New York Times: Erdoğan'ın erken seçim kararı ters tepebilir

New York Times'ta yayınlanan Carlotta Gall imzalı yazıda, muhalefet tarafından 'az rastlanılan' bir ittifak kurulduğu söylenirken, bu durumun Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için zorluk yarattığı belirtildi.

"İKTİDARININ SÜRÜP SÜRMEYECEĞİ BELLİ DEĞİL"

Yazıda Erdoğan'ın "hala Türkiye'deki en popüler siyasetçi" olduğu da söylenirken, seçimlerin Erdoğan'ın iktidarının sürüp sürmeyeceğini belirleyeceği ifade edildi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için de değerlendirmenin yapıldığı yazıda İnce'nin "değişim için büyük arzu görüyorum" sözlerine değindi.

NYT, anket şirketlerinin ve analistlerin seçimlerin "çok yakın geçmesini beklediklerini", Erdoğan'ın seçimlerin ikinci tura kalmasından kaçınmaya çalıştığını aktardı.

"MUHALEFET İLK KEZ ORGANİZE"

Değerlendirme yazısında "muhalefetin ilk kez bütün oyları bağımsız olarak saymak için bir operasyon organize ettiği" belirtildi ve bunun oy hilelerini engelleyebileceği söylendi.

Yazıda ayrıca İnce'nin Erdoğan'a karşı "ciddi bir rakip olduğu" ve ikinci tura kalınması durumunda diğer muhalefet partilerinin de İnce'yi destekleyeceği ifade edildi.

