacak. Bunun ardından YSK geçici aday listelerine olan itirazları inceleyecek.

Tüm illerdeki milletvekili adaylarının kesin listesi ise 30 Mayıs günü resmi gazetede yayımlanacak. Birleşik oy pusulaları da basılıp pusuluların ilgili birimlere dağıtılmasına başlanacak.

OY VERME SÜRECİ

YSK'nın takvimine göre gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak. Yurtdışında oy verme işlemleri 19 Haziran Salı günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığının seçiminin 2. tura kalması durumunda yurtdışında oy verme işlemleri 30 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da sona erecek. Türkiye'nin tüm illerinde, ilçelerinde, köylerinde vatandaşlar 24 Haziran günü sandığa gidecekler ve hem milletvekili hem de cumhurbaşkanlığı için oy kullanacaklar. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda tamamlanmazsa 8 Temmuz Pazar günü ikinci tur oylaması için vatandaşlar yine sandığa gidecekler.



