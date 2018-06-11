HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

New York Times: Erdoğan'ın erken seçim kararı ters tepebilir

SEÇİM HABERLERİ  | 11.06.2018 04:23 | Son Güncelleme

ABD merkezli New York Times, (NYT) Türkiye'de 24 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimlere dair bir değerlendirme yazısı yayımladı. Yazıda, 'erken seçim kararının ters tepebileceği' ileri sürüldü.

New York Times: Erdoğan'ın erken seçim kararı ters tepebilir

New York Times'ta yayınlanan Carlotta Gall imzalı yazıda, muhalefet tarafından 'az rastlanılan' bir ittifak kurulduğu söylenirken, bu durumun Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için zorluk yarattığı belirtildi.

"İKTİDARININ SÜRÜP SÜRMEYECEĞİ BELLİ DEĞİL"

Yazıda Erdoğan'ın "hala Türkiye'deki en popüler siyasetçi" olduğu da söylenirken, seçimlerin Erdoğan'ın iktidarının sürüp sürmeyeceğini belirleyeceği ifade edildi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için de değerlendirmenin yapıldığı yazıda İnce'nin "değişim için büyük arzu görüyorum" sözlerine değindi.

NYT, anket şirketlerinin ve analistlerin seçimlerin "çok yakın geçmesini beklediklerini", Erdoğan'ın seçimlerin ikinci tura kalmasından kaçınmaya çalıştığını aktardı.

"MUHALEFET İLK KEZ ORGANİZE"

Değerlendirme yazısında "muhalefetin ilk kez bütün oyları bağımsız olarak saymak için bir operasyon organize ettiği" belirtildi ve bunun oy hilelerini engelleyebileceği söylendi.

Yazıda ayrıca İnce'nin Erdoğan'a karşı "ciddi bir rakip olduğu" ve ikinci tura kalınması durumunda diğer muhalefet partilerinin de İnce'yi destekleyeceği ifade edildi.

PARTNER'Sabırsızlıkla boşanmayı bekliyorum''Sabırsızlıkla boşanmayı bekliyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli mitinginde böyle seslendi: Mahkemeye Demirtaş çağrısıCumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli mitinginde böyle seslendi: Mahkemeye Demirtaş çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli mitinginde ilginç anlarCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli mitinginde ilginç anlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
New York Times 24 haziran erken seçim Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ince Cumhurbaşkanlığı seçimi

En Çok Okunan Haberler

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın uyuşturucu davasında gerekçeli karar

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın uyuşturucu davasında gerekçeli karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli mitinginde böyle seslendi: Mahkemeye Demirtaş çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli mitinginde böyle seslendi: Mahkemeye Demirtaş çağrısı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçimlerine günler kala İYİ Partili vekil adayından olay iddia: AK Parti seçmene para dağıtıyor

24 Haziran seçimlerine günler kala İYİ Partili vekil adayından olay iddia: AK Parti seçmene para dağıtıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli mitinginde böyle seslendi: Mahkemeye Demirtaş çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli mitinginde böyle seslendi: Mahkemeye Demirtaş çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli mitinginde ilginç anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli mitinginde ilginç anlar

24 Haziran seçimlerine günler kala İYİ Partili vekil adayından olay iddia: AK Parti seçmene para dağıtıyor

24 Haziran seçimlerine günler kala İYİ Partili vekil adayından olay iddia: AK Parti seçmene para dağıtıyor

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin mitingindeki slogana çok sert tepki: Terbiyesiz! Yazıklar olsun

Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin mitingindeki slogana çok sert tepki: Terbiyesiz! Yazıklar olsun

Demirtaş'tan çok sert sözler: Halk sifonu çekecek, layık olduğunuz yere gideceksiniz

Demirtaş'tan çok sert sözler: Halk sifonu çekecek, layık olduğunuz yere gideceksiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.